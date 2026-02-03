ETV Bharat / state

शहडोल में डॉग स्क्वायड ने दिया शिकारियों का सुराग, बाघ-बाघिन की मौत के बाद हिरासत में 8 लोग

शहडोल में बाघ-बाघिन की मौत के बाद वन विभाग सख्त. डॉग स्क्वायड की सर्चिंग के बाद 8 लोगों से हो रही कड़ी पूछताछ.

SHAHDOL TIGER TIGRESS DEATH CASE
शहडोल में डॉग स्क्वायड ने दिया शिकारियों का सुराग (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 6:38 PM IST

3 Min Read
शहडोल: साल 2026 में 2 फरवरी का दिन वन्य प्राणी प्रेमियों के लिए काफी दुखी कर देने वाला माहौल रहा, क्योंकि इस दिन शहडोल में एक बाघ और एक बाघिन के मरने की खबर मिली. बाघ और बाघिन की मौत के बाद अब वन विभाग की टीम सख्त हो गई है. चप्पे चप्पे पर वन विभाग की टीम की नजर है, बाघ बाघिन की मौत किस वजह से हुई है वो भी चिंता का विषय बना हुआ है. वन विभाग ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है.

बाघ-बाघिन की मौत के बाद हिरासत में 8 लोग

शहडोल डीएफओ तरुणा वर्मा ने बताया कि "एक और दो फरवरी को शहडोल में एक बाघिन और एक बाघ की मौत का मुख्य कारण बिजली का करंट रहा है. डॉग स्क्वायड और मेटल डिटेक्टर से सर्चिंग के बाद जहां पर वो लेकर गए उसके आधार पर 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है. मौका पर ले जाकर पूरी जानकारी इकठ्ठी की जा रही है और फिर उसके बाद सभी को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा."

बाघ-बाघिन की मौत के बाद हिरासत में 8 लोग (ETV Bharat)

'आसपास के इलाकों में कर रहे कड़ी निगरानी'

उत्तर वन मंडल डीएफओ तरुणा वर्मा बताती हैं कि "शहडोल में 2 टाइगर्स की डेथ हुई है वह बिजली करंट लगने से हुई है. इस मामले में बिजली विभाग से भी हमने ट्रिपिंग का डाटा लिया है, साथ ही उस पूरे एरिया और उसके आसपास जो भी गतिविधि हुई है, उस पर हम कड़ी निगरानी कर रहे हैं. इस मामले की जांच अभी भी लगातार जारी है और सतत गश्ती करवाई जा रही है.

घटना स्थल पर ज्यादा से ज्यादा स्टाफ को ड्यूटी पर लगाया गया है, जिससे गस्ती और कड़ाई से जा सके. इसके अलावा वहां पर जो विद्युत लाइन है, उसकी भी चेकिंग करवाई जा रही है. जिससे इस तरह की घटना की फिर से पुनरावृत्ति ना हो और वन्य प्राणियों को हम बेहतर सुरक्षा दे सकें."

बांधवगढ़ से सटे इलाके में हुई है बाघ-बाघिन की मौत

शहडोल की जिस लोकेशन में ये घटना हुई है वो बांधवगढ़ से लगा हुआ इलाका है और वहां पर बाघों का मूवमेंट भी बहुत ज्यादा रहता है. उत्तर वन मंडल की डीएफओ तरुणा वर्मा कहती हैं कि "उत्तर वन मंडल की कई बीट में बाघों का मूवमेंट पिछले लंबे समय से बना हुआ है और वन विभाग की टीम लगातार उनकी सुरक्षा में लगी हुई है. ऐसी जगहों पर हमने भी गश्ती बढ़ाई हुई है."

