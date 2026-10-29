ढूंढने गया था अपनी गाय, बाघ ने कर लिया शिकार, सुबह मिली व्यक्ति की डेड बॉडी
शहडोल में बाघ की दहशत, घुनघुटी के जंगल में जाकर गाय ढूंढना बनी मौत की वजह. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 4:42 PM IST
शहडोल: शहडोल जिले के जंगलों में आए दिन बाघों का मूवमेंट देखने को मिल जाता है, खासकर उन जगहों पर जहां घुनघुटी और बांधवगढ़ के जंगलों से इलाके लगे हुए हैं. एक बार फिर से शहडोल जिले के गोहपारू वन परिक्षेत्र में बड़ी घटना हो गई है, जहां एक व्यक्ति अपनी गाय ढूंढने के लिए जंगल में गया था और वहीं बाघ का शिकार हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई.
ढूंढने गया था गाय, बाघ ने कर लिया शिकार
शहडोल जिले के वन परिक्षेत्र गोहपारु के पटोरी बीट अंतर्गत कक्ष क्रमांक RF-684 में ढिकुरी डोंगरी स्थित जंगल में ग्राम देवरी के रहने वाले सोनशाह यादव का मवेशी घर नहीं आया था और अपना मवेशी खोजने जंगल जा रहा था. उनको पटोरी बीट के चौकीदार ने शाम को जंगल जाने से मना किया, लेकिन वो नहीं माना और जंगल में चला गया. जब वो रात तक अपने घर नहीं लौटा तब इसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी. वन विभाग की टीम ने तत्काल रात्रि में ही संभावित क्षेत्रों में तलाश शुरू कर दी, पर रात्रि के कारण कुछ पता नहीं चल पाया.
फिर सुबह 5:30 के लगभग वन विभाग की टीम ने फिर से क्षेत्र में सर्च शुरूर कर दी. सर्च के दौरान नाले के अंदर उक्त व्यक्ति का शव पड़ा मिला. शव के पास बाघ के पगमार्क एवं लौटने के निशान भी मिले, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर आकर पुलिस ने आगे की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया.
घुनघुटी से लगा है इलाका
शहडोल दक्षिण वन मंडल की डीएफओ श्रद्धा पेंद्रे बताती हैं कि "ये जो इलाका घुनघुटी के जंगल से लगा हुआ इलाका है और यहां कई दिनों से टाइगर का मूवमेंट था. हमारे वन स्टाफ की टीम भी निगरानी पर लगी हुई थी और जो व्यक्ति जंगल में गया उसे हिदायत भी दी गई कि उधर नहीं जाना है, फिर भी वह उधर चला गया जहां बॉडी मिली है. वहां टाइगर भी नाले के पास बैठा मिला है. उसको तात्कालिक सहायता रेंज ऑफिसर ने 10000 रुपये की दे दी है और फिर उसके बाद मुआवजे की राशि 7 लाख 90 हजार टोटल 8 लाख रुपए उसको देना है. उसकी प्रोसिडिंग करवा दी गई है, ट्रेजरी को भी फोन कर दिया गया है, जल्द से जल्द उसके और मुआवजे की राशि का भी भुगतान कर दिया जाएगा."
ये भी पढ़ें:
- रायसेन में बाइक सवार बुजुर्ग पर टाइगर का हमला, गंभीर हालत में भोपाल एम्स रेफर
- बालाघाट में टाइगर का टेरर, घर में सो रही महिला को घसीटकर ले गया बाघ, मिली हड्डियां
डीएफओ श्रद्धा पंद्रे कहती हैं कि लगातार वन विभाग की टीम उस क्षेत्र में लोगों को जंगल में जाने से मना कर रही है, अवेयर कर रही है. वन विभाग की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है, जहां बाघ का मूवमेंट है. उस एरिया में कई कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगी हुई है, क्योंकि इलाका घुनघुटी से लगा हुआ है. घुनघुटी के कॉरिडोर से अक्सर शहडोल के इस इलाके में बाघों का मूवमेंट बना रहता है.