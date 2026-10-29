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ढूंढने गया था अपनी गाय, बाघ ने कर लिया शिकार, सुबह मिली व्यक्ति की डेड बॉडी

घुनघुटी के जंगल में वन विभाग का सर्च ऑपरेशन ( Source: Bandhavgarh Tiger Reserve )

शहडोल: शहडोल जिले के जंगलों में आए दिन बाघों का मूवमेंट देखने को मिल जाता है, खासकर उन जगहों पर जहां घुनघुटी और बांधवगढ़ के जंगलों से इलाके लगे हुए हैं. एक बार फिर से शहडोल जिले के गोहपारू वन परिक्षेत्र में बड़ी घटना हो गई है, जहां एक व्यक्ति अपनी गाय ढूंढने के लिए जंगल में गया था और वहीं बाघ का शिकार हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई.

ढूंढने गया था गाय, बाघ ने कर लिया शिकार