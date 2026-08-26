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बिजली गुल से परेशान चोर, इनवर्टर और बैटरी ही ले उड़े, छत्तीसगढ़ गया था परिवार

शहडोल के अमलाई क्षेत्र में सूने मकान का ताला टूटा, चोरों ने चुराया इनवर्टर, तो लोगों ने बिजली गुल की परेशानी से जोड़ा.

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चोरों ने चुराया इनवर्टर, तो लोगों ने बिजली गुल की परेशानी से जोड़ा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 6:44 AM IST

2 Min Read
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शहडोल : मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बिजली गुल की समस्या रहती है. इस समस्या से परेशान दो चोरों ने कुछ ऐसा किया कि पुलिस भी हैरात में पड़ गई. शहडोल के अमलाई क्षेत्र में लगातार बिजली गुल होने के बीच चोरों ने एक सूने मकान का ताला तोड़ा, और घर में रखा इनवर्टर, भारी भरकम बैटरी और टीवी समेत हजारों रु का सामान पार कर दिया.

छत्तीसगढ़ गया था परिवार, सूने मकान में चोरी

वारदात शहडोल जिले के अमलाई थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 10 टंडन दफाई की है. यहां स्थित मकान क्रमांक LCH /59 में चोरी की वारदात हुई है. शिकायतकर्ता सतीश कुमार खटकर के मुताबिक उनका परिवार 19 अगस्त को मकान में ताला लगाकर छत्तीसगढ़ के कोरबा चला गया था, मकान की देखरेख की जिम्मेदारी पड़ोसी निरंजन प्रधान को दी गई थी. 24 अगस्त की सुबह करीब 5:00 बजे निरंजन प्रधान ने फोन कर मकान का ताला टूटा होने की जानकारी मकान मालिक को दी. सूचना मिलते ही सतीश कुमार घर पहुंचे, तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था, अंदर जाकर देखा तो कमरे का ताला भी टूटा मिला, और सामान अस्त व्यस्त पड़ा था, जांच करने पर घर से इनवर्टर बैटरी एलईडी टीवी और घरेलू सामान गायब मिला.

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तीन आरोपी गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद (Etv Bharat)

तीन आरोपी गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद

सतीश ने तत्काल शिकायत अमलाई थाना पुलिस को दी, जिसके बाद अमलाई थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए, चोरी के मामले में तीन आरोपी राहुल चौधरी, सूरज दीवान, रवि सिंह को पकड़ लिया है, और उनके कब्जे से चोरी किए गए इनवर्टर-बैटरी और अन्य इलेक्ट्रिॉनिक सामान बरामद करने की कार्रवाई की है.

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थाना प्रभारी भूपिंद्र मणि पांड ने बताया, '' सूने मकान में चोरों ने बिजली उपकरणों की चोरी की थी, जिन्हें गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद कर, आगे की वैधानिक कार्रवाई की गई है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं आरोपियों ने इससे पहले चोरी की वारदातों को अंजाम तो नहीं दिया.'' वहीं, स्थानीय लोगों के बीच बिजली गुल और इनवर्टर चोरी के कनेक्शन की जमकर चर्चा है

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