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बिजली गुल से परेशान चोर, इनवर्टर और बैटरी ही ले उड़े, छत्तीसगढ़ गया था परिवार

शहडोल : मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बिजली गुल की समस्या रहती है. इस समस्या से परेशान दो चोरों ने कुछ ऐसा किया कि पुलिस भी हैरात में पड़ गई. शहडोल के अमलाई क्षेत्र में लगातार बिजली गुल होने के बीच चोरों ने एक सूने मकान का ताला तोड़ा, और घर में रखा इनवर्टर, भारी भरकम बैटरी और टीवी समेत हजारों रु का सामान पार कर दिया.

छत्तीसगढ़ गया था परिवार, सूने मकान में चोरी

वारदात शहडोल जिले के अमलाई थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 10 टंडन दफाई की है. यहां स्थित मकान क्रमांक LCH /59 में चोरी की वारदात हुई है. शिकायतकर्ता सतीश कुमार खटकर के मुताबिक उनका परिवार 19 अगस्त को मकान में ताला लगाकर छत्तीसगढ़ के कोरबा चला गया था, मकान की देखरेख की जिम्मेदारी पड़ोसी निरंजन प्रधान को दी गई थी. 24 अगस्त की सुबह करीब 5:00 बजे निरंजन प्रधान ने फोन कर मकान का ताला टूटा होने की जानकारी मकान मालिक को दी. सूचना मिलते ही सतीश कुमार घर पहुंचे, तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था, अंदर जाकर देखा तो कमरे का ताला भी टूटा मिला, और सामान अस्त व्यस्त पड़ा था, जांच करने पर घर से इनवर्टर बैटरी एलईडी टीवी और घरेलू सामान गायब मिला.