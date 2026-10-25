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तेंदूपत्ता संग्राहकों को करोड़ों का बोनस, शहडोल में बनेगा स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के साथ गीता भवन

शहडोल: बाणगंगा मेला मैदान में रविवार को तेंदूपत्ता संग्राहकों के बोनस वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी सरकार की तारीफों के पुल तो बांधे ही साथ ही कांग्रेसियों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शहडोल में सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथ लिया. उन्होंने कहा, "हमारी सरकार मुद्दों को भटकाने पर विश्वास नहीं करती. अब फाइलों से नहीं बल्कि फैसलों से सरकार चलती है, संभावनाओं से नहीं. उनकी जगह परियोजनाओं पर ठोस काम करने से सरकार चलती है, जिससे समस्याओं का समाधान हो और लोगों की जिंदगी बदले."

उन्होंने कहा, "मध्य प्रदेश में लगातार 25 साल से सरकार चल रही है, कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है रोज हल्ला मचाते हैं. हाय रे हाय रे करते हैं, जनता की सेवा, कभी कोई अच्छा काम तो किया नहीं, कैसे भी करके सरकार मिल जाए. जनता के दिलों को जीतना पड़ता है लोगों के लिए काम करना पड़ता है. सभी वर्गों के कल्याण की योजना बनानी पड़ती है."

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शहडोल में स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बनाने और गीता भवन स्थापित करने की घोषणा की. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हाथियों के कारण जिनके भी मकान टूट गए हैं, वन विभाग वाले लिखकर रख लें सभी को पक्के मकान देने का काम भी सरकार के माध्यम से करेंगे. हाथियों के कारण मकान की और खेत की फेंसिंग को लेकर भी सरकार चिंता करेगी.

मोहन यादव ने की कई घोषणाएं (ETV Bharat)

तेंदूपत्ता बोनस समेत कई लोकार्पण भूमिपूजन

मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में वन विभाग के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन राशि बोनस का वितरण भी किया गया. जिसमें उमरिया, सीधी, सतना और उत्तर वन मंडल, दक्षिण वन मंडल के हितग्राही शामिल हुए. तेंदूपत्ता के बोनस वितरण कार्यक्रम में प्रदेश की 6 डिवीजन के 5 जिले के 8 लाख 66 हजार से अधिक तेंदूपत्ता हितग्राहियों को 22.89 करोड़ रुपए की बोनस राशि का वितरण किया गया. इसके अतिरिक्त दक्षिण वनमंडल के हितग्राही वसुंधरा सिंह परिहार को एकलव्य शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 31000 रुपए की राशि का प्रतीकात्मक चेक भी प्रदान किया गया

तेंदूपत्ता संग्राहकों के बोनस वितरण का कार्यक्रम (ETV Bharat)

बोनस वितरण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अंतर्गत 461 करोड़ 73 लाख रुपये की लागत के 134 निर्माण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी किया. इनमें 82 करोड़ 28 लाख रुपये की लागत के 45 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 379 करोड़ 45 लाख रुपये की लागत के 89 निर्माण कार्यों का भूमिपूजन शामिल है. इसके अलावा आठ विभागों के अंतर्गत 82 करोड़ 28 लाख रुपये की स्वीकृत राशि के 45 विकास कार्यों का लोकार्पण किया.