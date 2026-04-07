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जंगल का सुपर फूड है लोनिया, कुल्फा भाजी का न्यूट्रिशन बॉडी में भरता है खून और ताकत

लोनिया या कुल्फा की भाजी में न्यूट्रिएंट्स का पिटारा. ये भाजी खाने में जितनी टेस्टी, उससे भी ज्यादा सेहतमंद है. खून बढ़ा पित्तदोष ठीक करता है. शहडोल से अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

Superfood Lonia nutrients
सुपर फूड लोनिया में छिपा सेहत का खजाना (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 4:03 PM IST

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Updated : April 7, 2026 at 4:47 PM IST

3 Min Read
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शहडोल : आदिवासी बहुल इलाकों में प्रकृति के अद्भुत उपहार देखने को मिलते हैं, जो सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं. इन्हीं में से एक ऐसी भाजी है, जो है तो खरपतवार लेकिन विंध्य क्षेत्र के साथ ही सभी जगह इसका इस्तेमाल भाजी के रूप में होता है. इसे यहां लोकल भाषा में लोनिया के नाम से जाना जाता है, हालांकि इसके कई नाम हैं. अलग-अलग क्षेत्र में पहचान भी इसकी अलग-अलग है. लूनिया की भाजी में कैसे छिपा है सेहत का खजाना, आइए जानते हैं.

कमाल है लोनिया, स्वाद भी लाजवाब

जोधपुर गांव के रहने वाले रामप्रसाद रजक बताते हैं "मार्च-अप्रैल से लोनिया भाजी बहुतायत में और बड़ी आसानी से मिलती है. इसका स्वाद शानदार होता है. इसके अलावा सेहत के लिए भी बेहतर माना गया है. न्यूट्रिशन से भरा माना गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसे सुपर फूड समझते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसीलिए लोग इस भाजी का जरूर सेवन करते हैं."

कृषि वैज्ञानिक डॉ. मृगेंद्र सिंह (ETV BHARAT)

लोनिया भाजी क्या है

वैसे तो लोनिया भाजी को कई नाम से जाना जाता है, इसे कुल्फ़ा भी कहा जाता है. हिंदी में लोनिया, कुलफा, खुर्सा और घोल जैसे नामों से भी जाना जाता है. जैसा क्षेत्र वैसे नाम से ये प्रचलित है. इसका वैज्ञानिक नाम पोर्टलाका ओलेरेसिया है. ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसे अधिकतर लोग पहचानते हैं और आजकल तो ग्रामीण क्षेत्र से लोग इसे शहरों के बाजार में भी लेकर आते हैं और हाथों-हाथ बेचते हैं और अच्छे दाम भी पाते हैं, क्योंकि जो एक बार इस भाजी का स्वाद पाया जाता है, वह इस बार-बार खाता है.

लोनिया की क्या है पहचान?

कृषि वैज्ञानिक डॉ. मृगेंद्र सिंह बताते हैं "ये एक तरह का खरपतवार है. इसको ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है. अपने से ही उग जाता है. दशकों से लोनिया हमारे क्षेत्र में उपयोग में आ रहा है, इसे भाजी के तौर पर हमारे अंचल में इसका उपयोग किया जाता है. जहां कहीं खाली जमीन होती है, नमी होती है, वहां लोनिया हो जाती है. इसकी पत्तियां थोड़ी मोटी और गोलाकार होती हैं. लोनिया का नाम नमक से पड़ा है. अपने क्षेत्र में यहां लोकल लैंग्वेज में नमक को लोन भी बोला जाता है. ये भाजी भी हल्की नमकीन सी होती है."

Superfood Lonia nutrients
कमाल है लोनिया, स्वाद भी लाजवाब (ETV BHARAT)

लोनिया में न्यूट्रिशन का पिटारा

कृषि वैज्ञानिक बताते हैं "लोनिया भाजी एक तरह से न्यूट्रिशन का पिटारा होता है. ये किसी सुपर फ़ूड से कम नहीं है. आयुर्वेद में भी इसका अच्छा खासा इस्तेमाल है." लोनिया भाजी के फायदे बताते हुए कृषि वैज्ञानिक डॉ. मृगेंद्र सिंह कहते हैं "आयुर्वेद में कहा गया है कि जो पित्त संबंधी विकार होते हैं, उनको नष्ट करने में ये बहुत सहायक है. रक्त विकार के लिए भी शानदार है. त्वचा रोग को खत्म करता है. इसमें ओमेगा 3, फैटी एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम विटामिंस मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. हृदय रोगियों के लिए लोनिया की भाजी बहुत फायदेमंद है."

Last Updated : April 7, 2026 at 4:47 PM IST

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