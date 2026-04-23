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जब नहीं मिलती सब्जियां तब कटहल देता है साथ, गांव वालों का कहलाता है संकट मोचक

कटहल को कहा जाता है ग्रामीणों का सुपरफूड. गर्मियों में इसे लोग बड़े चाव से खाते हैं और देते हैं उपहार. पोषण से है भरपूर.

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कटहल को कहा जाता है ग्रामीणों का सुपरफूड (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 10:51 PM IST

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Updated : April 23, 2026 at 10:58 PM IST

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शहडोल: गर्मी का सीजन चल रहा है और गर्मी के सीजन में आम का फल लोगों को अपना दीवाना तो बना कर रखता ही है, साथ ही पेड़ में लगने वाले सबसे बड़े फलों में से एक कटहल भी इससे पीछे नहीं रहता. कटहल जिसे ग्रामीणों का सुपर फूड भी कहा जाता है, एक ऐसा फलदार पेड़ है जिसे एक बार लगाओ तो सैकड़ो सालों तक फल गिनते जाओ. कटहल सम्मान भी बचाता है, कटहल पैसा भी दिलाता है, कटहल सेहत को भी दुरुस्त रखता है इसलिए इसे गर्मियों का सुपर फूड भी कहा जाता है.

घर-घर मिलने वाला कटहल का पेड़

शहडोल के लगभग हर घर में ग्रामीण क्षेत्रों में कटहल के पेड़ देखने को मिल जाएंगे. कई गांव में तो कटहल का पेड़ सम्मान की दृष्टि से भी लगाया जाता है. अगर कोई घर पर आता है तो उसे उपहार स्वरूप भी कटहल का फल खाने के लिए दिया जाता है.

पोषण का पिटारा है कटहल (ETV Bharat)

स्थानीय निवासी अभिषेक गुप्ता बताते हैं कि "उनके घर में कुछ साल पहले तक कटहल का पेड़ नहीं था तो वह दूसरों के घर से कटहल मांग कर लाकर सब्जी बनाते थे लेकिन अब उन्होंने अपने घर पर लगा रखा है और अब वह दूसरों को भी उपहार पर देते हैं."

'जब नहीं मिलती सब्जियां तब कटहल देता है साथ'

ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरह से कटहल का फल संकट मोचक भी माना जाता है. अक्सर देखा जाता है कि गर्मी के सीजन में जब तेज धूप पड़ती है तो सब्जियां महंगी हो जाती हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों पर सब्जियां उपलब्ध नहीं हो पाती कई लोग आर्थिक तंगी की वजह से सब्जियां नहीं खरीद पाते हैं, ऐसे में ज्यादातर घरों में कटहल की सब्जी बनती है.

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जब नहीं मिलती सब्जियां तब कटहल देता है साथ (ETV Bharat)

स्थानीय निवासी रीनू पांडेय बताती हैं कि "कटहल की जायकेदार मसालेदार सब्जियां बनाई जाती हैं, जो काफी खाने में स्वादिष्ट होती है, लोग इसका अलग-अलग तरह से जायका तैयार करते हैं. कोई तली हुई सब्जी तैयार करता है, कोई मसाले वाली सब्जी तैयार करता है. जिसको जैसा स्वाद अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग स्वाद के हिसाब से इसकी सब्जी बनाई जाती है. जब सब्जियां महंगी होती हैं और कम मिलती है तो कटहल के अचार का सेवन ग्रामीण ज्यादातर करते हैं. इसके अलावा पके हुए कटहल का भी कुछ लोग सेवन करते हैं."

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शादियों में बनती है कटहल की सब्जी (ETV Bharat)

'शादियों में बनती है कटहल की सब्जी'

कृषि वैज्ञानिक डॉ मृगेंद्र सिंह बताते हैं कि "भारतीय समाज में अधिकतर शादी विवाह और फंक्शन में कटहल प्रमुख सब्जियों के रूप में अनिवार्य रूप से बनता था. शादियों में उपहार के तौर पर भी ये ससुराल में बनाने के लिए भी दिया जाता था, कटहल हमेशा से भारतीय समाज का एक अटूट अंग रहा है."

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कटहल खाने के हैं कई फायदे (ETV Bharat)

'पोषण का पिटारा है कटहल'

कृषि वैज्ञानिक डॉ मृगेंद्र सिंह बताते हैं कि "कटहल पोषण का पिटारा भी है क्योंकि यह पौष्टिक तत्वों से भरा हुआ है शाकाहारियों के लिए एक तरह से प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है. इसमें अच्छा खासा प्रोटीन होता है विटामिन सी होता है पोटेशियम होता है. एंटीऑक्सीडेंट होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को यह इंप्रूव करता है और हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है. इसका ग्लाईसेमिक इंडेक्स कम होता है. इस पेड़ की और इस फल की खास बात यह है कि ये एक बहू वर्षीय वृक्ष होता है किसी भी तरह इसमें खाद कीटनाशक सिंचाई की ज्यादा जरूरत नहीं होती है."

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गर्मियों में लोग बड़े चाव से खाते हैं कटहल (ETV Bharat)

डॉ मृगेंद्र सिंह बताते हैं कि "कई गांव में बारहमासी कटहल के भी पेड़ देखे हैं और बकायदा उसमें फल भी आ रहे हैं. जो आउट सीजन का कटहल आता है वह काफी महंगे दामों पर बिकता है और यह फिर उन ग्रामीणों की कमाई का जरिया भी होता है."

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शहडोल में घर घर मिलता है कटहल का पेड़ (ETV Bharat)

कटहल का औषधीय महत्व

आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव बताते हैं कि "कटहल जिसे इंग्लिश में जैकफ्रूट, संस्कृत में पनस बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है. आयुर्वेद की बात की जाए तो इसका फल मधुर लेकिन कषाय होता है. इसका उपयोग गर्मी के समय में शरीर में शीतलता लाने के लिए ही किया जाता है. इसका प्रयोग आमतौर पर बल्य औषधि के रूप में भी ज्यादा किया जाता है. अगर इसके न्यूट्रीशन वैल्यू की बात की जाए तो इस फ्रूट में शुगर की मात्रा अच्छी खासी होती है. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी काफी होते हैं, मैग्नीशियम भी पाया जाता है.

कटहल के पूरे पेड़ में इसके पत्ते, इसका फल और इसका दूध उपयोग में लाया जाता है. इसके जो पत्ते होते हैं उसमें थोड़ा सा तिल का तेल लगा करके उस पत्ते को तवा में शेक करके दर्द की जगह में अगर रखा जाए तो दर्द काफी कम होता है. इस पेड़ से निकलने वाले दूध घाव को भरने में काफी कारगर होता है. इसकी पत्तियों का काढ़ा चर्म रोग में काफी उपयोगी होता है."

Last Updated : April 23, 2026 at 10:58 PM IST

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