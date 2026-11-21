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खेत नहीं, मेढ़ उगल रही दालें, शहडोल के इस गांव का नाम पड़ गया दाल वाला गांव

खेत नहीं मेढ़ उगल रही दालें ( Etv Bharat Graphics )

शहडोल : मध्य प्रदेश के शहडोल में खरीफ सीजन में धान और रबी सीजन में गेहूं की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, लेकिन यहां का एक गांव दाल की वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है. इस गांव के किसानों ने दाल की खेती को लेकर एक अनोखा प्रयोग किया है, जो मिसाल बन गया है. और अब इस गांव में लगभग हर किसान दाल की खेती कर रहा है, जिससे गांव का नाम 'दाल वाला गांव' भी पड़ गया है. ऐसा नहीं कि यहां किसानों ने धान की खेती बंद कर दी है और केवल दाल उगा रहे हों, बल्कि धान की खेती के साथ उसी खेत में दाल उगाने का गजब जुगाड़ लगाया है.

शहडोल का दाल वाला गांव बना रोल मॉडल (Etv Bharat Graphics) कैसे नाम पड़ा 'दाल वाला गांव' दरअसल, शहडोल से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर आता है सुडवार गांव, जो गोहपारु ब्लॉक में स्थित है. इस ट्राइबल विलेज में गोंड, मरावी, बैगा जनजाति की बहुलता है. और इसी गांव के किसानों ने दाल की खेती को लेकर ऐसा नया प्रयोग किया है कि अब ये गांव दूसरे गांवों के लिए भी एक रोल मॉडल बन चुका है. सुडवार गांव के रहने वाले संतोष सिंह कहते हैं कि वो लगभग दो एकड़ में खेती करते हैं, जिसमें खेतों में मुख्य रूप से धान लगाते हैं, लेकिन खेतों के किनारों (मेढ़) पर अरहर की खेती करते हैं.