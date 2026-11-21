खेत नहीं, मेढ़ उगल रही दालें, शहडोल के इस गांव का नाम पड़ गया दाल वाला गांव
शहडोल के किसानों का गजब कारनामा, खेत की मेढ़ पर किया ऐसा एक्सपेरिमेंट, दूसरे गांवों के लिए बना रोल मॉडल, जानें क्या है ऐसा खास. शहडोल से अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 2:45 PM IST
शहडोल : मध्य प्रदेश के शहडोल में खरीफ सीजन में धान और रबी सीजन में गेहूं की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, लेकिन यहां का एक गांव दाल की वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है. इस गांव के किसानों ने दाल की खेती को लेकर एक अनोखा प्रयोग किया है, जो मिसाल बन गया है. और अब इस गांव में लगभग हर किसान दाल की खेती कर रहा है, जिससे गांव का नाम 'दाल वाला गांव' भी पड़ गया है. ऐसा नहीं कि यहां किसानों ने धान की खेती बंद कर दी है और केवल दाल उगा रहे हों, बल्कि धान की खेती के साथ उसी खेत में दाल उगाने का गजब जुगाड़ लगाया है.
कैसे नाम पड़ा 'दाल वाला गांव'
दरअसल, शहडोल से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर आता है सुडवार गांव, जो गोहपारु ब्लॉक में स्थित है. इस ट्राइबल विलेज में गोंड, मरावी, बैगा जनजाति की बहुलता है. और इसी गांव के किसानों ने दाल की खेती को लेकर ऐसा नया प्रयोग किया है कि अब ये गांव दूसरे गांवों के लिए भी एक रोल मॉडल बन चुका है. सुडवार गांव के रहने वाले संतोष सिंह कहते हैं कि वो लगभग दो एकड़ में खेती करते हैं, जिसमें खेतों में मुख्य रूप से धान लगाते हैं, लेकिन खेतों के किनारों (मेढ़) पर अरहर की खेती करते हैं.
संतोष सिंह कहते हैं, '' पहले 2 एकड़ खेत के मेढ़ खाली पड़े रहते थे, उसमें घास, खरपतवार बहुत ज्यादा हो जाता था, लेकिन फिर हमने मेढ़ के ऊपर अरहर की फसल लगाना शुरू की. उसका फायदा ये हुआ कि अब धान के साथ में लगभग 130 से 150 किलो तक अरहर भी मिल जाती है. यानी हमारे घर में साल भर के खाने के लिए दाल की खपत पूरी हो जाती है, और जो मेढ़ साल भर खाली पड़ा रहता था, उसका भी उपयोग हो जाता है. साथ ही खरपतवार से भी निजात मिलती है.''
सुडवार गांव के ही रहने वाले हरीदीन सिंह कहते हैं, '' हम लगभग एक एकड़ खेत में खेती करते हैं, जिसमें खेतों पर तो धान लगाते हैं, लेकिन मेढ़ों पर अरहर लगाकर 60 से 80 किलो तक दाल निकाल लेते हैं.'' सुडवार गांव के ये दो किसान ही नहीं बल्कि अधिकतर किसान मेढ़ों पर अब अरहर की फसल ही लगाते हैं.
दाल को लेकर मॉडल बन गया सुडवार
गोहपारू ब्लॉक के एसएडीओ सीबी बागरी बताते हैं, '' दलहन में इस समय हमारे गोहपारु ब्लॉक में जो सुडवार गांव है, बहुत ही बेहतर काम कर रहा है. जिले में ज्यादातर किसान धान की खेती करते हैं, लेकिन उस गांव में हमने देखा है कि कुछ किसान पहले अरहर की खेती थोड़ी बहुत करते थे. उसको हम लोगों ने और प्रमोट किया, तो गांव में लोगों ने मेढ़ पर अरहर लगाना शुरू किया. ऐसा नहीं है कि धान लगाना छोड़ा है, खेत में धान भी लगा है, लेकिन धान के साथ मेढ़ पर अरहर लगाने का चलन भी बढ़ गया है. इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर कोई किसान है, जिसके पास थोड़ी बहुत भी जमीन है, तो वो अपने लिए धान तो लगाता ही है, साथ में अपने लिए दाल उगा लेता है.''
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खेत की मेढ़ से निकल रही कितनी दाल?
एसडीओ कहते हैं, '' मान लीजिए किसी किसान के पास एक एकड़ खेत है, तो लगभग 60 से 80 किलो तक एक एकड़ की मेढ़ से दाल हासिल कर लेते हैं. सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि एक ही मेढ़ दो किसानों के खेत पढ़ रहे है, तो एक साइड में एक किसान लगा लेता है, और दूसरे हिस्से में दूसरा. आसपास के गांव वाले भी प्रभावित होकर मेढ़ों पर खेती करने लगे हैं और शहडोल का सुडवार गांव बाकी गांवों के लिए रोल मॉडल बन गया है.
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दलहन का रकबा बढ़ा
शहडोल के कृषि सहायक संचालक कृषि रामेन्द्र कुमार सिंह बताते हैं, '' शहडोल जिले में दलहन के क्षेत्र में काफी काम हो रहा है. पहले यहां पर परंपरागत खेती की स्थिति में देखा जाता था कि धान और गेहूं की खेती ज्यादातर किसान करते थे. अभी पिछले चार-पांच वर्षों से विभागीय योजनाओं के तहत जो स्पेशली दलहन क्षेत्र के विस्तार के लिए किया जा रहा है, उन योजनाओं का यहां क्रियान्वयन करते हुए दाल का रकबा काफी बढ़ा है. खरीफ सीजन में विशेषकर अरहर में, और रबी सीजन में देखा जाए तो चना और मसूर का रकबा बढ़ रहा है, सबसे अच्छी बात यह है कि विकासखंड गोहपारू का जो सुडवार गांव है, वहां पूरा गांव खेत के मेढ़ का उपयोग कर रहा है, ये बड़ी उपलब्धि है.''
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शहडोल जिले में पिछले दो वर्षों के दलहन की खेती के आंकड़ों पर नजर डालें, तो खरीफ सीजन 2025 में कुल दलहन का रकबा 27 हज़ार 500 हेक्टेयर में था, जो खरीफ सीजन 2026 में 28 हज़ार 150 हेक्टेयर में है. इसमें साल 2025 में अरहर 14000 हेक्टेयर में लगाया गया था, जो रकबा 2026 में 14,350 हेक्टेयर तक पहुंच गया है. इसके अलावा उड़द में 200 हेक्टेयर और मूंग में 100 हेक्टेयर की बढ़त देखी गई है. रबी सीजन में शहडोल जिले में कुल दलहन की फसल 2025-26 में 16.09 हज़ार हेक्टेयर में थी, जिसका लक्ष्य इस बार 17.50 हजार हेक्टेयर रखा गया है. इसमें चना , मटर, मसूर और अन्य दलहन की फसलें भी शामिल हैं.