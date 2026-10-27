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इंस्टाग्राम पर इश्क, शादी का वादा कर किया दुष्कर्म, छात्रा की शिकायत के बाद पहुंचा जेल

इंस्टाग्राम पर इश्क, शादी का वादा कर किया दुष्कर्म ( ETV Bharat )

शहडोल: इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर हुआ प्यार और इसके बाद शादी के सपने दिखाकर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा. वादे के साथ लड़की के साथ वो सबकुछ किया जो नहीं होना चाहिए, लेकिन जब शादी की बारी आई तो प्रेमी ने मुंह मोड़ लिया. शहडोल में एक छात्रा ने युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इस मामले की शिकायत थाने में भी की है. जिसके बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है. शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है.

इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद दुष्कर्म का आरोप शहडोल के बुढार थाना क्षेत्र की है, जहां एक छात्रा ने एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. छात्रा ने युवक पर आरोप लगाया है कि साल 2023 में इंस्टाग्राम के जरिए उसकी पहचान एक युवक से हुई थी और जनवरी 2024 में दोनों के बीच में प्रेम संबंध शुरू हुआ था. युवती का आरोप है कि युवक ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया और विवाह करने का भरोसा दिलाया. इसी भरोसे के आधार पर 29 अक्टूबर 2024 को आरोपी उसे एक गांव के खाली पड़े मकान पर ले गया, जहां शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद भी आरोपी कई बार उसके साथ संबंध बनाता रहा.