इंस्टाग्राम पर इश्क, शादी का वादा कर किया दुष्कर्म, छात्रा की शिकायत के बाद पहुंचा जेल
शहडोल में छात्रा के साथ दोस्ती कर किया दुष्कर्म. अश्लील वीडियो वायरल करने की देता था धमकी. पुलिस ने पहुंचाया जेल. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 3:52 PM IST
शहडोल: इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर हुआ प्यार और इसके बाद शादी के सपने दिखाकर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा. वादे के साथ लड़की के साथ वो सबकुछ किया जो नहीं होना चाहिए, लेकिन जब शादी की बारी आई तो प्रेमी ने मुंह मोड़ लिया. शहडोल में एक छात्रा ने युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इस मामले की शिकायत थाने में भी की है. जिसके बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है. शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है.
इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद दुष्कर्म का आरोप
शहडोल के बुढार थाना क्षेत्र की है, जहां एक छात्रा ने एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. छात्रा ने युवक पर आरोप लगाया है कि साल 2023 में इंस्टाग्राम के जरिए उसकी पहचान एक युवक से हुई थी और जनवरी 2024 में दोनों के बीच में प्रेम संबंध शुरू हुआ था. युवती का आरोप है कि युवक ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया और विवाह करने का भरोसा दिलाया. इसी भरोसे के आधार पर 29 अक्टूबर 2024 को आरोपी उसे एक गांव के खाली पड़े मकान पर ले गया, जहां शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद भी आरोपी कई बार उसके साथ संबंध बनाता रहा.
अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की दी धमकी
पिता ने भी शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी के साथ संबंधों के दौरान वो 3 बार प्रेग्नेंट भी हुई. उसके मुताबिक आरोपी उसे गर्भपात की गोलियां देता था, और शादी के बाद बच्चा करने की बात कहता था. युवती का ये भी आरोप है कि आरोपी ने शारीरिक संबंधों के दौरान उसका अश्लील वीडियो बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देने लगा. पीड़िता ने पुलिस को मोबाइल चैट, फोटो और वीडियो सहित अन्य साक्ष्य भी देने की बात कही है. उसने फर्जी आईडी बनाकर उसके वीडियो वायरल करने के भी आरोप लगाए हैं.
पीड़िता के मुताबिक, आरोपी के परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी, जिसके बाद युवक ने उससे शादी करने से इंकार कर दिया था. युवती का कहना है कि 3 अक्टूबर 2026 से आरोपी ने उससे बातचीत बंद कर दी. उसने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी के परिवार के लोग उसे गोली मारने की धमकी दे रहे हैं. इस संबंध में कथित ऑडियो सामने आने की बात भी कही जा रही है.
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'शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार'
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एसपी संजय अग्रवाल ने बताया, "युवती ने महिला थाना शहडोल में उपस्थित होकर शिकायत प्रस्तुत की थी. पीड़िता की शिकायत पर शहडोल महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया था. पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज की और क्षेत्राधिकार के आधार पर मामला बुढार थाने को भेज दिया था. बुढार पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय के समक्ष पेश किया है. मोबाइल चैट, फोटो वीडियो और कथित धमकी की ऑडियो की जांच की जा रही है."