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पहली ही बारिश नहीं झेल पाया स्टॉप डैम, 20 लाख पानी में बहे, बाणसागर बांध लबालब, खुले 3 गेट

ग्राम पंचायत छूदा के खुडसेड़ा नाला में स्टॉप डैम का निर्माण कराया गया था. इसका मकसद था कि आसपास के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना, और बारिश के पानी को रोककर उसका उपयोग खेती करना था लेकिन निर्माण पूरा होने के कुछ ही माह बाद तेज बारिश के दौरान नाले में पानी के तेज बहाव को ये नया स्टॉप डैम झेल नहीं सका. इस डैम का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर बह गया.

शहडोल: जयसिंहनगर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत छूदा के खुडसेड़ा नाला पर बना स्टाप डैम पहली बारिश के तेज बहाव में बह गया. इसका निर्माण इसी साल मई माह में लगभग 20 लाख रुपए की लागत से इस स्टॉप डैम को तैयार किया गया था. स्टॉप डैम के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद अब इसकी गुणवत्ता और इसे बनाने वाले जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर ग्रामीण सवाल खड़े कर रहे हैं.

'ग्राम पंचायत निर्माण एजेंसी, दिया गया नोटिस'

इस मामले में आरईएस के एसडीओ ब्रजेन्द्र सिंह चंदेल ने बताया, "स्टॉप डैम का निर्माण इसी साल 3 माह पहले मई माह में ही हुआ है और इसकी निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत ही है. उन्होंने स्वीकार किया कि निर्माण में कुछ निर्धारित मानकों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया था. जिसके चलते पंचायत को नोटिस भी दिया गया है. इस निर्माण कार्य के लिए अब तक किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया गया है."

जयसिंहनगर की ग्राम पंचायत छूदा में बनाया गया था स्टॉप डैम (ETV Bharat)

20 लाख की लागत से बना था स्टॉप डैम

स्थानीय निवासी रामजी कोल और अन्य ग्रामीणों ने इस स्टॉप डैम के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और तकनीकी मानकों और गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है, "लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी अगर कोई निर्माण कार्य पहली बार में टूट जाए तो इसकी जांच होना जरूरी है. ये स्टॉप डैम 20 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था, नवनिर्मित स्टॉप डैम पहली बरसात के ही तेज बारिश के बहाव में क्षतिग्रस्त होकर बह गया है."

लगातार बढ़ रहा बाणसागर बांध का जलस्तर

शहडोल में बने बाणसागर बांध का जलस्तर लगातार बढ़ते हुए सोमवार को 340.64 मीटर पहुंच गया. जिससे इसकी पूर्ण भराव क्षमता 341.64 मीटर से महज 1 मीटर ही कम बचा है. बांध में लगातार 2076 क्यूमेक्स पानी की आवक को देखते हुए जल संसाधन विभाग भोपाल ने सोमवार की रात लगभग 8 बजे बांध के 3 रेडियल गेट 0.50 मीटर तक खोल दिए हैं. इसके चलते सीधी जिले के सोन नदी में करीब 304 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है.

सोन नदी का बढ़ा जलस्तर, सीधी में प्रशासन ने जारी किया अलर्ट (ETV Bharat)

'फोटो खींचने और वीडियो नहीं बनाने की सख्त हिदायत'

सीधी कलेक्टर विकास मिश्रा ने लोगों से अपील की है, "वे नदी किनारे जाने से बचें और जहां तक हो सके तो एक-दूसरे को भी बढ़ते जलस्तर की सूचना दें. अचानक पानी आने से किसी भी क्षेत्र में जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है. वही विशेष रूप से लोगों को सेल्फी लेने, फोटो खींचने और वीडियो बनाने के लिए नदी किनारे जाने से बचना चाहिए, क्योंकि अब ऐसे समय में जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित भी हो सकती है."

सोन नदी के किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी

बाणसागर बांध से पानी छोड़े जाने के बाद सीधी से बहने वाली सोन नदी के किनारे बसे गांवों के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है. जहां शिकारगंज, बाघड़, अगड़ाल, भीतरी, सजहा, घुघटा और खैरी सहित करीब 25 गांवों के लोगों से नदी के किनारे और मुहानों से दूर रहने की अपील भी प्रशासन ने की है. सीधी जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जलस्तर बढ़ने पर निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं और लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है.

शिकारगंज गांव में पहुंचा नदी का पानी

सोन नदी में बढ़े जलस्तर से मंगलवार सुबह करीब 9 बजे तक पानी शिकारगंज गांव तक पहुंच गया. जिसके बाद ग्रामीणों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है वहीं प्रशासन की टीमें भी नदी किनारे के क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए है. जिला प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति में तत्काल स्थानीय प्रशासन को सूचना देने की अपील भी की है.