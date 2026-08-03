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पेट में बनती है गैस तो हल्के में न लें, अल्सर और फैटी लिवर की दस्तक, जानिए गंभीर लक्षण

बार-बार पेट फूल रहा है तो इसे मामूली न समझें, यह गंभीर बीमारियों का संकेत है, लाइफ स्टाइल में सुधार से मिलेगी समस्या से निजात. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

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पेट में बनती है गैस तो हल्के में न लें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 1:20 PM IST

4 Min Read
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शहडोल: बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदल रहा है. आम जनजीवन की दिनचर्या बदल रही है, खान-पान बदल रहा है. जिसका असर अब उनके स्वास्थ्य पर भी दिखने लगा है. सामान्यतः जब किसी के शरीर में गैस की समस्या बनती है तो इसे लोग हल्के में लेते हैं कि गैस ही तो है. लेकिन यही बार-बार बनने वाली गैस की समस्या आपके लिए एक गंभीर परेशानी खड़ी कर सकती है, कई बीमारियों को जन्म दे सकती है. ईटीवी भारत ने गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर महेश शर्मा से बातचीत की. गैस की गंभीर समस्याओं के इंडिकेशन को ऐसे समझें.

गैस अब सामान्य नहीं, गंभीर हो चला
शहडोल जिले के एसवी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में इलाज करने आए गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर महेश शर्मा ने ईटीवी भारत से विशेष बात की. उन्होंने आम जन जीवन में हो रहे गैस की समस्या और उससे जुड़ी बीमारियों को लेकर चर्चा की. उन्होंने बताया कि, ''बार-बार पेट में गैस की समस्या कैसे एक गंभीर बीमारी को जन्म दे सकती है. शरीर में बनने वाले गैस के गंभीर बीमारियों को किन-किन संकेतों से समझें, डॉक्टर बताते हैं कि गैस की बीमारी भी अब आम नहीं बल्कि गंभीर हो चुकी है, इसका समय पर इलाज जरूरी है.''

पेट में बन रही गैस को ऐसे करें कंट्रोल (ETV Bharat)

गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर महेश शर्मा बताते हैं, ''गैस की समस्या के कई कारण हो सकते हैं. पहला कारण होता है फैटी लीवर, दूसरा कारण होता है स्टमक के अंदर अल्सर होना. इससे कई बीमारियां हो सकती हैं. जैसे गैस के साथ आपका वजन कम होना, भूख कम लगना या पेट में अचानक दर्द होना. ये इन बीमारियों का चिन्हित कारण होता है. ये बहुत सी बीमारियों का चिन्हित कारण हो सकता है. जैसे कि आपका गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, फैटी लिवर हो सकता है.''

गैस से जुड़ी बीमारी को कैसे पहचानें
गैस से जुड़ी इन बीमारियों को पहचाना कैसे जाए इसे लेकर डॉक्टर महेश शर्मा बताते हैं कि, ''जब अचानक से पेट में दर्द होने लगे, बहुत दिनों से पेट में गैस बन रहा हो, खाने के बाद पेट फूल रहा हो, खाना खाने के बाद में पेट में दर्द होने लगता हो, तो आप इन लक्षणों के बाद समझ लीजिए कि अब आपको इलाज की जरूरत है. क्योंकि गैस की ये समस्या आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है. ऐसे में आप अपने पास के किसी गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं. इसका इलाज आसानी से हो सकता है और समय से गैस्ट्रिक अल्सर का पता लगाया जा सकता है. यह समस्या किस वजह से हो रही है इसका पता लगाया जा सकता है.

गैस से रिलेटेड बीमारी क्यों बढ़ रही
आखिर गैस से जुड़ी बीमारी वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती क्यों जा रही है, इसे लेकर डॉक्टर महेश शर्मा बताते हैं कि, ''गैस्ट्रिक समस्याएं बढ़ने की मुख्य वजह होती है कि आजकल की व्यस्त दिनचर्या. बेसिकली आपका जो लाइफस्टाइल है, जैसे मॉर्निंग वॉक न करना, शारीरिक एक्टिविटी पूरी तरह से बंद रखना, खान पान में अनियमितता रखना, खाने का कोई टाइमिंग न रहना, बाहर का खाना लगातार खाना, समोसे, ऑइली खाना, फ़ास्ट फ़ूड जैसे फ़ूड बाहर का ज्यादा खाना इससे गैस्ट्रिक की समस्या बहुत जल्दी हो सकती है. जो लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है.''

गैस से जुड़ी बीमारी कितनी जटिल
क्या गैस से जुड़ी बीमारी प्राण घातक हो सकती है, इसे लेकर डॉक्टर बताते हैं कि, ''अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो ब्लीडिंग हो सकती है. जिससे खून की कमी हो सकती है. और अगर ये लंबे समय तक बना रहता है तो गैस्ट्रिक कैंसर की भी स्थिति बनने लगती है. इसलिए गैस से जुड़ी बीमारियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.''

न हो गैस से जुड़ी बीमारी, करें ये काम
गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर महेश शर्मा बताते हैं कि, ''गैस्ट्रिक मरीजों को सबसे पहले तो अपने खाने की दिनचर्या को सही करना चाहिए. हर दिन सुबह उठकर कोशिश करें जैसे सरलता से हो सके टहलना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए. उससे भी अगर आराम नहीं मिलता तो अपने पास के डॉक्टर को दिखा सकते हैं. तेल, मिर्च मसाला कम खाना चाहिए. रात में खाना सात आठ बजे के पहले खा लेना चाहिए. ज्यादा ऑयली, फैटी भोजन लेने से बचना चाहिए.''

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