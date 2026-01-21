ETV Bharat / state

शहडोल में अभी भी कड़ाके की ठंड, स्कूल टाइमिंग के बारे में कलेक्टर का नया आदेश

इस साल ठंड के मामले में शहडोल ने रिकॉर्ड बनाया है. बच्चों के स्वास्थ्य के मद्देनजर स्कूलों की टाइमिंग 11 बजे से करने के आदेश.

शहडोल जिले में 11 बजे से पहले नहीं खुलेंगे स्कूल (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 10:52 AM IST

3 Min Read
शहडोल : मध्य प्रदेश में ठंड के तेवर कुछ ढीले पड़े हैं लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अभी कड़ाके की ठंड का एक और दौर आने वाला है. इधर, भले ही प्रदेश के अन्य जिलों में भीषण ठंड से राहत मिली हो लेकिन शहडोल में अभी भी ठीकठाक ठंड पड़ रही है. शहडोल के कल्याणपुर ने इस सीजन में रिकॉर्ड तोड़ा है. यहां पारा कई बार मध्य प्रदेश में सबसे कम दर्ज किया गया. अभी भी यहां पारा न्यूनतम साढ़े 7 डिग्री के आसपास घूम रहा है.

शहडोल जिले में सभी स्कूल 11 बजे से लगेंगे

शहडोल पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ठंडा जिला बना हुआ है. इसका असर अब स्कूलों में भी देखने को मिल रहा है. एक बार फिर से शहडोल जिले में स्कूलों की टाइमिंग 31 जनवरी तक दिन में 11:00 तक कर दी गई है. कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने शहडोल जिले में शीतलहर को दृष्टिगत रखते हुए संशोधित आदेश जारी किया है. इससे पहले कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए 5 जनवरी से 20 जनवरी तक शहडोल में 11 बजे से सभी तरह के स्कूल की टाइमिंग कर दी गई थी.

स्कूल टाइमिंग के बारे में कलेक्टर का नया आदेश (ETV BHARAT)

कलेक्टर ने जारी किया संशोधित आदेश

ठंड का कहर देखते हुए शहडोल कलेक्टर ने संशोधित आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार 31 जनवरी तक सभी प्रकार के स्कूलों की टाइमिंग 11 बजे से कर दी है. आदेश में लिखा है "जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, मान्यता प्राप्त सीबीएसई आईसीएससी, आंगनबाडियों का संचालन अब 31 जनवरी 2026 तक प्रातः 11 बजे से निर्धारित किया गया है. प्री-बोर्ड परीक्षाएं पूर्व निर्धारित समय-सारणी अनुसार संचालित होंगी. शिक्षक एवं शिक्षिकाएं निर्धारित समय पर विद्यालय में उपस्थित रहेंगे."

शहडोल जिले में सभी स्कूल 11 बजे से लगेंगे (ETV BHARAT)

मध्य प्रदेश में कहां कितना न्यूनतम तापमान

शहडोल जिले में मौजूदा साल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. हालांकि पिछले दो-तीन दिन से ठंड से हल्की राहत है, लेकिन आसमान में बादल भी छाए हैं. सुबह हल्के बादलों की वजह से सूर्यदेव भी देरी से निकल रहे हैं. ठंड और शीतलहर का दौर जारी है. मौसम विभाग ने शहडोल जिले में आगे मौसम साफ रहने की संभावना जताई है. 23 और 24 जनवरी को हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं.

मध्य प्रदेश में सबसे ठंडा कटनी का करौंदी

रविवार-सोमवार की रात को प्रदेश में सबसे ठंडा कटनी का करौंदी रहा. यहां न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, 5 बड़े शहरों में इंदौर में तापमान सबसे कम 8.2 डिग्री रहा. मौसम विभाग के अनुसार भोपाल में 10.6 डिग्री, ग्वालियर में 10.8 डिग्री, उज्जैन में 10 डिग्री और जबलपुर में पारा 13.8 डिग्री सेल्सियस रहा.

