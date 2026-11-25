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रफ्तार की नई सनसनी शहडोल की शिखा यादव, उड़नपरी पीटी उषा की तरह देश का नाम रोशन करने की जिद

रफ्तार की नई सनसनी शहडोल की शिखा यादव ( ETV BHARAT )

शहडोल : आदिवासी इलाका शहडोल में खेलों की क्रांत आ गई है. शहडोल संभाग से एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकल रहे हैं. बात चाहे क्रिकेट की हो, फुटबॉल की या फिर हॉकी. कई खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशल लेवल पर चमकने लगे हैं. शहडोल संभाग के जिलों में अब एथलीट भी नाम चमकाने लगे हैं. ऐसी ही एथलीट हैं शिखा यादव.

मूलभूत सुविधाओं से जूझने के बाद भी शिखा यादव की दौड़ने की रफ्तार देख लोग दंग रह जाते हैं. वह 5 किमी की दौड़ महज 19.12 मिनट और 10 किलोमीटर 40.8 मिनट पूरी करती हैं. राज्य स्तर पर 4 पदक जीत चुकी शिखा का सपना नेशनल लेवल पर अपना दमखम दिखाना है. वह पीटी उषा की तरह विश्व में भारत का नाम रोशन करना चाहती हैं.