शहडोल में किराना दुकान में जा घुसी तेज रफ्तार कार, 9 साल के मासूम की मौत
दुकान पर अकेला बैठा था 9 साल का मासूम, काल बनकर आई कार, शहडोल से अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 5:03 PM IST
शहडोल : मध्य प्रदेश के शहडोल से एक ह्रदय विदारक घटना सामने आ रही है. यहां एक तेज रफ्तार कार के किराना दुकान में घुस जाने से 9 साल के एक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है. वहीं, मां-बाप और परिजनों को गहरा सदमा लगा है.
दुकान पर अकेला बैठा था 9 साल का मासूम
घटना शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत भमरहा गांव की है. यहां कैथा चौराहे के पास ये घटना हुई है, जहां महेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति अपनी किराना दुकान संचालित करते हैं. मंगलवार को यहां ब्यौहारी की ओर से तेज रफ्तार कार आ रही थी, जो अचानक ही अनियंत्रित हो गई. कार अनियंत्रित होकर सीधे दुकान के अंदर जा घुसी और दुकान में बैठा दुकान संचालक का 9 साल का बेटा उसकी चपेट में आ गया है.
कार की चपेट में आया मासूम
टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के सारे कांच फूट गए और दुकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. टक्कर की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर दौड़ और बच्चे को बाहर निकालकर आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे. बच्चे के प्राथमिक उपचार के बाद भी उसकी हालत नहीं सुधर रही थी. हालत बिगड़ती देख, डॉक्टर्स की टीम ने उसे रीवा रेफर कर दिया, लेकिन रीवा ले जाते समय रास्ते में ही मासूम की मौत हो गई. जिसके बाद से परिजन गहरे सदमे में हैं.
कार चलाक गिरफ्तार, पूछताछ कर रही पुलिस
जैसे ही इस घटना की जानकारी ब्यौहारी पुलिस को मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कार सहित चालक को अपने कब्जे में ले लिया. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है और कार चालक का मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है. इस घटना को लेकर थाना प्रभारी जिया उल हक ने बताया, '' मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है और जांच जारी है. कार चालक से भी पूछताछ की जा रही है. नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
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बताया जा रहा है की जहां हादसा हुआ वहां सड़क से लगी कई दुकाने हैं और दुकान मालिकों के घर भी हैं. अक्सर यहां से काफी तेज रफ्तार में वाहन गुजरते हैं, जो हादसों को निमंत्रण देते हैं.