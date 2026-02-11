एग्जाम टेंशन को कम करता है ये स्पेशल योगासन, मेमोरी भी हो जाती है शार्प
आजकल परीक्षाएं चल रही हैं. बच्चे तनाव को कम करने लिए कुछ स्पेशल योगा कर सकते हैं. योग गुरु राजेंद्र शर्मा से लें यह टिप्स.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 11, 2026 at 11:07 AM IST
शहडोल: 10 फरवरी से एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं. फरवरी, मार्च और अप्रैल यह वह महीने होते हैं जिसमें बैक टू बैक अलग-अलग कक्षाओं के बच्चों की परीक्षाएं होती हैं. इन महीनों में बच्चे बहुत तनाव में रहते हैं. उन्हें स्ट्रेस होता है, ज्यादा पढ़ाई करने का दबाव होता है. ऐसे में वह कौन से योगासन होते हैं जो इन तनाव भरे समय में उन्हें रिलैक्स करेंगे. साथ उनकी याददाश्त शक्ति को भी बढ़ाएंगे और उनकी सेहत को दुरुस्त रखेंगे. जानते हैं योग गुरु राजेंद्र शर्मा से....
तनाव कम करेगा, याददाश्त बढ़ाएगा ये आसान
योग गुरु राजेंद्र शर्मा कहते हैं कि ये बात तो सही है कि बच्चों में परीक्षा का तनाव रहता है. तनाव को दूर करने के लिए योग में कई ऐसे आसान होते हैं जो इस समय पर बच्चों के लिए बहुत कारगर हो सकते हैं. जैसे ताड़ासन, पादहस्तासन और वृक्षासन. इन आसनों को करने से बहुत लाभ होगा. इसके बाद
भ्रामरी 11 बार और उदगीत 5 से 11 बार करें तो बहुत लाभ होगा.
कब करें ये योगासन
योग गुरु राजेंद्र शर्मा बताते हैं कि इन आसनों को करने से बच्चों को भरपूर लाभ मिलेगा, तनाव कम होगा, परीक्षा में जो स्ट्रेस होगा पूरी तरह से दूर होगा और बच्चों की याददाश्त शक्ति भी बढ़ेगी, जिससे वो कम समय में भरपूर लाभ ले सकते हैं. वैसे तो इन योग आसनों को करने का सबसे अच्छा समय सुबह होता है, फिर भी इस समय परीक्षा का समय है तो जब भी आपको समय मिले करें. वैसे भी इस समय ज्यादातर बच्चे खाली पेट रहते हैं, कम खाते हैं बच्चे ऐसे समय में जब भी उनको स्ट्रेस महसूस हो, उस बीच इन आसनों को कर सकते हैं. फिर भ्रामरी और ओम का उच्चारण करके अपने तनाव को दूर कर सकते हैं और याददाश्त को बढ़ा सकते हैं.
कैसे करें ये सभी आसन ?
योग गुरु राजेंद्र शर्मा बताते हैं कि:
1. ताड़ासन: ताड़ासन को पांच बार करें. इसे करने के लिए खड़े हो जाना है. सम अवस्था में हाथ को मिलाकर पहले नीचे की ओर खींचना है फिर श्वास भरते हुए ऊपर ले जाना है. एड़ी उठाकर पूरा श्वास भरना है, हाथ ऊपर की ओर चला जाएगा. थोड़ा सा एड़ी उठाकर के रुकना है और फिर स्वास छोड़ते हुए नीचे हाथ को लाना है. श्वास छोड़ते हुए बाजू से हाथ नीचे ले आएं.
फायदे: ये आसान आपके रक्त संचार को बढ़ाएगा. रक्त संचार बढ़ेगा तो आपकी स्ट्रेस दूर होगी. आपकी याददाश्त बढ़ेगी, इससे आपकी लंबाई भी बढ़ेगी और परीक्षा की तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा.
2. वृक्षासन: दूसरा आसान होता है वृक्षासन. इसके लिए दाएं पैर को बाएं जंघा मूल पर लगाएं और पूरे ध्यान से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर हाथ उठाएं. आज्ञा चक्र पर सामान्य श्वास भरें, इसको दाएं पैर से भी करना है और ठीक उसी तरह से बाएं पैर से भी करना और इस प्रक्रिया को अपनाते समय यथाशक्ति ऊपर रुकना है.
फायदे: ये आपके स्ट्रेस को दूर करेगा, याददाश्त को बढ़ाएगा आपके संतुलन शक्ति को स्थिर करता है.
3. पादहस्तासन: तीसरा आसान है पादहस्तासन इसके लिए श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं, ऊपर थोड़ी सी पीछे झुकना है और श्वास भरते हुए कमर से झुक कर नीचे की ओर आना है. यथाशक्ति ज्यादा से ज्यादा आप अंदर की ओर झुकने का प्रयास करें. फिर श्वास भरते हुए ऊपर आएं और बाजू से हाथ नीचे लेकर आएं.
फायदे: इससे आपका पाचन संस्थान दुरुस्त होगा, रक्त संचार हर तरफ होने से आपका स्ट्रेस दूर होगा, याददाश्त बढ़ेगी, मेरुदंड पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, कमर लचीली बनेगी, निश्चित रूप से विद्यार्थी परीक्षा के समय यह दो-तीन आसान जरूर करें. अनिवार्य रूप से करें जिससे आपकी याददाश्त पूरी तरह से दुरुस्त होगी और परीक्षा में लाभ मिलेगा.
4. प्राणायाम: इसके बाद प्राणायाम करें. इसके लिए अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं और मेरुदंड सीधा करें और ध्यान मुद्रा लगाएं. धीरे-धीरे सांस लें और छोड़ें. दीर्घ श्वास लें और छोड़ें.
5. भ्रामरी: अब स्ट्रेस दूर करने के लिए और याददाश्त को बढ़ाने के लिए हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे. इसे कम से कम 11 बार करने का प्रयास करें. स्थिति भौं के ऊपर तर्जनी को लगाएं, आंखों पर स्थापित करें, अंगूठे से कान को बंद करें और दीर्घ सांस लेते हुए, श्वास भरें और जैसा वीडियो में बताया जा रहा है बिल्कुल वैसा ही करें. हाथ नीचे लेकर आए दीर्घ सांस लें और छोड़ें.
फायदे: इससे आपको भरपूर निद्रा आएगी. कम समय में आप निद्रा पूरी कर पाएंगे. इससे आपको पढ़ने के लिए पूरा समय मिलेगा. आपकी याददाश्त बहुत मजबूत होगी, स्ट्रेस आपका दूर होगा. तनाव रहित होकर के जो भी आप पढ़ेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा.
6. उदगीत: प्राणायाम में इसके बाद आप 11 बार उदगीत करेंगे ओम का उच्चारण करना है, पूरी श्वास भरें ध्यान मुद्रा लगाए रहें.
फायदे: इसे भी 5 से 11 बार करें निश्चित रूप से आपकी मेमोरी आपका तनाव दूर होगा और आप इससे परीक्षा के समय ज्यादा से ज्यादा लाभ ले पाएंगे.