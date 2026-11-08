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जंगल में 38 हाथियों के ग्रुप ने में मचा रखी है धमाचौकड़ी, दक्षिण वन मंडल में अलर्ट पर वन विभाग

सांकेतिक तस्वीर ( Source: AFP File Photo )

शहडोल: शहडोल जिले में इन दिनों जहां देखिए, वहीं वन्य प्राणियों का विचरण देखने को मिल रहा है. कहीं बाघ का मूवमेंट है, तो कहीं तेंदुआ घूम रहा है, तो कहीं भालू. हाथी तो इन दिनों काफी संख्या में शहडोल के अलग-अलग जंगलों में घूम ही रहे हैं. उत्तर वन मंडल में तो हाथियों का जमावड़ा रहता ही है, अब दक्षिण वन मंडल में भी 38 हाथी पिछले कुछ दिन से विचरण कर रहे हैं. कहीं रोड पार करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ड्रोन के माध्यम से जंगल में विचरण का विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है.

शहडोल के जंगलों में गजराज