जंगल में 38 हाथियों के ग्रुप ने में मचा रखी है धमाचौकड़ी, दक्षिण वन मंडल में अलर्ट पर वन विभाग
शहडोल में हाथियों का विहंगम नजारा, कहीं रोड पार कर रहे, तो कहीं जंगल में विचरण करते आए नजर. रिपोर्ट अखिलेश शुक्ला
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 10:26 PM IST|
Updated : November 8, 2026 at 10:32 PM IST
शहडोल: शहडोल जिले में इन दिनों जहां देखिए, वहीं वन्य प्राणियों का विचरण देखने को मिल रहा है. कहीं बाघ का मूवमेंट है, तो कहीं तेंदुआ घूम रहा है, तो कहीं भालू. हाथी तो इन दिनों काफी संख्या में शहडोल के अलग-अलग जंगलों में घूम ही रहे हैं. उत्तर वन मंडल में तो हाथियों का जमावड़ा रहता ही है, अब दक्षिण वन मंडल में भी 38 हाथी पिछले कुछ दिन से विचरण कर रहे हैं. कहीं रोड पार करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ड्रोन के माध्यम से जंगल में विचरण का विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है.
शहडोल के जंगलों में गजराज
शहडोल जिले के दक्षिण वन मंडल की डीएफओ श्रद्धा पेंद्रे बताती हैं कि शहडोल जिले के गोहपारु और खन्नौधी रेंज में 3 नवंबर से ही हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है. वर्तमान में गोहपारु वन परिक्षेत्र के करुआ क्षेत्र से निकलकर जंगली हाथियों का समूह रीवा रोड पार करते हुए सुडवार और खोलका के क्षेत्र में गया था, जहां से वो फिर से लौटकर वर्तमान में करुआ क्षेत्र के कक्ष क्रमांक RF_ 679 में विचरण कर रहा है."
डीएफओ बताती हैं कि शहडोल जिले के दक्षिण वन मंडल में वर्तमान में 38 की संख्या में हाथी विचरण कर रहे हैं, इसमें छोटे-बड़े मेल फीमेल हर तरह के हाथी मौजूद हैं. एक तरह से हाथियों का एक पूरा ग्रुप ही यहां विचरण कर रहा है.
अलर्ट मोड पर वन विभाग
डीएफओ के मुताबिक क्षेत्र में हाथियों के दस्तक देने के साथ ही वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर आ गई है. 38 हाथी जहां-जहां विचरण कर रहे हैं, वन विभाग की टीम निगरानी कर रही है. उन पर नजर बनाए हुए है. ड्रोन से भी उन पर नजर रखी जा रही है, साथ ही गांव वालों को भी अलर्ट किया जा रहा है. जंगलों में ग्रामीणों को जाने से मना किया जा रहा है. इसके अलावा मुनादी कराकर भी गांव-गांव में सूचना दी जा रही है. ग्रामीण जंगलों में न जाएं, इसके अलावा अगर हाथी कहीं दिखता है तो उसके नजदीक जाने की कोशिश न करें. उसे परेशान न करें किसी तरह के वीडियो रील बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे कोई भी बड़ी घटना हो सकती है. साथ ही अगर हाथी आता है, तो उससे एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखें.
ड्रोन से दिखा हाथियों का विहंगम दृश्य
गोहपारू वन परिक्षेत्र में जो हाथी विचरण कर रहे हैं, उसका एक विहंगम दृश्य भी देखने को मिला है, क्योंकि इन हाथियों की निगरानी ड्रोन से की जा रही है. ड्रोन से जो शॉट्स आए हैं, वो भी देखने को मिले, जिसमें हाथी जंगल में विचरण कर रहे हैं. बहुत ही अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, इसके अलावा हाथियों के रोड पार करते हुए अद्भुत दृश्य भी देखने को मिल रहे हैं.
शहडोल में हर जगह वन्य प्राणियों का मूवमेंट
शहडोल जिले में इन दिनों हर जगह वन्य प्राणियों का मूवमेंट देखने को मिल रहा है. भालू और तेंदुआ तो अक्सर यहां नजर आते ही थे. इसके अलावा शहडोल जिले के उत्तर वन मंडल में तो बाघों ने भी अपनी टेरिटरी बना रखी है. बांधवगढ़ से लगा हुआ इलाका है, तो अक्सर यहां बाघों का मूवमेंट भी बना रहता है और अब अक्सर यहां के जंगलों में बाघ देखने को भी मिल जाते हैं.
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इसके अलावा यहां पहले से ही 25 हाथियों का एक दल पिछले कई सालों से शहडोल जिले के ब्यौहारी वाले क्षेत्र में बैकवॉटर वाले एरिया में रहा रहा है और बांधवगढ़ से भी आए दिन यहां हाथियों का विचारण रहता है. साथ ही दक्षिण वन मंडल में भी तरह-तरह के वन्य प्राणियों का मूवमेंट बना हुआ है, वर्तमान में दक्षिण वन मंडल में हाथियों की जमावड़ा देखने को मिल रहा है.