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बेटे का ये कैसा कारनामा, अपनी ही मां की कर दी हत्या, आखिर ऐसी क्या थी वजह?

शहडोल में युवक ने अपनी मां की गला घोंट कर दी हत्या, पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार.

SHAHDOL MOTHER STRANGLED TO DEATH
युवक ने अपनी ही मां की गला घोंट कर दी हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 8:29 PM IST

2 Min Read
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रिपोर्ट: अखिलेश शुक्ला

शहडोल: अमलाई थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 में बेटे द्वारा अपनी मां की हत्या करने का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद इलाके में सन्नाटा पसर गया है. बताया गया कि बेटे ने अपनी मां का ही गला घोटकर हत्या कर दी. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि इस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

सो रही मां की गला दबा कर हत्या

अमलाई थाना क्षेत्र के राजेंद्र सिंह कॉलोनी के रहने वाले संजय कोरी ने अपनी मां कुसुम कोरी की हत्या कर दी है. घटना के बारे में बताया जा रहा है कि देर रात जब राजेंद्र की मां घर में सो रही थी, तभी बेटे ने मौका पाकर उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है.

SHAHDOL SON MURDERED MOTHER
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)

बेटे के अवैध संबंध के विरोध पर घटना को दिया अंजाम

घटना के बारे में बताया जा रहा है कि आरोपी संजय कोरी का पड़ोस में रहने वाली एक शादीशुदा महिला से अवैध संबंध था. इस बात को लेकर उसकी मां कुसुम कोरी लगातार विरोध करती थी. इस बात को लेकर दोनों के बीच हमेशा विवाद भी होता रहता था. घटना वाली रात भी कुछ ऐसा ही विवाद हुआ, जिसके बाद गुस्से में आकर बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

घटना की जानकारी लगते ही मोहल्ले में हड़कंप मच गया. जिसके बाद मौके पर भीड़ जुट गई. सूचना मिलने पर अमलाई थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी बेटे संजय कोरी को गिरफ्तार भी कर लिया है. अमलाई थाना प्रभारी भूपेंद्र मणि पांडे ने बताया कि "बेटे द्वारा अपनी मां की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है. जिस पर कार्रवाई की जा रही है. आरोपी को होटल के कमरे से गिरफ्तार किया गया है. आगे की वैधानिक कार्रवाई की जारी. हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, प्रथम दृष्टया ये अवैध संबंधों के चलते हत्या का मामला लग रहा है."

SHAHDOL POLICE ARRESTED ACCUSED
बेटे ने मां की गला दबाकर की हत्या (ETV Bharat)

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