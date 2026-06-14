ETV Bharat / state

डिजिटल प्यार का नतीजा, सोशल मीडिया पर झूठी कहानी सुन भागी लड़की, हकीकत देख दिमाग चकराया

शहडोल की लड़की को इंस्टग्राम पर हुआ लव, मकान पुताई का काम करने वाले युवक संग हुई फरार. 5 दिन बाद मुरैना से बरामद.

shahdol Instagram Love Story
इंस्टाग्राम के प्यार में घर छोड़ भागी लड़की (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 3:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शहडोल: जमाना डिजिटल का चल रहा है. लोग जाने-अनजाने में सोशल मीडिया की आभासी दुनिया को हकीकत मान बैठते हैं और इसके जाल में फंसते चले जाते हैं. एक ऐसा ही मामला शहडोल से सामने आया है. जहां एक लड़की को सोशल मीडिया पर प्यार होता है और उस प्यार की बुनियाद ही झूठ पर रखी जाती है. लड़का लड़की को अपनी लाइफस्टाइल के बारे में गलत जानकारी देकर अपने साथ ले जाता है, लेकिन जब वहां लड़की पहुंचती है तो सच्चाई देखकर हैरान रह जाती है.

डिजिटल प्यार में धोखा

ग्वालियर के मोहसान के रहने वाले करण धनक ने इंस्टाग्राम पर करन राजपूत नाम से फर्जी आईडी बनाई थी, जबकि असल जिंदगी में युवक लोगों के घरों में पुताई और पुट्टी का काम करता था, पुताई करने जब जाता था तो आलीशान मकान में काम के दौरान ही अपनी फोटो खींचकर सोशल मीडिया में डीपी लगाता था, इसी फर्जी चमक-दमक के जरिए उसने शहडोल के जैतपुर की छात्रा से दोस्ती कर ली और धीरे-धीरे उसे अपने झांसे में लेने लगा. जिसके बाद लड़की को शादी का झांसा देकर घर से भगाने का प्लान तैयार कर लिया.

युवती को पुलिस ने मुरैना से किया बरामद (ETV Bharat)

युवती के लापता होने की शिकायत लेकर थाने पहुंचे परिजन

बताया जा रहा है कि वो ग्वालियर से ट्रेन के माध्यम से शहडोल पहुंचा, फिर बस के माध्यम से बुढार गया. फिर वहां से ऑटो में बैठकर के जैतपुर गया और यहीं से युवती को अपने साथ लेकर फरार हो गया. जब युवती अचानक लापता हो गई तो उसके परिजन 6 जून को जैतपुर थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे, पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज करके तत्काल युवती की तलाश शुरू कर दी. 7 जून को एक टीम ग्वालियर और मुरैना रवाना की गई. इसके बाद पुलिस ने मुरैना जिले के गांव स्थित युवक के मामा के घर से युवती को बरामद कर लिया. हालांकि शहडोल पुलिस को देखकर आरोपी युवक मौके से फरार हो गया. फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.

Instagram Love Marriage
युवती की तलाश करती पुलिस टीम (ETV Bharat)

जैतपुर थाना प्रभारी जयप्रकाश शर्मा ने बताया, "5 जून को छात्रा के परिजन ने थाने पहुंचकर पुलिस शिकायत में बताया कि कॉलेज में फर्स्ट ईयर की छात्रा है, जो इंस्टाग्राम में किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती कर ली थी. लड़की का कोई सुराग नहीं मिल रहा है, उसकी फोन भी बंद बता रहा है. जिसके बाद हम लोगों ने पूरे जिलेभर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी. इसमें लड़की का लास्ट लोकेशन ग्वालियर निकला था. हमने एक टीम गठित करके ग्वालियर भेजा, ग्वालियर की पुलिस और मुरैना की पुलिस के सर्चिंग अभियान में चार दिन में हमने छात्रा को दस्तयाब कर लिया है और सकुशल उसके परिजनों को सौंप दिया है. मामले में आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है."

TAGGED:

SHAHDOL GIRL RUNS AWAY WITH LOVER
DIGITAL PYAR DHOKHA
SHAHDOL LOVE TRAP CASE
SHAHDOL POLICE RECOVERED GIRL
SHAHDOL SOCIAL MEDIA LOVE STORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.