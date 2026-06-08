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खाट पर सो रही थी महिला, तभी आ गया जहरीला सांप, फिर बरसात में जो हुआ वो डराने वाला है

शहडोल में मानसून से पहले ही सांप काटने की घटना, महिला को सौते वक्त सांप डंसा, हुई मौत.

SHAHDOL WOMAN DIES SNAKE BITE
शहडोल में सांप ने महिला को काटा (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 4:55 PM IST

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शहडोल: प्री-मॉनसून का दौर शुरू हो चुका है. कभी बारिश तो कभी तेज धूप हो रही है. जिसके चलते उमस वाला मौसम हो रहा है. ऐसे में जहरीले सांप का भी डर अब बनता नजर आ रहा है. सांप काटने के केस भी सामने आने शुरू हो गए हैं. कदौड़ी गांव में सांप काटने की घटना हुई है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है.

सांप ने काटा, महिला की मौत

घटना शहडोल के जैतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कदौड़ी गांव की है. जहां पुनिया गोंड जिसकी उम्र 40 वर्ष है, रात के समय अपने घर में खाट पर सो रही थी. इसी दौरान बताया जा रहा है कि किसी जहरीले सर्प ने उसे काट लिया, जब महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजनों ने उसे आनन फानन में इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, लेकिन हालत गंभीर होते गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया.

इस घटना की सूचना जैतपुर थाने की पुलिस को दी गई. मौके पर पुलिस भी पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की गई. थाना प्रभारी जयप्रकाश शर्मा का कहना है की "मर्ग कायम करके जांच किया जा रहा है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कार्रवाई भी कराया जा रहा है. जिससे मौत के स्पष्ट कारण की पुष्टि हो सके. मामले की विवेचना की जा रही है."

बारिश में सांप डंसने की घटनाएं ज्यादा

बता दें पिछले कुछ दिनों से छिटपुट बारिश का दौर शुरू हो चुका है, प्री मॉनसून बारिश के चलते कभी बारिश हो रही है, कभी तेज धूप हो रही है. जिसकी वजह से उमस भी बन रहा है, प्रचंड गर्मी भी पड़ रही है. यही वो समय होता है, जब सांप ज्यादातर बाहर निकलते हैं और सर्प काटने की घटनाओं में इजाफा होता है. ऐसे में बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को सावधान रहने को कहा गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में खेती किसानी के समय बाहर निकलते समय रात में टार्च लेकर जाने और साथ ही बच कर रहने की अपील भी की गई है.

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