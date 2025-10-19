ETV Bharat / state

दीपावली विंध्य की अनोखी परंपरा, सेमल के पत्तों से देते हैं लक्ष्मी जी को निमंत्रण

शहडोल संभाग में दरवाजे पर चरवाहा लगाता है सेमल के पत्ते, मन्याता दिवाली पर घर में लक्ष्मी का होता है आगमन.

SHAHDOL LAKSHMI INVITATION LEAF
शहडोल में दरवाजे पर चरवाहा लगाता है सेमल के पत्ते (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 7:59 PM IST

रिपोर्ट: अखिलेश शुक्ला

शहडोल: दीपावली का त्योहार भारतवर्ष में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है. देश के अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग रीति-रिवाज और परंपराएं हैं, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग निभाते आ रहे हैं. दीपावली पर शहडोल संभाग के ग्रामीण अंचलों में आदिवासियों का कर्मा शैला नृत्य और देवारी डांस देखने को मिलता है. इसके साथ ही सेमल के पत्तों से मां लक्ष्मी को निमंत्रण देने की भी परंपरा है, जिसे पूरे विधि-विधान से निभाया जाता है.

दिवाली में दरवाजे पर लगाते हैं सेमल के पत्ते

गांव में मवेशियों को चराने वाले चरवाहा झाड़ू बैगा बताते हैं कि "दीपावली की सुबह-सुबह चरवाहे स्नान करके जंगल जाते हैं. वहां से सेमल का पत्ता तोड़ कर लाते हैं. चूकि सेमल का पेड़ अब हर जगह नहीं मिलता है. इसलिए इसे जंगल में ढूंढना पड़ता है. इसके बाद जिन भी घरों के मवेशी चराते हैं, उन घरों में जाकर सेमल का 3 पत्ता या 5 पत्ता दरवाजों की कुंडी पर लगा देते हैं. इसे बघेलखंड में सेमल पत्ता खोंचना भी कहा जाता है."

सेमल के पत्तों से मां लक्ष्मी को निमंत्रण

इसके लिए उस घर से बतौर सीधा चरवाहे कुछ सामग्री दी जाती है, जिसमें दाल, चावल, सब्जी, नमक, मिर्च, तेल, हल्दी और लहसुन शामिल रहता है. इसके साथ में कुछ पैसे भी दक्षिणा रूप में दी जाती है. वहीं, जिन घरों में मवेशी नहीं होते वे लोग चरवाहों को घर बुलाकर पत्ता खोंचना करवाते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में इसे मां लक्ष्मी को निमंत्रण देना मानते हैं. मान्यता है कि दरवाजे पर सेमल के पत्ते लगाने से घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है.

सेमल के पत्ते का है धार्मिक महत्व

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "सेमल का पत्ता हो या इसका फूल दोनों का धार्मिक महत्व है. कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन सेमल का पत्ता घरों में बांधने की परंपरा है. गांव के चरवाहे घर-घर में जाकर सुबह इसे उनके दरवाजों पर लगाते हैं और शाम को हर घर में लक्ष्मी जी की पूजा होती है. ऐसा माना जाता है कि सेमल का पत्ता दरवाजे पर लगा देने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और निमंत्रण स्वीकार करती हैं. इसके साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है. घर में प्रसन्नता बनी रहती है और कभी धन की कमी नहीं होती है, अनाज का भंडार लगा होता है."

देवलोक से आया है ये पौधा

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला आगे बताते हैं कि "सेमल का पौधा देवलोक से लाया गया है. इंद्र की बगिया से इस पौधे को लाकर मृत्यु लोक में लगाया गया है. सेमल का पेड़ बहुत ही लंबा और चौड़ा होता है. इसके तने पर कांटे होते हैं और पट्टी धारदार होती है. शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि अगर सेमल का 3 पत्ता या 5 पत्ता घर के दरवाजे पर लगा दें तो मां लक्ष्मी गणेश जी और कुबेर जी बहुत प्रसन्न होते हैं. उस घर में धन स्थाई रूप से आता है और खर्चे में कमी आती है. सेमल का फूल भी बहुत आकर्षक होता है. जब सेमल के फूल पेड़ पर फूलते हैं तो वह देखते ही बनता है. सेमल का फूल भगवान शिव को अर्पित करने से वे बहुत प्रसन्न होते हैं."

सेमल के पौधे का औषधीय महत्व

आयुर्वेद के डॉक्टर अंकित नामदेव बताते हैं कि "सेमल को संस्कृत में शाल्मली कहा जाता है और शाल्मली का आयुर्वेद में बहुत ज्यादा महत्व है. इसके तने में जो कांटे होते हैं, इसका चूर्ण वर्ण प्रसाधन में उपयोग किया जाता है. ये ब्लड प्यूरीफायर के तौर पर भी अच्छा काम करता है. ब्लीडिंग डिसऑर्डर होने पर ब्लड को रोकने में उपयोगी है. इसके फूल हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाले होते हैं. इस तरह सेमल के छाल, फूल, कांटे सभी आयुर्वेद में उपयोग किए जाते हैं.

प्रकृति से जोड़ते हैं त्योहार

हिन्दू त्योहारों में कई ऐसे रीति रिवाज हैं, जो हमें प्रकृति से जोड़ते हैं, दीपावली में सेमल के पेड़ के पत्तों का ये रिवाज हमें प्रकृति से भी जोड़ते हैं, क्योंकि इनका धार्मिक महत्व होता है, जिसकी वजह से लोग इन्हें ढूंढते हैं पहचानते हैं और साल भर संरक्षण भी करते हैं, क्योंकि इनका धार्मिक और औषधीय महत्व ही इतना होता है कि उनकी जरूरत हमेशा पड़ती है.

पेड़ पर फूल आने पर लगता है आकर्षक

सेमल का वानस्पतिक नाम बॉम्बैक्स सेइबा है. हिंदी में इसे सेमल बोला जाता है. वहीं, अंग्रेजी में सिल्क कॉटन ट्री के नाम से जाना जाता है और संस्कृत में इसे शाल्मली कहा जाता है. सेमल के पेड़ 60 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचने वाला पेड़ है. इस पर फूल आने के बाद पेड़ बहुत ही आकर्षक लगता है. लेकिन अब यह पेड़ बहुत ही कम देखने को मिलता है. यदि सेमल का संरक्षण नहीं किया गया तो बहुत ही जल्द यह विलुप्त हो जाएगा.

