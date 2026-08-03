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नीट पास लेकिन MBBS में नहीं मिला एडमिशन, शुभांगी की जिद ने सरकारी नौकरी की लगा दी लाइन

शहडोल: अगर किसी चीज को हासिल करने के लिए जिद कर ली जाए और ईमानदारी से मेहनत की जाए, तो फिर उसे हासिल करने से कोई पीछे नहीं कर सकता. कुछ ऐसी ही कहानी है, शुभांगी मिश्रा की है. जिन्होंने नीट एग्जाम तो पास कर लिया था, लेकिन एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला, फिर भी हिम्मत नहीं हारी और जिद कर ली कि सरकारी नौकरी करनी ही है, फिर क्या था बस कुछ ही सालों में शुभांगी ने सरकारी नौकरियों की लाइन लगा दी.

गांव की लड़की का सरकारी नौकरी में कमाल

शुभांगी मिश्रा उमरिया के शाहपुर गांव की रहने वाली है, जो की शहडोल जिला मुख्यालय से कुछ ही किलोमीटर दूर है. अब इन्होंने अपनी सफलता से गांव ही नहीं बल्कि पूरे संभाग का नाम रोशन कर दिया है. महज 21 साल की उम्र में शुभांगी मिश्रा ने वह कमाल कर दिखाया है, जो बहुत कम लोग ही कर पाते हैं. यही वजह है कि उनकी सफलता के चलते शुभांगी मिश्रा की चर्चा हर जगह हो रही है. शुभांगी पुलिस महानिरीक्षक शहडोल जोन कार्यालय में पदस्थ श्याम कुमार मिश्रा और ग्रहणी सुनीता मिश्रा की बेटी हैं.

शुभांगी मिश्रा से ईटीवी भारत ने की बात (ETV Bharat)

श्याम कुमार मिश्रा हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थ हैं. शुभांगी ने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर शहडोल से कक्षा 12वीं की पढ़ाई की है. उसके बाद से ही तैयारी में जुट गई थी. वर्तमान में शुभांगी बताती है कि उन्होंने लगभग दो महीने के अंतराल में ही पांच सरकारी नौकरियों के लिए चुनी गई है. शुभांगी मिश्रा बताती हैं कि "वो वर्तमान में एमपी पुलिस में कांस्टेबल है. इस नौकरी में सिलेक्शन के बाद जबलपुर में ट्रेनिंग ले रही थी, तभी एक बाद एक कई नौकरियों के लिए वो चुनी जा रही थी. एसएससी स्टेनो, उप निरीक्षक (मध्य प्रदेश पुलिस ), सहायक उपनिरीक्षक (स्टेनो) और उपनिरीक्षक (सूबेदार एम) के लिए सिलेक्ट हुई है." जिसके बाद वो अपने इस अद्भुत टैलेंट को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है.

नीट में 570 अंक, फिर सरकारी नौकरी की ज़िद

शुभांगी कहती हैं कि "जब उन्होंने शहडोल जिला मुख्यालय के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर शहडोल से 12वीं की पढ़ाई की, उसके बाद कोविड का दौर चल रहा था. एग्जाम के बाद नीट की तैयारी के लिए मुझे प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिल पाया था, फिर भी मैं घर पर ही रहकर सेल्फ स्टडी से नीट की तैयारी कर रही थी. लाइब्रेरी के बारे में तब इतना आइडिया नहीं था, तब हम घर पर रहकर ही पढ़ाई करते थे. मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी, लेकिन पूरी तैयारी अपनी इंग्लिश मीडियम से कर रही थी.

12 वीं पास करने के बाद पहले साल ड्रॉप लिया और नीट की तैयारी करके पेपर दिया तो उसमें मेरे 400 मार्क्स आए थे. उसके बाद फिर से मैंने एक साल और ड्रॉप लिया, हालांकि इस साल मैं प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर दिया था. फिर नीट में दूसरे अटेम्पट में मेरे 570 मार्क्स आए थे, लेकिन मेरा सिलेक्शन MBBS में नहीं हो पाया था. इसी साल मैंने एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का एग्जाम भी दिया था. 2 महीने ही तैयारी की थी और उसमें अच्छे नंबर आये थे. उस पेपर में महज एक दो नंबर से चूक गई थी, लेकिन मेरे लिए एक उम्मीद जाग गई थी और नया रास्ता बन चुका था.