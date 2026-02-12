ETV Bharat / state

बिना राइफल इंडिया टीम ट्रायल्स तक का सफर, शहडोल शूटर गर्ल को चाहिए पर्सनल गन

शहडोल के खन्नौधी गांव की रहने वाली हैं हर्षिता शर्मा ने कुछ साल पहले जबलपुर की एक शूटिंग अकादमी से अपने करियर की शुरुआत की थी. महज 2 साल में ही इन्होंने इंडिया टीम ट्रायल्स तक का सफर तय कर लिया और अब हर्षिता का सपना है कि वो भारतीय शूटिंग टीम में जगह बनाएं. वे शूटिंग में ओलंपिक खेलते हुए देश के लिए मेडल जीतना चाहती हैं. हर्षिता शर्मा बताती हैं कि उन्होंने राइफल शूटिंग में प्री स्टेट खेला है, स्टेट खेला है, जिसमें उन्होंने तीन पदक भी जीते हैं. वे प्री नेशनल पुणे और भोपाल के एमपी स्टेट शूंटिंग अकेडमी में भी नेशनल खेल चुकी हैं, जहां पर इंडिया टीम ट्रायल्स के लिए उन्होंने क्वालीफाई किया है.

शहडोल : मध्य प्रदेश के शहडोल से एथलीट्स देश और दुनिया में अपना नाम रौशन कर रहे हैं. क्रिकेट, फुटबॉल के बाद यहां की शूटर हर्षिता शर्मा का नाम इन दिनों चर्चा में है. हर्षिता के नाम की चर्चा इसलिए है क्योंकि वे बिना राइफल ही इंडिया टीम के ट्रायल्स तक पहुंच गई हैं. हालांकि, अब उन्हें भारतीय शूटर्स की टीम में शामिल होने के लिए राइफल की दरकार है, क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस से ही सिलेक्ट होने के ज्यादा चांस बनते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के चलते वे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स राइफल खरीदने में सक्षम नहीं हैं.

हर्षिता बताती हैं, '' शूटिंग में इंडिया टीम ट्रायल को भी क्वालीफाई किया है, अब इंडिया टीम में सिलेक्ट होने के करीब हूं, लेकिन प्रोफेशनल राइफल की जरूरत है क्योंकि उसके लिए अब हार्ड वर्क करना पड़ेगा और जब तक खुद की राइफल नहीं होगी तब तक मुश्किल होगी.''

इंडिया टीम ट्रायल्स तक पहुंचीं शूटर हर्षिता (Etv Bharat)

राइफल शूटिंग की शुरुआत कैसे हुई?

हर्षिता शर्मा कहती हैं, '' घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पिता का साथ तभी छूट गया था जब पैदा हुई थी, एक बड़ा भाई है और मां आशा कार्यकर्ता हैं. हम ईडब्ल्यूएस फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं. 12वीं की पढ़ाई करने के बाद मैं जबलपुर गई थी और ओटी का सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए वहीं पर एक फार्मा में जॉब करती थी. तब 5 हजार सैलरी मिलती थी, जिससे खर्च निकलता था. उसके बाद जब एक राइफल शूटिंग के ट्रायल में पार्टिसिपेट किया और अच्छे निशाने लगाए. जिसके बाद जबलपुर की एक शूटिंग अकेडमी में ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी. मुझे राइफल शूटिंग करते हुए अभी 2 साल ही हुए हैं.''

ओलंपिक में मेडल जीतना हर्षिता का सपना (Etv Bharat)

राइफल की दरकार क्यों?

जाहिर सी बात है अगर आप किसी खेल को खेल रहे हैं तो वो संसाधन होना भी जरूरी है, हर्षिता शर्मा एक राइफल शूटर हैं, और वो ओलंपिक में मेडल जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही हैं, अभी तक जितना मौका मिला है, उसमें बेहतर कर भी रही हैं, लेकिन अभी उनके पास खुद की राइफल नहीं है. हर्षिता कहती हैं, '' अभी अकादमी की राइफल्स मात्र 1 घंटे के लिए मिलती है और उसी में जितनी प्रैक्टिस हो पाती है, कर लेती हूं. लेकिन जब खुद की राइफल होगी तो अपने हिसाब से उस राइफल का वजन एडजस्ट कर पाउंगी, अपनी हाईट के हिसाब से उसे सेट कर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाउंगी.''

बिना पर्सनल राइफल इंडिया टीम ट्रायल्स तक पहुंचीं शूटर हर्षिता (Etv Bharat)

हर्षिता कहती हैं कि जब अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो अभी जो कुछ पॉइंट से ट्रायल्स में सिलेक्ट होने से चूक रही हैं, हो सकता है उसे भी वो क्वालीफाई कर जाएं.

इंडिया टीम ट्रायल्स तक पहुंचीं शूटर हर्षिता (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें-

कलेक्टर ने लिखा खेल विभाग के पत्र

हर्षिता जबलपुर के एक शूटिंग रेंज अकादमी में ट्रेनिंग करती हैं. इस समस्या से 27 जनवरी को उन्होंने शहडोल कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह को भी अवगत कराया. इसपर कलेर्टर ने खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी अभिषेक दीवान को पत्र भेजा. बीते बुधवार 11 फरवरी को उन्हें बुलाया गया था, जहां उन्होंने अपनी समस्या रखी. हर्षिता कहती हैं, '' राइफल के लिए फंड की जरूरत है, और आज फिर से बुलाया गया. आश्वासन दिया गया है कि मेरी मदद की जाएगी. ये थी हर्षिता की कहानी पर प्रदेश में कई ऐसी प्रतिभावान खिलाड़ी होते हैं, जो खराब आर्थिक स्थिति की वजह से उन मूलभूत चीजों या सुविधाओं को हासिल नहीं कर पाते जो उनके खेल को आगे बढ़ाने में बेहद जरूरी होती हैं.