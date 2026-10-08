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हाथी पर सवार होकर मां दुर्गा का आगमन, धन से भरेंगे भंडार, देश-दुनिया में होगा बड़ा असर

हाथी पर सवार होकर मां दुर्गा का आगमन ( ETV Bharat )

शहडोल: अक्टूबर के इसी महीने में नवरात्रि की भी शुरुआत हो रही है, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. जगह जगह पर माता की स्थापना के लिए झांकियां तैयार होनी शुरू हो चुकी हैं. शहडोल जिले के चौक चौराहों पर जहां-जहां दुर्गा मां की प्रतिमा स्थापित की जाती है. वहां पर कई दिन पहले से ही पंडाल सजना लाइटिंग की व्यवस्था झांकी की व्यवस्था की जा रही है. मूर्तिकार मूर्तियों को तैयार करने में जुटे हुए हैं. इस बार माता किस पर सवार होकर आ रही हैं, बैठकी का शुभ मुहूर्त कब है, और जिस वाहन में माता आ रही हैं उसके क्या संकेत हैं, जानिए ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री से.

11 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत