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कंकाली माता मंदिर में एक श्रीफल से लगती है कामना की अर्जी, कलचुरी काल से चली आ रही परंपरा

मध्य प्रदेश का कलचुरी कालीन कंकाली माता मंदिर ( ETV Bharat )

शहडोल: रविवार को नवरात्रि का पहला दिन था और नवरात्रि के पहले ही दिन शहडोल जिले के कंकाली माता मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ उमड़ी. सुबह से ही दर्शन के लिए काफी संख्या में भक्त पहुंचे, दिनभर भक्तों का तांता लगा रहा. कंकाली माता सिद्ध माता मानी जाती हैं और यहां माता पर सबको बहुत भरोसा है. अंतरा गांव में जहां कंकाली माता विराजी हुई हैं, वो कभी तांत्रिक शक्तिपीठ रहा है, यहां एक नारियल से अर्जी लगाने की परंपरा आज भी है.

मध्य प्रदेश का कंकाली माता मंदिर