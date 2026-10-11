कंकाली माता मंदिर में एक श्रीफल से लगती है कामना की अर्जी, कलचुरी काल से चली आ रही परंपरा
मध्य प्रदेश का कंकाली माता मंदिर, कलचुरी तंत्र साधना का रहा केंद्र, नवरात्रि में भक्तों की उमड़ी भीड़. रिपोर्ट अखिलेश शुक्ला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 10:31 PM IST|
Updated : October 11, 2026 at 10:40 PM IST
शहडोल: रविवार को नवरात्रि का पहला दिन था और नवरात्रि के पहले ही दिन शहडोल जिले के कंकाली माता मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ उमड़ी. सुबह से ही दर्शन के लिए काफी संख्या में भक्त पहुंचे, दिनभर भक्तों का तांता लगा रहा. कंकाली माता सिद्ध माता मानी जाती हैं और यहां माता पर सबको बहुत भरोसा है. अंतरा गांव में जहां कंकाली माता विराजी हुई हैं, वो कभी तांत्रिक शक्तिपीठ रहा है, यहां एक नारियल से अर्जी लगाने की परंपरा आज भी है.
मध्य प्रदेश का कंकाली माता मंदिर
मध्य प्रदेश के अंतिम छोर में स्थित शहडोल जिले के अंतरा गांव में स्थित है कंकाली माता मंदिर जिसकी ख्याति मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के दूसरे राज्यों तक फैली हुई है. शहडोल जिला मुख्यालय से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर स्थित है. ये मंदिर इतना फेमस है की कोई भी कार्य शुरू करने से पहले यहां के आसपास के क्षेत्र के लोग माता के दर्शन जरूर करते हैं. उनकी माने तो एक तरह से माता से परमिशन लेते हैं, उसके बाद ही किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं. लोगों का मानना है कि यहां विराजी कंकाली माता सिद्ध माता हैं, कोई भी अर्जी लगाता है खाली हाथ नहीं जाता है.
राजस्थान के उदयपुर से किसी काम के लिए शहडोल आए संजय मोर नवरात्रि के पहले दिन कंकाली माता के दर्शन करने पहुंचे जहां ईटीवी भारत की मुलाकात उनसे हुई, जब हमने उनसे पूछा कि यहां आप दर्शन करने कैसे पहुंचे, तो उन्होंने बताया कि "कंकाली माता की आस्था है जो उन्हें खींच कर ले आई, यहां आने के बाद उन्हें बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत ही अद्भुत जगह है.
जमुई गांव से पूजा करने पहुंची राखी जायसवाल कहती हैं कि "वो हर नवरात्र में यहां पहुंचती हैं, साल में एक दो बार तो जरूर कंकाली मां के दर्शन करने पहुंचती हैं, नवरात्रि की शुरुआत है और आज वो कंकाली माता के दर्शन के साथ ही अपने दिन की शुरुआत कर रही हैं."
कंकाली माता मंदिर के अंतरा गांव के पास में स्थित है पचगांव और वहां से विनोद कुमार गुप्ता भी नारियल लेकर के भगवान के दर्शन करने पहुंचे हुए थे, "वो कहते हैं कि ये बहुत ही सिद्ध माता हैं और यहां पर साल की जो दो नवरात्रि होती है उसमें काफी भीड़ रहती है, वैसे तो साल भर जगह-जगह से लोग यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं, आसपास के लोगों की भगवान कंकाली माता पर बहुत आस्था है और इसीलिए नवरात्रि के पहले ही दिन वो मां के दर्शन करने और प्रसाद अर्पित करने चले आए हैं.
एक श्रीफल से लगती है अर्जी
कंकाली माता मंदिर परिसर में जैसे ही आप दर्शन करने पहुंचेंगे तो मंदिर के चारों ओर आपको लाल चुनरी से बंधे हुए नारियल देखने को मिलेंगे, जो बाहर से पहली बार आता है उसे देखकर जरूर यह बात उसके मन में आती है कि आखिर ये नारियल यहां क्यों बांधे गए हैं, इसे लेकर अंतरा गांव के ही रमाकांत विश्वकर्मा बताते हैं कि "कंकाली माता मंदिर में एक नारियल से अर्जी लगती है, ज्यादातर लोग नवरात्रि में माता के पास अर्जी लगाने आते हैं और मन्नत मांगते हैं. लोगों का मानना है कि नवरात्रि में मांगी गई मन्नत अगले नवरात्रि तक जरूर पूरी हो जाती है. हालांकि, एक नारियल और लाल चुनरी से साल भर लोग माता के सामने अर्जी लगाते हैं और ये सारे नारियल परिसर में मन्नत वाले ही बंधे हैं, जो भी कंकाली माता के पास अर्जी लगाता है और मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर वो कंकाली माता के द्वार फिर आता है और मन्नत वाले नारियल को वहां से निकलकर प्रसाद चढ़ाकर तोड़ता है और माता के नाम का हवन करता है."
कंकाल स्वरूप में विराजी हैं कंकाली मां
शहडोल जिले के पुरातत्वविद रामनाथ परमार बताते हैं कि "अंतरा में जो कंकाली माता विराजी हैं वह कंकाली माता शक्ति स्वरूपा मां चंडी के स्वरूप में हैं जो कंकाली माता के तौर पर प्रसिद्ध हैं. यहां विराजी कंकाली माता की विशेषता यह है कि ये 18 भुजा वाली शक्ति स्वरूपा मां चंडी के रूप में कंकाली माता हैं. एक तरह से कहें तो कंकाल स्वरूप में हैं."
कभी तंत्र साधना का रहा केंद्र
पुरातत्वविद रामनाथ परमार बताते हैं कि "अंतरा गांव का कंकाली माता मंदिर कभी तांत्रिक शक्तिपीठ के रूप में दसवीं सदी से ही प्रसिद्ध था और ये कल्चुरी कालीन तंत्र साधना का केंद्र रहा है. यहां 10वीं 11वीं सदी के बीच में कलचुरी राजाओं ने इस प्रतिमा की स्थापना शक्ति स्वरूपा मां कंकाली के रूप में किया था. यहां पर जितने भी तंत्र साधना वाले लोग थे, सब की पूजा के लिए यह स्थल सर्व सुलभ था और जो भी लोग आते थे दर्शन पूजन करते थे और मन वांछित फल अपनी शक्ति साधना से पाते थे".
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यहां था 64 योगिनी मंदिर
रामनाथ परमार बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कई जगहों पर 64 योगिनी मंदिर है, जिसमें खजुराहो, गुना, जबलपुर का भेड़ाघाट में भी 64 योगिनी मंदिर है. ऐसा ही एक योगिनी मंदिर शहडोल जिले में बना हुआ था, वर्तमान में यहां मंदिर का नाम और निशान तक नहीं है लेकिन योगिनियों की मूर्तियां आज भी हैं. इसे कलचुरी काल में बनवाया गया था. कलचुरी युग में मयूर पेंट के जो साधक हुआ करते थे, उनके माध्यम से यहां पर 64 योगिनी मंदिर की स्थापना कराई गई जो की शहडोल जिले के अंतरा गांव में स्थापित हुआ था. यह 64 योगिनी मंदिर तंत्र साधना मठ के रूप में यहां पर था, जो की 10वीं 11वीं सदी में यहां पर स्थापित कराया गया था. कलचुरी शासको ने शहडोल संभाग में लंबा शासन किया है, यही वजह है कि यहां पर ऐतिहासिक पुरातात्विक कई ऐसी धरोहर हैं जो बहुत कुछ कहती हैं.
कैसे बनते हैं 64 योगिनी मंदिर
शैव और शाक्त मत के जो साधक हुआ करते थे वे शिव और शक्ति की आराधना करते थे. 64 योगिनी मंदिर गोलाकार होते थे, जिसमें 64 कक्ष होते थे. ये 64 योगिनियों को समर्पित होते थे. इन कक्षों में मां पार्वती यानी शक्ति के अलग-अलग रूपों में 64 मूर्तियां होती थी, जिन्हें योगनियां कहा जाता था. 64 योगिनी मंदिर की स्थापना करते समय मध्य में शिव जी को स्थापित किया जाता था, इन मंदिरों में साधक विशेष अवसरों पर तंत्र साधना या योगिनियों की साधना किया करते थे, योगिनी को तंत्र की देवी भी कहते हैं.