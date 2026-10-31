जब कीटनाशक छिड़कने दीदी ने उड़ाया ड्रोन और चलाई रीपर मशीन, देखते रह गए शहडोल कलेक्टर
शहडोल की किसान दीदियां कर रही हैं कमाल, कोई ड्रोन उड़ा रहा, तो कोई ई रिक्शा चला रहा, जमकर हो रही कमाई. रिपोर्ट- अखिलेश शुक्ला
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 2:25 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 3:40 PM IST
शहडोल: शहडोल जिले के भटीगवां खुर्द गांव की रहने वाली किसान दीदियां कमाल कर रही हैं. कोई ड्रोन उड़ा कर लोगों के लिए नई मिसाल पेश कर रही हैं. जिले की पहली ड्रोन दीदी बनने की उपलब्धि हासिल कर रही हैं, तो कोई रीपर मशीन चलाकर पैसे कमा रही हैं. कलेक्टर पार्थ जायसवाल जब भटीगवाँ खुर्द गांव पहुंचे तो वो भी इन किसान दीदियों का काम देखकर उनसे प्रभावित हुए और उनके काम के बारे में जाना.
ड्रोन उड़ाकर कमाते हैं पैसे
ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आजीविका के साधनों को मजबूत करने के मकसद से कलेक्टर पार्थ जायसवाल भटिगवां खुर्द गांव पहुंचे और वहां पहुंचकर किसान दीदियों के काम को देखा और उनके बारे में जाना. उनके अलग-अलग आयमूलक गतिविधियों के बारे में बारीकी से जाना भी. इस दौरान उन्होंने ड्रोन के माध्यम से खेतों में कीटनाशक एवं उर्वरक के छिड़काव की प्रक्रिया भी देखी और महिलाओं द्वारा अपनाई जा रही आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी प्राप्त की.
भटीगवां गांव की किसान दीदी शकुंतला ने कलेक्टर के सामने अपने ड्रोन उड़ाने की पूरी कहानी बताई कि, कैसे उन्होंने इंदौर से ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग हासिल की. उन्होंने कलेक्टर के समक्ष ड्रोन के माध्यम से खेत में कीटनाशक एवं उर्वरक का छिड़काव कर उसका प्रदर्शन भी किया. किसान दीदी शकुंतला ने बताया कि, ''उन्होंने इंदौर से ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग ली है और अब अपने गांव और उसके आसपास ड्रोन के माध्यम से खाद, कीटनाशक का छिड़काव फसलों पर कर रही है और पैसे भी कमा रही हैं.''
उन्होंने बताया कि, ''ड्रोन उड़ाकर वो बहुत खुश हैं और ये उनके आय का बड़ा साधन भी बन चुका है.'' इस दौरान कलेक्टर ने इस पहल की सराहना करते हुए महिलाओं को आधुनिक तकनीक का उपयोग कर कृषि कार्यों को अधिक सुविधाजनक एवं लाभकारी बनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया.''
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ई रिक्शा और रीपर मशीन बना आय का साधन
इसी तरह से गौरी सिंह ई-ऑटो रिक्शा का संचालन कर अपनी आजीविका चला रही हैं. उन्होंने बताया कि,'' ई-ऑटो रिक्शा के संचालन से उन्हें प्रतिदिन लगभग 500 रुपये तक की आय हो जाती है.'' वहीं चंद्रवती सिंह फसल कटाई के लिए रीपर मशीन का उपयोग करती हैं. इसके साथ ही वे आसपास के गांवों में भी किसानों को रीपर मशीन की सुविधा उपलब्ध कराकर आय अर्जित कर रही हैं.
किसान दीदियों की कलेक्टर ने की तारीफ
कलेक्टर पार्थ जायसवाल जब इन किसान दीदियों से मिले और उनके काम के बारे में जाना तो इन किसान दीदियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ''महिलाएं स्वयं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के साथ ही आसपास की अन्य महिलाओं को भी आयमूलक गतिविधियों से जोड़ें और उन्हें प्रशिक्षण देकर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने में सहयोग करें.'' उन्होंने कहा कि, ''महिलाओं के कौशल और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है.''
बकरी पालन को बढ़ावा देने की कोशिश
कलेक्टर ने ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए बकरी पालन गतिविधि को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए. इसके तहत जनपद पंचायत के माध्यम से 10 चयनित हितग्राहियों के लिए बकरी पालन शेड स्वीकृत किए जाएंगे. आवश्यकता एवं पात्रता के अनुसार इस योजना का विस्तार कर अधिक महिलाओं को भी लाभान्वित किया जाएगा.