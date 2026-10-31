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जब कीटनाशक छिड़कने दीदी ने उड़ाया ड्रोन और चलाई रीपर मशीन, देखते रह गए शहडोल कलेक्टर

शहडोल की किसान दीदियां कर रही हैं कमाल ( ETV Bharat )

शहडोल: शहडोल जिले के भटीगवां खुर्द गांव की रहने वाली किसान दीदियां कमाल कर रही हैं. कोई ड्रोन उड़ा कर लोगों के लिए नई मिसाल पेश कर रही हैं. जिले की पहली ड्रोन दीदी बनने की उपलब्धि हासिल कर रही हैं, तो कोई रीपर मशीन चलाकर पैसे कमा रही हैं. कलेक्टर पार्थ जायसवाल जब भटीगवाँ खुर्द गांव पहुंचे तो वो भी इन किसान दीदियों का काम देखकर उनसे प्रभावित हुए और उनके काम के बारे में जाना.

ड्रोन उड़ाकर कमाते हैं पैसे