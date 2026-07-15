शहडोल SECL खदान हादसा, मदद की गुहार लगा रहे घायल, वादों से मुकरा ठेकेदार
SECL की बंगवार कोयला खदान हादसे के पीड़ित इंसाफ के लिए पहुंचे कलेक्ट्रेट, परिजनों ने ठेकेदार पर लगाया वादा खिलाफी का गंभीर आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 8:49 PM IST
शहडोल: शहडोल जिले के एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र के बंगवार कोयला खदान में हुए हादसे का जख्म एक बार फिर से हरा हो गया है, उस दुर्घटना में घायल हुए मजदूर और उनके परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है. परिजनों ने ठेकेदार पर वादा खिलाफी का गंभीर आरोप लगाया है, जिसके बाद इंसाफ के लिए पीड़ित कलेक्ट्रेट पहुंच गए. जहां उन्होंने आर्थिक सहायता और दोषियों पर कार्यवाई की मांग की है.
क्या है पूरा मामला
शहडोल जिले के सोहागपुर एसईसीएल के बंगवार अंडरग्राउंड कोल माइन में 5 जून को एयर ब्लास्ट और रूफ फॉल हुआ था, इस भयानक हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई थी, जबकि कई मजदूर घायल हुए थे. इस दुर्घटना में अंजनी बैगा, अमित, प्रेमलाल और राजकुमार गंभीर रूप से घायल हुए थे.
अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी ये मजदूर पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाए हैं और काम करने में अभी असमर्थ हैं. पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार रवि जायसवाल और उसके मुंशी ने इलाज का खर्च और पूरी मजदूरी देने का वादा किया था, लेकिन अब वह अपने वादे से मुकर चुके हैं.
घायल अंजनी बैगा की पत्नी इंद्रवती ने रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई की "पति के पैर और सर में गंभीर चोट है, घर की आय बंद हो चुकी है और अब छोटे बच्चों के पालन पोषण का संकट खड़ा हो गया है. बेबस परिवार ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि ठेकेदार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें जल्द से जल्द उनका हक और बकाया मुआवजा दिलवाया जाए.
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पीड़ित मजदूर प्रेमलाल विश्वकर्मा का कहना है कि एसईसीएल के बंगवार खदान में वह लोग काम कर रहे थे, 5 तारीख को छत बैठ गई था, जिसमें चार लोग घायल हुए थे और दो लोगों की मौत हुई थी. ठेकेदार कोई मदद देने पर एग्री नहीं हो रहा है, इसलिए कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं. पहले सहायता राशि और बाल बच्चों के भरण पोषण के लिए सहायता देने की बात कही थी. लड़के की पढ़ाई के लिए कुछ मदद करने की बात कही थी, हाजिरी देंगे वह भी कहा था, लेकिन कुछ भी नहीं दिया. इसी की शिकायत लेकर अब वह जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय कलेक्टर के पास गुहार लगाने पहुंचे हैं, जहां से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं."