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मौसमी फल की दीवानी है पब्लिक, फोड़े फुंसी से लेकर एनर्जी बूस्टर, बीमारियों का काल है सीताफल!

बाजार में दिखने लगा सीताफल इन दिनों बाजार में सीताफल के फल दिखने लग गए हैं, क्योंकि उसका सीजन आ चुका है. सीताफल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, और जो एक बार खाता है इसके स्वाद का दीवाना हो जाता है. सीताफल सिर्फ स्वाद ही नहीं देता बल्कि शरीर को भी कई तरह से पौष्टिकता प्रदान करता है. क्योंकि इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं और इसीलिए सीताफल का सेवन गुणकारी माना गया है.

शहडोल: सितंबर महीने की शुरुआत होने वाली है. ऐसे में अब सीताफल का भी सीजन आ रहा है, जो सिर्फ एक फल नहीं बल्कि प्रकृति का वरदान है. इस फल का सेवन सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद माना गया है. वहीं इसके जड़ों और पत्तियों का का इस्तेमाल आयुर्वेद में होता है. कहा जाता है कि, पत्तों का पेस्ट बनाकर स्किन के घावों, फोड़े-फुंसियों और सूजन वाली जगह पर लगाने से काफी आराम मिलता है.

किसान लाल बाबू सिंह सेंगर बताते हैं कि, ''सीताफल के लिए सितंबर से नवंबर का महीना इसका पीक सीजन माना जाता है. क्योंकि इन महीने में सबसे ज्यादा और अच्छी क्वालिटी वाले सीताफल मिलते हैं. हालांकि इसका मुख्य सीजन अगस्त से नवंबर दिसंबर तक रहता है. सीताफल के पेड़ पर गर्मी के मौसम में यानी मई जून में फूल आने लगते हैं और मानसून की शुरुआत जैसे ही होती है इसका फल पकना शुरू हो जाता है. ये मुख्यतः शरद ऋतु का मौसमी फल माना गया है. लेकिन अगस्त सितंबर से इसके पके हुए फल आने लगते हैं.''

फोड़े फुंसी से लेकर एनर्जी बूस्टर माना जाता है सीताफल (ETV Bharat)

सीताफल सेहत के लिए गुणकारी

आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव बताते हैं कि, ''सीताफल मधुर रस, मधुर विपाक, शीत वीर्य और बल्य होता है. चूंकि मधुर रस और मधुर विपाक होता है, इसलिए ब्लीडिंग डिसऑर्डर जहां भी है वहां पर ये बहुत अच्छा काम करता है. जहां पर रक्त में पित्त के कारण ब्लीडिंग होती है वहां पर भी यह बहुत अच्छा काम करता है.

यह मधुर रस का फल है इसलिए बल्य होता है, और बल्य होता है मतलब तुरंत एनर्जी देने वाला होता है. इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. विटामिन्स होते हैं तो ये बहुत ही अच्छा फल है जो की एक क्षेत्रीय कम्युनिटी में काफी फेमस है. इसको खाने का वैसे तो सही समय दिन में है, लेकिन इसको खाने में सबसे ज्यादा फायदा शरीर को दोपहर के समय में मिलता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है.''

शहडोल में पेड़ों पर लदे सीताफल (ETV Bharat)

बालों की समस्या दूर करती हैं पत्तियां

आयुर्वेद में मुख्यतः इसके फल और इसके जड़ का उपयोग किया जाता है. इसकी जड़ का चूर्ण एक्जिमा आदि मर्ज़ों में काफी काम आता है. इसके फल के बहुत फायदे होते हैं. दावा है कि इसकी पत्तियां दाद, खाज खुजली में काम आती हैं. इसके अलावा पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से सिर धोने या सेवन करने से बालों से जुड़ी समस्याएं खत्म होती हैं.