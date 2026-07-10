दुर्गा पंडाल में भारत का भविष्य, खस्ताहाल स्कूल भवन, बच्चे बोले-कुछ तो करो सरकार
शहडोल के ग्रामीण अंचल में स्कूलों की हालत खराब,दुर्गा पंडाल में बैठने को मजबूर देश का भविष्य,बच्चों से लेकर शिक्षकों ने की स्कूल की मांग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 4:44 PM IST|
Updated : July 10, 2026 at 4:53 PM IST
शहडोल: मध्य प्रदेश में ग्रामीण अंचलों से जर्जर स्कूल भवनों और मूलभूत सुविधाएं के अभाव की खबरें आए दिन पढ़ने मिलती है. बारिश के समय तो स्कूलों की हालत और खराब हो जाती है, जब उनकी छतों से पानी टपकता है और छत गिरने का डर बना रहता है. इसी तरह का मामला विंध्य के शहडोल से सामने आया है. जहां बुनियादी सुविधाओं के लिए छात्र परेशान हो रहे हैं. कई स्कूल ऐसे हैं, जो निजी भवनों में संचालित हो रहे हैं. जबकि कई स्कूल जर्जर हालत में हैं.
आदिवासी अंचल में खस्ताहाल स्कूल
आदिवासी बहुल शहडोल के बुढ़ार विकासखंड के शासकीय माध्यमिक विद्यालय अतरिया के छात्र सामुदायिक भवन और रंगमंच यानि दुर्गा पंडाल (चबूतरा) में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं. यहां कक्षा 1 से 8 तक संचालित हो रहे स्कूली बच्चों के लिए स्कूल ही नहीं है. गांव के लोगों का कहना है भवन तो है, लेकिन वो इतना जर्जर है की कभी भी ध्वस्त हो सकता है. जिसके चलते छात्रों को सामुदायिक भवन और खुले सांस्कृतिक मंच में बिठाया जा रहा है. इतना ही नहीं जिस सामुदायिक भवन में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उस जगह पर भी कम खतरा नहीं है, क्योंकि वहीं पर मध्याह्न भोजन भी तैयार किया जाता है, जहां गैस सिलेंडर भी रखा हुआ है.
सबको सूचित किया, कहीं सुनवाई नहीं
अतरिया गांव के सरपंच धनी लाल सिंह बताते हैं कि "उनके गांव की सबसे बुनियादी समस्या ही यही है कि बच्चों को शिक्षित कैसे किया जाए, क्योंकि प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्कूल के लिए जो भवन है, वो जर्जर है. शिक्षकों के माध्यम से जब बोला गया की भवन जर्जर है, छत भी क्रेक हो चुकी है, तो बच्चों की व्यवस्था कैसे बनाई जाए, जिसे देखते हुए हमने पूर्व में जो सामुदायिक भवन अतरिया में है, उसको संचालित करने के लिए दे दिया है. वहां भी जगह कम है, बच्चे ज्यादा नहीं बिठा सकते थे, जिसे देखते हुए रंग मंच भी दे दिया है.
गांव के सरपंच कहते हैं कि बड़ी दुखद बात है कि देश का भविष्य सामुदायिक भवन और रंगमंच में पढ़ने को मजबूर है. ऐसा नहीं है कि इसकी सूचना हमने शासन प्रशासन को नहीं दी, पूर्व में भी यहां के सांसद जनप्रतिनिधि जो हैं, उन्हें लेटर पैड के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है. पूर्व में कलेक्टर को भी सूचना दी गई, बीते गुरुवार को भी बुढ़ार के विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जानकारी दी.
बुढ़ार ब्लॉक के अतरिया गांव में पढ़ाने वाली शिक्षिका अनीता सिंह बताती हैं कि "अतरिया में विद्यालय तो भवन में ही संचालित कर रहे थे, लेकिन इस समय वो भवन पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है, जिसके चलते हम लोग सामुदायिक भवन में वैकल्पिक व्यवस्था करने को मजबूर हैं. पूरे बच्चे वहां पर नहीं आ पा रहे थे, इसलिए रंगमंच में बच्चों को बिठाना पड़ रहा था. इसकी सूचना हमने संकुल में और बुढ़ार विकासखंड और पंचायत को दी है, स्थिति तो खराब है क्योंकि जगह नहीं है, तो वहां खाना भी बनाना पड़ता है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं. हम भी मजबूरी में ये सब कर रहे हैं, यहां ना बाथरूम है ना टॉयलेट है कोई भी व्यवस्था नहीं है."
अतरिया स्कूल में ही पढ़ने वाली छात्रा अमृता शर्मा कलेक्टर और सांसद से निवेदन करती हैं कि पढ़ाई के लिए बैठने के लिए स्कूल की व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि उनका स्कूल खंडहर हो चुका है. वह लोग सामुदायिक भवन और रंगमंच पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं, जहां अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है."
निजी भवन में संचालित करवाएंगे
इस जर्जर स्कूल के बारे में जब डीपीसी अमरनाथ से बात की गई तो उन्होंने कहा "अभी उनके संज्ञान में ऐसी बात नहीं है, वो लगातार पत्र लिख रहे हैं, कि बच्चों को ऐसी जगह पर नहीं बिठाना है. जहां किसी भी तरह का खतरा हो, आपके माध्यम से बात संज्ञान में लाई गई है. उसकी जांच मैं करा लेता हूं. अगर ऐसा होगा तो निजी भवन में हम उस स्कूल को संचालित करा देंगे, हालांकि मुझे अभी तक इसके बारे में सीएसी आदि के माध्यम से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है कि वहां कोई भवन जर्जर है."
- टीकमगढ़ के कई सरकारी स्कूलों की अलग कहानी, बारिश शुरू होते ही बच्चों की छुट्टी
- दमोह में टपकती छत और जर्जर दीवारों के बीच पढ़ाई कर रहे बच्चे, इंजीनियर बोले हो सकता है बड़ा हादसा
जिले में कई स्कूलों का खस्ताहाल
इतना ही नहीं यह तो एक स्कूल की बात रही, जब इस खौफनाक जमीनी हकीकत पर शहडोल के जिला परियोजना समन्वयक डीपीसी से जवाब मांगा गया तो उन्होंने जो आंकड़े पेश किये वो भी शिक्षा विभाग की पोल खोल रही है. जिले में 10 स्कूल निजी भवनों में संचालित हो रहे हैं. 41 स्कूल भवनों में सुधार कार्य की जरूरत है. 20 स्कूलों के निर्माण का प्रस्ताव डीएमएफ मद से है. जिले में 83 भवन पूरी तरह से जर्जर और संचालन योग्य नहीं हैं, जबकि 646 जर्जर हैं.
भवनों की मरम्मत की आवश्यकता है
शिक्षा किसी भी जगह की रीढ़ होती है और जब वही शिक्षा छात्र अच्छे से हासिल नहीं कर पाएंगे, तो फिर आगे कैसे अपना भविष्य का निर्माण कर पाएंगे. 21वीं सदी चल रही है देश तीसरी महाशक्ति बनने के दावे कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आज भी आदिवासी अंचल शहडोल जिले जैसे इलाके ऐसे हैं, जहां पढ़ाई करने के लिए बच्चों के पास स्कूल भवन तक नहीं हैं, बच्चे जुगाड़ से पढ़ने को मजबूर हैं.