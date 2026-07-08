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बिना मास्साब के कैसे होगी पढ़ाई, आदिवासी अंचल के स्कूलों का जानिए हाल

शिक्षकों की कमी से प्रभावित हो रही बच्चों की पढ़ाई ( ETV Bharat )

स्कूलों में शिक्षकों की कमी को हर वर्ष कुछ अतिथि शिक्षकों के भरोसे पूरी कर ली जाती है. लेकिन इस बार शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के बाद भी अभी तक कई स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है. शासकीय स्कूलों में टीचर्स के काफी संख्या में पद खाली हैं. ऐसे में सत्र पूरा होने के बाद भी बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है.

शहडोल आदिवासी बहुल इलाका है. यहां के आदिवासी स्कूलों का हाल चौंकाने वाला है. स्कूल शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अतिथि शिक्षक भर्ती नहीं हुए हैं. जिले में जनजातीय कार्य विभाग के 4 विकासखंड लगभग 1300 से अधिक ट्राइबल विद्यालय हैं, जिसमें नियम के अनुसार लगभग 1800 से अधिक शिक्षकों की और जरूरत है. इन शिक्षकों के इंतजार में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. इनमें से 120 से अधिक स्कूल तो वैसे हैं, जहां कोई प्रिंसिपल ही नहीं है और यह स्कूल प्रभारी प्रिंसिपल के भरोसे चल रहे हैं.

शहडोल: सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण बच्चे पढ़ाई से दूर हो रहे हैं. बच्चे हर साल अपनी कक्षा की परीक्षा पास कर उच्च कक्षा में चले जाते हैं. लेकिन उनकी पढ़ाई का स्तर उनके कक्षा के अनुसार नहीं हो पा रही है, जिससे बाद में बच्चे स्कूल जाने से कतराने लगते हैं. सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति को देखते हुए थोड़ा भी संपन्न व्यक्ति अपने बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए निजी स्कूलों में भेज रहा है.

सत्र पूरा होने पर कंप्लीट नहीं हो पाता है सिलेबस (ETV Bharat)

जनजातीय कार्य विभाग के 4 विकासखंड के ट्राइबल स्कूलों में शिक्षकों का आंकड़ा

प्राचार्य के 132 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 16 भरे हैं और 116 रिक्त हैं. व्याख्याता के 29 पद हैं हालांकि सभी भरे हुए हैं. उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के 703 पद हैं जिसमें 293 भरे हैं जबकि 410 अभी भी खाली हैं. प्रधान पाठक माध्यमिक शाला के 149 स्वीकृत पद हैं जिसमें से 40 भरे हैं, 109 अभी भी रिक्त हैं. उच्च श्रेणी शिक्षक के 50 पद हैं, यहां 50 पद पूरे भरे हुए हैं. माध्यमिक शिक्षक के 1932 पद हैं जिसमें से 842 भरे हुए हैं 1090 इसमें रिक्त पद हैं. सहायक शिक्षक के 466 पद भरे हुए हैं. जबकि प्राथमिक शिक्षक के 2,226 पदों में से 2020 पद भरे हैं 206 पद खाली हैं. इस तरह से टोटल ट्राईबल बेल्ट के लगभग 1300 से ज्यादा स्कूलों में 5,555 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 3740 पद भरे हुए हैं, जबकि 1815 पद के लगभग अभी भी खाली हैं.

जितने शिक्षक गये, उससे कम आये

शहडोल जिले के ट्राईबल बेल्ट के स्कूल पहले से ही शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं. जिले में लगभग 3,724 शिक्षकों में से हाल ही में राज्य स्तर से किए गए स्थानांतरण के तहत चारों विकासखंड से 121 शिक्षकों का दूसरी जगह स्थानांतरण कर दिया गया है. वहीं, जिले में महज 53 नए शिक्षक आए हैं, जिसमें से 49 शिक्षक उपस्थित हो रहे हैं. ऐसे में पहले से ही शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विभाग में कई शिक्षक और कम हो गए. वहीं, जिले के 132 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में प्राचार्य के 116 पद अभी भी रिक्त है. इन विद्यालयों का संचालन प्रभारी प्राचार्य के भरोसे चल रहा है.

शिक्षकों के कमी के चलते सरकारी स्कूल में घट रही है बच्चों की संख्या (ETV Bharat)

अतिथि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया 8 जुलाई से शुरू

शहडोल जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त आनंद राय सिन्हा बताते हैं कि "हमारे स्कूलों में कुछ पद खाली हैं. पोर्टल पर भी दिख रहे हैं, हमारे यहां ट्रांसफर भी हुए हैं. ज्यादा टीचर्स के जिले के बाहर ट्रांसफर हुए हैं और उस अनुपात में कम टीचर आए हैं. अभी टीचर्स की कमी तो है, लेकिन अतिथि शिक्षक का प्रावधान है."

उन्होंने कहा, "अतिथि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया 8 जुलाई से शुरू हो गई है, बल्कि होमवर्क उनका 6 जुलाई से ही शुरू हो गया था. जैसे ही गवर्नमेंट की ओर से ट्राईबल डेवलपमेंट की गाइडलाइन आई हमने उसे ग्रुप में सेंड कर दिया था. सारे प्रिंसिपल ने उस पर रेस्पॉन्ड भी कर दिया है और अपना होमवर्क कर रहे हैं."

आनंद राय सिन्हा ने कहा, "अतिथि शिक्षक भर्ती पर काम तेजी से कर रहे हैं. इस महीने तक अतिथि शिक्षक भर लिए जाएंगे. मुझे उम्मीद है कि हर जगह अतिथि शिक्षक इसी महीने से पढ़ाने लग जाएंगे, क्योंकि हमने इसके लिए डेडलाइन भी जारी कर दी है और इसके लिए कमेटी भी बना दी है.