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अब सीधे कलेक्टर से होगी बात! बिजली पानी नहीं मिला तो Gen Z स्टाइल में निकल पड़ी स्कूली छात्राएं

शहडोल में GenZ स्टाइल में स्कूली छात्रों का पैदल मार्च, कलेक्टर से मिलने जा रही छात्राओं को बीच रास्ते में रोका, दिया आश्वासन.

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शहडोल में GenZ स्टाइल में स्कूली छात्रों का पैदल मार्च (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 9:43 AM IST

3 Min Read
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शहडोल: शहडोल जिले में स्कूली छात्राएं जेन जी अंदाज में आंदोलन करने निकल पड़ी थीं. ये सभी छात्राएं बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर कलेक्टर से सीधे बात करने के लिए जा रही थीं. जिसकी दूरी वहां से लगभग 30 किलोमीटर थी. हालांकि प्रशासन ने बीच रास्ते पर ही इन्हें रोक कर समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन देकर उन्हें छात्रावास भेज दिया.

स्कूली छात्राओं का पैदल मार्च
शहडोल जिले के बुढार विकासखंड के ग्राम कटकोना स्थित माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिषद की ये छात्राएं हैं. जो गुरुवार को बिजली पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर एकजुट हो गई और छात्रावास से बाहर निकल आईं. यूनिफॉर्म पहने ये सभी स्कूली छात्र पैदल ही जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय की ओर रवाना हो गईं. उनका कहना था कि, जब बार-बार शिकायतों के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अब वो सीधे कलेक्टर के सामने ही अपनी बात रखेंगी.

प्रशासन ने रोका बीच रास्ते में
जैसे ही इसकी सूचना जिला प्रशासन को लगी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त आनंद राय सिन्हा सहित अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए. अधिकारियों ने छात्राओं से चर्चा की और उनकी समस्याएं सुनी. इसके बाद जल्द ही समस्या के समाधान का भरोसा भी दिलाया. इसके बाद छात्राएं वापस अपने परिसर की ओर लौट गईं.

छात्राओं ने बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ एक शिक्षक को यथावत रखने की भी मांग रखी है. उनका कहना था कि संबंधित शिक्षक के मार्गदर्शन में विद्यालय का परीक्षा परिणाम बेहतर रहा है. प्रशासनिक अधिकारियों ने दावा किया है कि, छात्राओं की समस्याओं का स्थाई समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है. साथ ही भविष्य में सुरक्षा में इस तरह की लापरवाही ना हो इसके लिए भी हॉस्टल प्रबंधन को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

बच्चे कैसे बाहर आए, गार्ड को मिलेगा नोटिस
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग शहडोल आनंद राय सिन्हा का कहना है कि, ''15 मिनट के अंदर ही हम लोग वहां पहुंच गए थे. प्रिंसिपल को स्टाफ और बच्चों को वहीं पर ही रोकने के लिए कहा गया था, कि बच्चों को वही रखिए अनावश्यक इतनी दूर तक आना संभव नहीं है. मैं कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा तो वो खुद वहां आ जाएंगे, सुरक्षा कारण से वहां सारा स्टाफ भी मौजूद था.

हालांकि बच्चे जिस तरह से बाहर आए हैं इसे लेकर गार्ड को जरूर नोटिस दूंगा. उसका अगर संतोषजनक कारण नहीं पाया गया तो उसे पेनलाइज्ड करूंगा. बच्चों को सुरक्षा कारणों से उन्हें कैंपस से बाहर आने की परमिशन नहीं है. क्योंकि बहुत सारी बच्चियों होती हैं, बच्चे अगर बाहर जाने लग जाएंगे तो, सुरक्षा व्यवस्था में दिक्कत आएगी. बच्चे बिना पेरेंट्स या प्रिंसिपल के परमिशन के कैंपस से बाहर ना आयें.''

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