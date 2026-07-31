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अब सीधे कलेक्टर से होगी बात! बिजली पानी नहीं मिला तो Gen Z स्टाइल में निकल पड़ी स्कूली छात्राएं

शहडोल में GenZ स्टाइल में स्कूली छात्रों का पैदल मार्च ( ETV Bharat )