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महादेव की भक्ति का महीना, सावन में अर्पित करें उनका प्रिय फूल, प्रसन्न हो जाते हैं बाबा भोलेनाथ

30 जुलाई से शुरू हो रहा है सावन का सोमवार, भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं धतूरा, मदार और अपराजिता का नीला फूल, पूरी होंगी कामनाएं.

SAWAN SPL FLOWERS FOR LORD SHIVA
30 जुलाई से शुरू हो रहा है सावन का सोमवार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 9:09 PM IST

4 Min Read
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शहडोल: सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जो 28 अगस्त तक चलेगा. इस बार सावन के चार सोमवार पड़ रहे हैं, जिसमें शिव भक्ति का अवसर मिलेगा. शिव भक्त सावन के सोमवार को बहुत ही शुभ मानते हैं, इस दिन भगवान भोलेनाथ के भक्त शिव जी का विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं. ऐसे में कई सीजनल फूल ऐसे होते हैं जो इस सीजन में आते हैं, जो भगवान भोलेनाथ के बहुत प्रिय पुष्प माने जाते हैं. ऐसी मान्यता है कि अगर भगवान भोलेनाथ को ये पुष्प अर्पित किये जायें तो वे बहुत प्रसन्न होते हैं और हर पुष्प के अर्पित करने का अलग अलग महत्व भी है.

भगवान भोलेनाथ के प्रिय फूल

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "सावन का सोमवार 30 जुलाई से शुरू हो रहा है और इस बार पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ रहा है, दूसरा सावन का सोमवार 10 अगस्त को है, तीसरा 17 अगस्त को है और चौथा 24 अगस्त को है. सावन का महीना विशेष रूप से शिवजी के नाम से ही बनाया गया है और इस विशेष दिन शिवजी की आराधना विधि विधान से करने की परंपरा है. जो शिव भक्त होते हैं वह कोशिश करते हैं कि भगवान भोलेनाथ के प्रिय फूल ही उन्हें अर्पित करें और सावन महीने में कई ऐसे पुष्प आते हैं, जो बड़ी आसानी से मिल भी जाते हैं और भगवान भोलेनाथ को भक्त अर्पित भी कर सकते हैं. भगवान भोलेनाथ को धतूरा का फूल, मदार के फूल, अपराजिता का नीला फूल, कनेर का फूल, शमी के पुष्प, श्वेत कमल के पुष्प बहुत पसंद होते हैं और शास्त्रों की माने तो यह फूल अगर उन्हें अर्पित करें तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं."

Aparajita blue Flower
भगवान शिव को अर्पित करें अपराजिता का नीला फूल (ETV Bharat)

किस फूल को अर्पित करने का क्या महत्व ?

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि इन पुष्पों को अर्पित करने का एक अलग मतलब भी होता है. अगर आप धतूरे का पुष्प भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हैं तो यह सफेद रंग का लंबा फूल शिवजी को बहुत पसंद है. इसे इंसान का अहंकार और कड़वाहट दूर करने का प्रतीक माना जाता है. मदार के फूल को क्राउन फ्लावर भी कहते हैं सावन में सफेद और बैगनी रंग के मदार के फूल आसानी से मिलते हैं जिन्हें अर्पित करने से बीमारियां दूर होती है, घर के क्लेश खत्म होते हैं और घर में सभी लोग स्वस्थ रहते हैं.

Sawan Spl flowers for Lord Shiva
भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं उनका प्रिय फूल (ETV Bharat)

अपराजिता के नीले फूल अर्पित करने से ऐसी मान्यता है कि इससे घर में सुख समृद्धि और शांति आती है, घर में धन का आगमन होता है, पीले कनेर के फूल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा और समर्पण दिखता है.

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शमी के पुष्प और पत्तियां भगवान शिव को अर्पित करने से शनिदेव को ये बहुत प्रिय है और इन्हें चढ़ाने से जिन पर शनि की साढ़े साती चल रही है या शनि की कुदृष्टि पड़ रही है उनके जीवन में शांति आती है.

बड़ी आसानी से मिल जाते हैं फूल

सावन महीने में यह सारे पुष्प बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, गांव के ही रहने वाले निरंजन गुप्ता बताते हैं कि "धतूरे का फूल तो गांव में हर घर में मिल जाएगा शहरों में भी लोग लगाकर रखते हैं. इसके अलावा मदार के फूल जरूर कम दिख रहे हैं, लेकिन शहडोल में शहर गांव हर जगह आज भी दिखते हैं. अपराजिता के नीले फूल तो लोग घरों पर लगाते ही हैं. इसके अलावा कनेर के फूल तो जगह-जगह आपको पीले रंग के लिए मिल जाएंगे."

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