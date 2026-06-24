हाईवे के जमाने में मामूली सड़क को तरस रहे ग्रामीण, सड़क बनवाने की गुजारिश, बारिश में गुजारा मुश्किल
शहडोल के कई गावों में आज तक नहीं पहुंची सड़क, बारिश में हालात हो जाते हैं और खराब, सड़क बनवाने की मांग करते ग्रामीण.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 6:37 PM IST
शहडोल: 21वीं सदी के जमाने में जहां चारों ओर सड़कों का जाल फैलाया जा रहा है. स्टेट हाईवे से लेकर नेशनल हाईवे तक के रास्ते बनाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस जमाने में भी कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे हैं, जो मामूली सी एक सड़क को तरस रहे हैं. शहडोल के आखिरी छोर में स्थित ब्यौहारी के एक गांव का भी कुछ ऐसा ही हाल है.
सड़क बनवा दो साहब, बरसात में हाल बेहाल
शहडोल के जनपद पंचायत ब्यौहारी अंतर्गत ग्राम पंचायत सरसी में मुख्य मार्ग से खेर माता मंदिर तक सड़क नहीं है. जहां पर 20 घरों से ज्यादा की बस्ती है और ये लोग लंबे समय से बिना सड़क के गुजारा कर रहे हैं. जिसके चलते इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सड़क के अभाव में कच्चे रास्ते से वैसे ही लोगों को आना-जाना चुनौतियों भरा रहता है और जब बरसात का मौसम शुरू होता है, तो स्थिति और गंभीर हो जाती है.
सरसी गांव की रहने वाली रानी पाल बताती हैं कि रास्ता बंद हो जाने से आने-जाने के लिए बड़ी समस्या हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, तब तो और दिक्कत होती है, क्योंकि बरसात में कीचड़ से यह सड़क भर जाता है, वहां चलना भी मुश्किल होता है."
बारिश में कीचड़ और फिसलन होने से कई बार गिर जाते हैं बच्चे
ममता पाल कहती हैं, कि "बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, क्योंकि कीचड़ से सना रास्ता रहता है, फिसलन रहती है, कई बार जब बारिश होती रहती है और बच्चे स्कूल जाते भी है तो गिर जाते हैं. जिससे उनकी ड्रेस खराब हो जाती है. इसी के चलते उनके स्कूल जाने में भी व्यवधान होता है. ममता पाल कहती हैं, कि इसकी शिकायत तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर सभी से कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है."
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स्कूली छात्रा आरती कोल का कहना है की सड़क बन जाएगा तो रास्ता सुगम हो जाएगा और स्कूल जाने में दिक्कत नहीं आएगी बिना सड़क के रास्ते से चलने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है."