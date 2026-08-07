कई मर्ज की दवा सर्पगंधा! जंगली इंडियन स्नेकरूट रोग से मुक्ति और पैसा दिलाने वाला पौधा
सांप के जहर से बना है सर्पगंधा का नाम, कभी जंगल में मिलता इंडियन स्नेकरूट, अब खेती बनी किसानों की आय का जरिया. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 12:34 PM IST|
Updated : August 7, 2026 at 1:10 PM IST
शहडोल: प्रकृति ने हमें बहुत सारी ऐसी अद्भुत चीजें दी हैं, जो आज भी मानव जीवन में बहुत काम आ रही हैं. इन्हीं में से एक है सर्पगंधा. जो कभी जंगलों में होता था. पुराने समय के वैद्य लोग जड़ी बूटियों को जंगल से लाकर इस्तेमाल करते थे. सर्पगंधा उनके लिए अचूक दवा होती थी. आजकल तो सर्पगंधा की खेती भी होने लगी है. अब ये बड़ी आसानी से मिलने भी लगा है. सर्पगन्धा अब सर्फ एक औषधि नहीं बल्कि कई लोगों के लिए आय का साधन भी हो चुका है.
सर्पगंधा क्या है?
सर्पगंधा एक ऐसा पौधा जो पहले जंगलों में मिलता था, लेकिन ये लोगों की अज्ञानता की वजह और जानकारी के अभाव में ये वहां भी विलुप्ति की कगार पर पहुंच रहा है. चूंकि आयुर्वेद औषधि में ये बहुत ही उपयोगी पौधा है, इसलिए इसकी खेती भी होने लगी है. सर्पगंधा का बोटेनिकल नाम राउवोल्फिया सर्पेंटिना है. ये एपोसाईनेसी कुल का सदस्य है. इसे इंग्लिश में इंडियन स्नेकरूट भी कहा जाता है. ये एक छोटा सदाबहार और सीधा बढ़ने वाला झाड़ीनुमा पौधा होता है. इसके फूल सफेद या हल्के गुलाबी रंग के होते हैं. इसके फल छोटे गोल होते हैं, जो पकने पर चमकीले बैंगनी काले रंग के हो जाते हैं.
सर्पगंधा का औषधीय महत्व
आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव बताते हैं कि, ''सर्पगंधा का पहला उल्लेख सुश्रुत संहिता में आया है, इस पौधे की जड़ का प्राचीन भारत में उपयोग सर्पदंश में किया जाता था. बाद के समय में इसका उपयोग ब्लड प्रेशर के मरीजों में और अनिद्रा के मरीजों में किया जाने लगा. ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का काम करता है. निद्रा जनन होता है, ऐसे मरीज जिनमें निद्रा नाश होने के कारण बीपी फ्लकचुएट होता है, उसमें सर्पगंधा की जड़ का चूर्ण या इसका घनवटी या इसके पेटेंटेड कंपाउंड्स काफी उपयोग किए जाते हैं.
सर्पगंधा की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है. शास्त्रोक्त योग जैसे सर्पगंधा गुलिका, इसके पेटेंटेड योग आदि, कई कंम्पनियाँ इसे क्लासिकल में भी उपयोग कर रही है और पेटेंट में भी उपयोग कर रही हैं. वैसे तो इस पौधे का पूरा पंचांग उपयोगी होता है लेकिन मुख्य रूप से इसकी जड़ का उपयोग किया जाता है. हालांकि इसका किसी भी तरह से उपयोग बिना डॉक्टर के सलाह के न करें.
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पैसा भी दिलाता है सर्पगंधा
सिया रोज गार्डन के संरक्षक आर पटेल बताते हैं कि, ''अब यह पौधा जंगलों में कम मिलता है. लेकिन अब इसकी खेती भी होने लगी है. लोग इससे अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं.'' आरके पटेल कहते हैं कि, ''इसकी जड़ 60 से 70 हजार रुपए क्विंटल तक बिकती है. इसके अलावा इसका बीज 40 हजार रुपये क्विंटल तक बिकता है.
आयुर्वेद औषधि की कंपनियां इसकी जड़ को काफी तादात में खरीदती हैं. एक तरह से कहा जाए तो काफी डिमांड होती है. जहां तक इसकी खेती के बात करें तो यह 18 महीने की फसल होती है और अगर जब आप इसे लगा रहे हैं तो पहले नर्सरी लगा लें, और फिर पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर और क्यारी से क्यारी की दूरी 70 सेंटीमीटर रखें. इसकी खेती बहुत आसान है और कई जगहों पर तो बड़े व्यावसायिक तरीके से इसकी खेती की जा रही है. लोग अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं.''