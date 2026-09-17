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संतान सप्तमी की डेट को लेकर न हों कंफ्यूज, इस दिन रखें व्रत, शंकर जी की बरसेगी कृपा

संतान सप्तमी कब है ? ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि, ''संतान सप्तमी को लेकर इस बार लोगों में कंफ्यूजन है. उनके पास भी कई ऐसे लोग आ चुके हैं जो सटीक दिन पूछ रहे हैं. क्योंकि संतान सप्तमी तिथि की शुरुआत तो 17 सितंबर से ही हुई है. लेकिन 17 सितंबर को छठवीं तिथि प्रातः कालीन सुबह लगभग 10 बजे तक था. उसके बाद सप्तमी तिथि लगी और 18 सितंबर दिन शुक्रवार को दोपहर तक सप्तमी तिथि रहेगी. चूंकि उदया तिथि 18 सितंबर को पड़ रही है. ऐसे हिंदू व्रत मुख्य रूप से उदया तिथि के अनुसार ही मनाए जाते हैं. इसलिए संतान सप्तमी की मुख्य पूजा और व्रत 18 सितंबर 2026 को ही किया जाएगा. संतान सप्तमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है.''

शहडोल: संतान सप्तमी कब है? इसे लेकर लोगों में अजब गजब कंफ्यूजन है. कुछ लोगों का मानना है कि 17 सितंबर को संतान सप्तमी की व्रत और पूजा की जाएगी. तो कुछ लोगों का मानना है कि 18 सितंबर को होगा. आखिर संतान सप्तमी की सही डेट क्या है और क्यों उस दिन मनाना चाहिए, कैसे करें पूजा, इसके बारे में बताया है ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री ने.

संतान सप्तमी को ऐसे करें पूजा

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि, ''संतान सप्तमी के लिए 18 सितंबर दिन शुक्रवार को 8:00 बजे सुबह से लेकर के शाम 4:00 बजे के बीच में पूजन का विधान है. सबसे पहले माताएं संतान की रक्षा के लिए संतान के उत्थान के लिए प्रातः काल स्नान करें और फिर व्रत करने का संकल्प ले. फिर स्नान करने के बाद शंकर-पार्वती की मूर्ति को एक पटा पर रखें. साथ-साथ के दो जोड़ी पुए बना लें. इसके अलावा पूजन से पहले पूजन की सारी तैयारी कर लें.

दूध, दही, घी, गंगाजल, बेलपत्र सब कुछ जोड़ लें. इसके अलावा सोने की चूड़ी, चांदी की चूड़ी या धागे को एक थाली में कर लें और फिर विधि विधान से पूजन करें. फूल बेलपत्र सब कुछ चढ़ाये. भोग लगाएं, और साथ में 7 नग का एक जोड़ा पुआ भगवान को अर्पित करें. 7 नग वाला दूसरा पुआ का जोड़ा छुपा कर रखें, जिससे किसी की नजर उस पर ना पड़े और जो 7 पुआ का जोड़ा भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाए हैं उसे ब्राह्मण को दे दें.

थाली में जो सोने चांदी या धागा रखा हुआ है ब्राह्मण को बोले वो आपके हाथों में बांध दे. फिर पूजा संपन्न करने के बाद जो 7 पुआ का जोड़ा आपने छिपा कर रखा हुआ है, उसे सहेलियों के साथ बैठकर खाएं. इस तरह से पूजन का विधान है और इस तरह से जो विधि विधान से पूजन करता है उनकी संतान की रक्षा होती है. संतान की प्राप्ति होती है, संतान की बुद्धि विद्या पराक्रम सब कुछ वृद्धि होती है. शंकर जी की कृपा उन पर बरसती है.''

संतान सप्तमी इस बार क्यों खास?

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि, ''इस बार संतान सप्तमी इसलिए भी खास है, क्योंकि 18 सितंबर दिन शुक्रवार का पड़ रहा है. ज्योतिषीय नजरिया से देखें तो संतान सप्तमी का व्रत इस साल शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, जो माता पार्वती और लक्ष्मी जी की आराधना के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है. से में इस दिन संतान सप्तमी की पूजा करने से विशेष लाभ होगा.''