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शहडोल के संजीव के लिए संजीवनी बनी वुडन कला, लकड़ियों में जान फूंक बना देते हैं जानदार मूर्तियां

शहडोल के बैगा आदिवासी युवक के संघर्ष की कहानी, संजीव ने मेहनत कर बनाया रास्ता, ट्रेनिंग लेकर सीखा वुडन आर्ट, कमाई से चला रहे घर. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

SHAHDOL SANJEEV BAIGA WOODEN CRAFTS
शहडोल के संजीव के लिए संजीवनी बनी वुडन कला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 6:25 PM IST

8 Min Read
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शहडोल: कहते हैं संघर्ष कठिन हो सकता है लेकिन उसके बाद जो सफलता मिलती है, वो बहुत बेहतर होती है. आज हम एक ऐसे ही बैगा आदिवासी युवक के बारे में बताने जा रहे हैं, बचपन से ही जिसके सिर पर पिता का साया नहीं, मां ने पाला पोसा मजबूरी में कक्षा 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर सके और मजदूरी करनी शुरू कर दी, लेकिन मन में एक कसक थी कि मजदूरी नहीं करनी, यह तो एक मजबूरी है और फिर जैसे ही उन्हें वुडन आर्ट का सहारा मिला, मानों उनके सपनों को पंख लग गए हों. अब ये युवक पढ़ाई के साथ कमाई भी कर रहा है और अपना घर भी चल रहा है.

बैगा आदिवासी युवक का संघर्ष

शहडोल के खम्हरिया ग्राम पंचायत के पचड़ी गांव के रहने वाले हैं संजीव कुमार बैगा, जिनकी उम्र 32 वर्ष हो चुकी है. संजीव कुमार बैगा का जीवन काफी संघर्ष भरा रहा. संजीव कुमार बैगा हर उन युवाओं के लिए एक मिसाल है, जो गरीबी की वजह से या कुछ और कारणों से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं. दूसरे काम करने पड़ते हैं और लंबा संघर्ष देखने के बाद हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन संजीव ने परिस्थतियों के सामने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि सही समय का इंतज़ार किया. हालातों से संघर्ष किया और आज एक बेहतर हुनर के साथ बेहतर करियर बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं.

शहडोल के संजीव की वुडन कला (ETV Bharat)

बचपन में उठा पिता का साया, मां ने पाला-पोसा

संजीव कुमार बैगा बताते हैं कि बचपन से ही उनके सर से पिता का साया उठ चुका था. मां ने पाला पोसा, कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई की, लेकिन घर की जिम्मेदारियों और आर्थिक स्थिति बेहतर न होने की वजह से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और मजदूरी करनी शुरू कर दी. लेकिन मन नहीं मानता था, क्योंकि मजदूरी में वो सम्मान नहीं मिलता था, इसलिए संजीव लगातार किसी ऑप्शन की तलाश में रहा करते थे. एक बार उन्हें ऐसा मौका मिला, जब शहडोल के छतवई गांव में संत रविदास हस्तशिल्प व हथकरघा विकास निगम में ट्रेनिंग की शुरुआत हुई और वहां पर उन्होंने वुडन क्राफ्ट की ट्रेनिंग ली.

संजीव कहते हैं कि उन्हें इतना तो मालूम था कि इस कला को सीखने के बाद कलाकारी के दाम बेहतर मिलते हैं. ये उनके करियर के लिए बेहतर हो सकता है. ये बात उनके दिमाग में चल रही थी, जब उन्हें छतवई के हथकरघा एवं हस्तशिल केंद्र में ट्रेनिंग करने का मौका मिला, तो उन्होंने दिलो जान से इसे हाथों हाथ लिया और 100 दिन की ट्रेनिंग की. हालांकि ट्रेनिंग के साथ में पैसे भी मिल रहे थे, जिससे उन्हें घर चलाने में दिक्कत नहीं हो रही थी. अब तो संजीव कुमार बैगा लकड़ियों पर बेहतर कलाकारी करने में माहिर हो चुके हैं, लगातार इस पर काम कर रहे हैं."

Sanjeev income woodworking
तरु शिल्प समिति में काम करते लोग (ETV Bharat)

कमाई भी पढ़ाई भी

वो जितना काम कर लेते हैं, उसका उनको दाम भी मिलता है. महीने में लगभग 10 से 15 हजार रुपए तक कमा लेते हैं, जिससे उनका घर भी चल रहा है. संजीव पढ़ाई भी कर पा रहे हैं और काम भी मिला हुआ है. संजीव कहते हैं कि "उन्होंने 2018 में जब ये समझा कि कुछ भी करने के लिए पढ़ाई जरूरी है तो उन्होंने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से सोशलॉजी में बीए किया.

उसके बाद अब एमएसडब्ल्यू भी कर रहे हैं. इसके अलावा राजस्व निरीक्षक पद के लिए जो जरूरी स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा होता है, उसे भी कर रखा है, लेकिन अब वो कहते हैं कि उन्हें तो वुडन आर्ट ही पसंद है. अब वो इसी में करियर बनाएंगे, क्योंकि इसमें डिमांड और कमाई दोनों ज्यादा है. पहचान और सम्मान भी बेहतर है."

Shahdol Sanjeev Baiga Struggle
वुडन आर्ट से बनाई एक से बढ़कर एक मूर्तियां (ETV Bharat)

अमेजॉन तक जा रहा प्रोडक्ट

छतवई के हथकरघा हस्तशिल्प केंद्र में ही एक समिति बनी हुई है, जो लगातार काम कर रही है, जिसमें संजीव हैं. इस समिति में कई लोग वुडन आर्ट में काम कर रहे हैं. अब इस समिति के माध्यम से वो लोग अपने प्रोडक्ट को अमेजॉन जैसे ऑनलाइन बड़े बाजार में दे रहे हैं. जहां काफी डिमांड भी है. वह कहते हैं अभी हाल ही में सब कुछ रजिस्टर्ड हुआ है और सभी लोग मिलकर 7 से 8 ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं.

SHAHDOL Taru Craft Committee
वुडन से बने गणेश प्रतिमा के साथ संजीव (ETV Bharat)

वुडन आर्ट एक ऐसी कला है, जिसे आप किसी ऑफिस या अपने घर में बैठे-बैठे भी कर सकते हैं, और जब एक बार ये कला इंसान सीख जाता है, लकड़ियों पर अच्छी नक्काशी करने लगता है, तो उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है. घरों पर लोग ऑर्डर देने आते हैं, मुंह मांगा पैसा देते हैं. इससे बेहतर करियर क्या हो सकता है. सबसे बड़ी बात ये खुद का काम होता है, इसीलिए अब वो वुडन आर्ट में ही और बेहतर करना चाहते हैं.

ऐसे कई युवाओं को संस्थान दे रहा सहारा

छतवई हथकरघा एवं हस्तशिल्प केंद्र के प्रभारी प्रबंधक एस एस पांडे बताते हैं कि "संजीव कुमार बैगा तीन-चार साल पहले उन्हें मिले थे. जब पचड़ी गांव में दरी की ट्रेनिंग चली थी, लेकिन इनका इंटरेस्ट उस समय दरी पर नहीं था. वह वुडन आर्ट में ही कुछ बेहतर करना चाहते थे. इसी तलाश में थे कि उन्हें कोई ऐसा अच्छा माध्यम या कोई मास्टर मिल जाए जो लकड़ी की कलाकारी सिखा दे. इसी दौरान हमारा तरु शिल्प समिति जिला प्रशासन के सहयोग से जो ट्रेनिंग कराई गई, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया. मन लगाकर काम किया, उसका यह नतीजा है कि आज वो 8 से 10 मूर्तियां भी बना लेते हैं. जिससे उनको 12 से 14000 रुपए तक की इनकम हो जाती है.

Shahdol Sanjeev Baiga wooden crafts
अपनी बनाई मूर्तियों के साथ संजीव (ETV Bharat)

साथ ही पढ़ाई भी कर लेते हैं और घर में भी अपना देख रहे हैं. वुडन आर्ट के प्रति इनकी लगन बहुत ज्यादा है. स्टेट अवार्ड के लिए अप्लाई करने की भी तैयारी कर रहे हैं और सब कुछ सही रहा तो अक्टूबर में इनका फॉर्म भी चला जाएगा और वुडन आर्ट में स्टेट अवार्ड की दावेदारी की दौड़ में यह रहेंगे.

अमेजॉन से डिलेवर हो रहे सामान

अभी छतवई हस्तशिल्प केंद्र के लिए एक कामयाबी ये रही की जिला पंचायत सीईओ के मार्गदर्शन में पहले इसे ट्रेड मार्क करवाया गया. फिर तरु शिल्प समिति का पंजीयन कराया. इसके बाद हमने अमेजॉन से संपर्क किया. उन्हें प्रोडक्ट के पूरे फोटो दिए गए. फोटो के बाद उन्होंने हाल ही में हमसे 37 प्रोडक्ट मंगवा लिए हैं. पैक करके इंदौर उनके स्टोर में हमने भेज भी दिया है.

Sanjeev income woodworking
बैगा आदिवासी संजीव का संघर्ष (ETV Bharat)

साथ ही हमारे कुछ प्रोडक्ट सेल भी हो चुके हैं. ऑनलाइन डिमांड जैसे-जैसे बढ़ती जाएगी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं महीने में कम से कम 50 से 60 प्रोडक्ट हम बना लें. इस तरह सिर्फ समिति से टोटल 34 लोग जुड़े हैं. जिसमें से 15 लोग वुडन क्राफ्ट के हैं. बाकी दरी कालीन के हैं और कुछ पेंटिंग के, लेकिन सबका झुकाव इन दिनों वुडन क्राफ्ट की ओर ज्यादा हो रहा है.

वुडन क्राफ्ट एक कला

प्रभारी प्रबंधक एसएस पांडे बताते हैं कि वुडन क्राफ्ट हाथ की कला है. लकड़ी पर जितनी अच्छी नक्काशी होगी, अच्छा कला का प्रदर्शन होगा, उतना ही पैसा मिलेगा. जब कोई चीज किसी को पसंद आ जाती है, तो फिर वह 7000, 10 हजार या 15000 हो वह पैसे नहीं देखता, बल्कि उस चीज की कीमत करता है, और अच्छा खासा पैसा देता है, यह ऐसी कला है कि दिनों दिन जितना साफ काम करते जाएंगे, उतने ही पैसे कमाएंगे.

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ट्रेनिंग लेकर सीखा वुडन आर्ट (ETV Bharat)

तरु शिल्प समिति में 34 लोग, 18 करते हैं वुडन क्राफ्ट

इसमें तो घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि इस काम को आप घर में भी कर सकते हैं और सोशल मीडिया के जमाने में तो अब इसे आप देश के किसी भी हिस्से में बेच भी सकते हैं. वुडन क्राफ्ट का यह जो आर्ट है, संजीव कुमार बैगा जैसे युवाओं के लिए संजीवनी बन रहा है. उन्हें ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए एक पंख दे रहा है." तरु शिल्प समिति में टोटल 34 लोग हैं. जिसमें वुडन क्राफ्ट में 18 लोग हैं, जो लड़कियों में नक्काशी कर रहे हैं. उन्हें में से एक है संजीव कुमार बैगा, जो तमाम रूकावटों मुसीबत और दिक्कतों को दूर छोड़ते हुए आप सफलता की ऊंचाइयों पर उड़ने को तैयार हैं.

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