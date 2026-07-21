ग्रामीणों की फेवरेट नए नस्ल की मुर्गी, मशीन जैसे अंडे पैदा करने वाली नर्मदा निधी की गजब डिमांड
शहडोल में ग्रामीण युवाओं की फेवरेट बन रही नई प्रजाति की मुर्गी. इसे कहते हैं अंडे देने की मशीन. कुछ ही महीनों में कर देगी मालामाल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 12:10 PM IST|
Updated : July 21, 2026 at 12:47 PM IST
शहडोल: बदलते वक्त के साथ ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में अब मुर्गी पालन काफी जोर पकड़ रहा है. ऐसा माना जाता है कि मुर्गी पालन के व्यवसाय में बढ़िया मुनाफा होता है. इसलिए बेरोजगार युवाओं की यह पहली पसंद बन रही है. नर्मदा निधि नस्ल की मुर्गी को काफी पसंद किया जा रहा है, इसकी वजह यह बताई जा रही है कि इसके लालन-पालन में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है और ये मशीन की तरह अंडे देती है.
ग्रामीण युवाओं के बीच मुर्गी पालन का क्रेज
स्थानीय ग्रामीण विक्की गुप्ता बताते हैं, '' युवाओं के बीच इन दिनों मुर्गी पालन का क्रेज गजब बढ़ रहा है. बड़ी संख्या में युवा इस व्यवसाय में एंट्री कर रहे हैं और अच्छा-खासा पैसा भी कमा रहे हैं, जो एक बार इस व्यवसाय को शुरू कर दिया है. वह लगातार व्यवसाय में बढ़ोतरी कर रहा है. इस बिजनेस में बढ़िया फायदा भी होता है और ज्यादा परेशानी भी नहीं होती है. इसकी डिमांड भी अच्छी खासी बनी रहती है. इसको बेचने के लिए परेशान भी नहीं होना पड़ता है.''
नर्मदा निधि की गजब डिमांड
मुर्गी पालकों के बीच नर्मदा निधि मुर्गी की बहुत डिमांड है. क्योंकि इसे बैकयार्ड पोल्ट्री में भी पाला जा सकता है. बैकयार्ड पोल्ट्री मतलब, जो घर के पीछे थोड़ी सी जगह बची रहती है, वहीं पर यह मुर्गी अपना जीवन यापन कर सकती है. बर्तन धोने से जो दाना बचता है या कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हीं को खाकर यह जिंदा रह सकती है.
कलर और कड़कनाथ को क्रॉस कराकर बनी है ये प्रजाति
कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीके प्रजापति ने बताया, "नर्मदा निधि मुर्गी, एक विशेष प्रजाति है. इसे नाना जी देशमुख पशु विश्वविद्यालय जबलपुर में विकसित किया गया है. जबलपुर के कलर और कड़कनाथ को साथ क्रॉस कराने के बाद नर्मदा निधि प्रजाति को डेवलप किया गया है. इसमें 25% कड़कनाथ का कैरेक्टर और 75% तक जबलपुर कलर मुर्गी के लक्षण आते हैं. इसका बैकयार्ड पोल्ट्री के रूप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है.''
तेजी से बढ़ता है वजन
नर्मदा निधि किस्म के मुर्गे, देसी मुर्गियों की तुलना में जल्दी ग्रोथ करता है, यह महज ढाई महीने में ही 800 से 900 ग्राम वजन प्राप्त कर लेते हैं और 140 दिनों में ही डेढ़ किलो वजन की हो जाती है. ऐसे में इसका पालन करना किसानों के लिए फायदेमंद होता है.
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नर्मदा निधि डुअल पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है. ये अंडे के साथ-साथ मांस के लिए भी उपयोग में लाया जाता है. नर्मदा निधि प्रजाति की मुर्गी 170 से 190 अंडे प्रतिवर्ष देती है, जबकि देसी मुर्गी में केवल 45 से 50 अंडे ही प्रतिवर्ष मिलता है. यह कम समय में अधिक लाभ देती है. लोगों के बीच इसके मांस को लेकर भी अच्छी खासी डिमांड रहती है.