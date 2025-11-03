ETV Bharat / state

शहडोल में न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर चोरी, सोने पर किया हाथ साफ़, लाखों का सामान पार

मध्य प्रदेश के शहडोल में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर अज्ञात चोरों ने बोला धावा, लाखों रुपए के जेवरात लेकर हुए फरार.

shahdol JUDICIAL MAGISTRATE HOUSE ROBBERY
शहडोल में न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर अज्ञात डकैतों ने बोला धावा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 2:11 PM IST

2 Min Read
शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल में इन दिनों चोरों के हौसले बहुत बुलंद हैं, बीते 29 अक्टूबर को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर चोरों ने धावा बोल दिया. लाखों रुपए के आभूषण अज्ञात चोर उड़ा ले गए. वारदात की सूचना मिलते ही जयसिंहनगर थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच भी शुरू कर दी है. घटनास्थल से पुलिस ने फिंगरप्रिंट लिए हैं, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर चोरी

पूरा मामला शहडोल जिले के जयसिंहनगर थाना क्षेत्र का है. यहां 29 सितंबर को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर में ही चोरों ने धावा बोल दिया. अज्ञात चोर लाखों रुपए का आभूषण चुरा ले गए. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शहडोल एडिशनल एसपी अभिषेक दीवान ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है.

घर का ताला टूटा देख बाई ने दी सूचना

एडिशनल एसपी ने बताया कि "राजेश कुमार तिवारी जो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जयसिंहनगर में पदस्थ हैं. उन्होंने एक लिखित आवेदन जयसिंहनगर थाना में दिया है. आवेदन में कहा गया है कि 29 अक्टूबर को वो अपने कार्यालय में थे. इस दौरान उनके घर में काम करने वाली बाई ने उन्हें सूचना दी कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है."

सोने का ब्रेसलेट सहित कीमती सामान गायब

लिखित बयान में आगे कहा गया है कि "जब घर का ताला टूटने की सूचना उन्हें मिली तो वह फौरन घर वापस पहुंचे, तो पाया कि घर का ताला टूटा हुआ था. घर से कीमती सामान और सोने चांदी के आभूषण गायब थे. इसमें सोने का एक ब्रेसलेट सहित कई सामान शामिल है. जिसकी लाखों रुपए कीमत बताई जा रही है."

पीड़ित की शिकायत पर पुलिस द्वारा प्रथम रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. अज्ञात आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है. घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है. जल्द ही उन चोरों को पकड़ लिया जाएगा.

