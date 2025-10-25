ETV Bharat / state

शहडोल में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आये बाइक सवार, 2 की मौत

शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां धान लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी हुई थी. जिसकी चपेट में 2 बाइक सवार युवक आ गए. जिससे दोनों युवकों की मौत हो गई. इस घटना ने परिजनों को झकझोर कर रख दिया है. मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत घटना की सूचना सीधी थाना पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई है.

घटना शहडोल के सीधी थाना क्षेत्र के पतरिया पंचायत के दोहा डोमहार की है. दुर्घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि "एक ट्रैक्टर ट्राली धान लोड करके सीधी की ओर जा रही थी. तभी एक टर्निंग में अनकंट्रोल हो गई और सड़क किनारे पलट गई. इस घटना के कुछ देर बाद ही सीधी से महुआ टोला की ओर 2 बाइक सवार युवक काफी तेजी से जा रहे थे. तभी सड़क पर ही पलटी ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आ गए.

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया कि तेज रफ्तार होने के चलते बाइक ट्राली में घुस गई. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. जिन दो युवकों की मौत हुई है. उनमें से एक की पहचान सीधी थाना क्षेत्र के महुआ टोला निवासी विश्वनाथ सिंह गोंड के रूप में हुई है. वहीं दूसरे की रामराज सिंह गोंड के रूप में हुई है.

इस घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना सीधी थाना पुलिस को दी. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मृतकों की पहचान की. इस पूरी घटना को लेकर सीधी थाना प्रभारी शिवेंद्र राम भगत ने बताया कि "पतरिया पंचायत में एक दुखद हादसा हुआ है. ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से 2 बाइक सवार युवक की मौत हो गई. दुर्घटना की जांच की जा रही है."