शहडोल में बेटी की डोली से ठीक पहले उठी पिता की अर्थी, शादी के कार्ड बांटने निकले थे, रास्ते में आई मौत
शहडोल में सड़क दुर्घटना में बुजुर्ग की दर्दनाक मौत, 27 अप्रैल को होनी थी बेटी की शादी. हादसे ने छीना सिर से पिता का साया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 11:47 AM IST
शहडोल: कभी-कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जो लोगों को झकझोर कर रख देती हैं. शहडोल में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां बेटी के हाथों में मेहंदी रचने जा रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि घर में खुशियों का माहौल अचानक मातम में बदल जाता है, एक मिनट में सब कुछ बिखर जाता है.
बेटी की शादी का कार्ड बांटने निकला था पिता
घटना जैतपुर थाना क्षेत्र के चकौड़िया गांव की है. एक पिता अपनी बेटी की शादी का कार्ड बांटने के लिए निकला था, तभी एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. दर्दनाक घटना के बाद घर में खुशियों का माहौल अब मातम में बदल गया है. मृतक की पहचान बाबूराम बैगा के रूप में हुई है. मृतक बाबूराम बैगा भालूमाडा थाना क्षेत्र अनूपपुर का निवासी है.
बेटी की डोली से पहले उठी पिता की अर्थी
पुलिस के मुताबिक, बाबूराम की बेटी का विवाह 27 अप्रैल को होने वाला है, इसलिए वह रिश्तेदारी में शादी के कार्ड बांटने निकले थे. वह जैतपुर के बिरौडी गांव में निमंत्रण देने के बाद बाइक से चकौड़िया गांव की ओर जा रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाबूराम बैगा की मौके पर ही मौत हो गई.
घटना की जांच में जुटी पुलिस
घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, सूचना मिलते ही जैतपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
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जैतपुर थाना प्रभारी जयप्रकाश शर्मा ने बताया, "मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ कर रही है. जल्दी ही आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा."