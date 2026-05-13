ETV Bharat / state

केमिकल नहीं गांव वाला मैंगो खाएं, जानिए आम पकाने का देसी तरीका, स्वाद और खुशबू दोनों मिलेगी

केमिकल से पके आम सेहत के लिए हैं नुकसानदायक, नेचुरली तरीके से घर में आम पकाकर उठाएं लुत्फ, जानिए आम पकाने की विधि.

RIPENING RAW MANGO TIPS
आम पकाने का देसी तरीका (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 3:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शहडोल: आम का सीजन शुरु हो गया है. बाजारों और मंडियों में आमों की बहार है. बाजार में कच्चे, पके हर तरह के शानदार आम आ रहे हैं. ऐसे में अगर आप आम खाने के शौकीन हैं, और इस बार कुछ नया करना चाहते हैं खुद घर में आम पकाकर खा सकते हैं. जिससे आम के पाल का स्वाद मिलेगा. जिसका स्वाद एक बार अगर आपको मिल गया, तो आप बार-बार खाने की इच्छा जाहिर करेंगे.

आसान तरीके से घर में पकाएं आम
कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद सिंह बताते हैं कि, ''फल सामान्यतः दो भागों में विभाजित किए गए हैं. एक क्लाइमेट्रिक और एक नॉन क्लाइमेट्रिक. क्लाइमेट्रिक का मतलब है कि जो कच्चे तोड़े जाते हैं, बाद में पकाए जाते हैं. नॉन क्लाइमेट्रिक फल वह होते हैं जिसे तोड़ लिया तो आप किसी भी तरह से कृत्रिम रूप से उसे पका नहीं सकते हैं. जैसे कि अंगूर नॉन क्लाइमेट्रिक है. क्लाइमेट्रिक फल आम और केला है. यह जब पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं या परिपक्व हो जाते हैं तब इसके बाद इनमें इंटरनल एथिलीन गैस का स्राव होता है.

कृषि वैज्ञानिक ने बताया आम पकाने का देसी तरीका (ETV Bharat)

एथिलीन गैस फल के पकने की प्रक्रिया को ट्रिगर करती है. वहां से प्रक्रिया शुरू होती है. इसलिए कार्बाइड में जब पानी डालते हैं तो उसमें एथिलीन गैस निकलती है. अगर फल में फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी नहीं है तो बहुत सारी एथिलीन गैस होने के कारण इसमें जबरन पकने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. इस तरह इसका रंग येलो हो जाएगा, उसका गूदा भी बन जाएगा. लेकिन उसका स्वाद और फ्लेवर नहीं आता है.''

कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि, ''जैसे ही आप कार्बाइड से केमिकल का उपयोग करके किसी चीज को पकाते हो उसे पकना नहीं कह सकते हैं. बल्कि जबरदस्ती उसमें जो रंग रूप दिया जाता है, जिसके चलते उसमें फ्लेवर्स डेवलप नहीं हो पाता है. यह स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद नहीं होता.''

carbide free mango ripening
स्वाद और फ्लेवर दोनों मिलेगा (ETV Bharat)

आम पकाने के देसी तरीके
कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद सिंह के मुताबिक, ''विंध्य क्षेत्र आम का गढ़ रहा है. यहां आम पकाने के देसी तरीके बहुत ही शानदार हैं. आम को पकाने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना है कि इसमें फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी हो चुकी है या नहीं हुई है. जब आम का फल पूरी तरह से मैच्योर हो जाए, फल के अंदर जाली बन जाए, वह अपनी पूरी मैच्योरिटी अवस्था को हासिल कर ले यानी अपना आकार हासिल कर ले, इसके बाद आम को पकाएंगे तो वह बेहतर तरीके से पकेगा. इसके लिए अंधेरे वाली जगह लें जहां से गर्मी ना निकले. फिर पलाश के पत्ते जमीन पर डाल दें और उसके ऊपर आम बिछा दें. इसके बाद ऊपर से आमों को पत्ते से ढंक दें.

natural mango ripening method
केमिकल से पके आम सेहत के लिए हैं नुकसानदायक (ETV Bharat)

कोशिश करें आमों को फैला कर रखें, एक के ऊपर एक न रखें, उससे निकलने वाली गैस बाहर ना जा पाए. कई जगहों पर जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर भी आम को पकाते हैं. इसमें राख को नीचे बिछा देते हैं फिर पत्ते में रख देते हैं. कई जगह भूसे में दबाकर रखा जाता है, कई जगह धान के पुआल में दबा कर रखते हैं, तब आम में स्वाद भी आता है और आम अच्छी तरह पक भी जाता है. धीरे-धीरे समय लेकर जब चीजें होती हैं तो उसमें फ्लेवर भी होता है. इसमें केमिकल नहीं मिल पाता जो स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है.''

TAGGED:

SHAHDOL NEWS
NATURAL MANGO RIPENING METHOD
CARBIDE FREE MANGO RIPENING
MANGO FARMING SUMMER SEASON
RIPENING RAW MANGO TIPS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.