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मॉनसून में धान की खेती का बंपर प्लान, बस रखना होगा इन बातों का ख्याल

जुताई से लेकर बीज डालने और सिंचाई तक, धान नर्सरी लगाने के टिप्स, मॉनसून में लहलहाएगी आपकी फसल, शहडोल से अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट

DHAN RICE FARMING TECHNIQUES HINDI
मॉनसून में धान की खेती का बंपर प्लान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 9:25 AM IST

4 Min Read
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शहडोल : खरीफ सीजन में धान की खेती प्रमुखता से की जाती है, और जून में मॉनसून की शुरुआत के साथ ही इसमें तेजी देखने मिलती है. ज्यादातर धान की खेती के लिए धान की नर्सरी तैयार करना भी शुरू कर देते हैं. ऐसे में अगर आप भी अपने खेत में धान की नर्सरी डाल रहे हैं, तो कुछ बातों का जरूर ख्याल रखें, जिससे आपकी नर्सरी स्वस्थ हो और इसमें बंपर पैदावार हो.

धान की नर्सरी लगाने से पहले करें गहरी जुताई, धूप लगने दें

कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीके प्रजापति बताते हैं, '' धान कि नर्सरी तैयार करने के लिए आज भी ज्यादातर किसान पुरानी पद्धति ही अपनाते हैं, अगर आप भी धान की नर्सरी तैयार कर रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखें. क्योंकि स्वस्थ नर्सरी ही बेहतर फसल का राज होती है. सबसे पहले अगर आप धान की के लिए नर्सरी तैयार करना चाह रहे हैं तो जिस जगह पर खेत में नर्सरी तैयार करनी है, उस जगह की सफाई कर लें और कोशिश करें कि गर्मी के सीजन में ही उस जगह पर गहरी जुताई हो जाए, जिससे मिट्टी में प्रचंड गर्मी की धूप वहां लग जाए, जिससे मिट्टी के अंदर छिपे कीट, व्याधि, खरपतवार सभी तेज धूप में नष्ट हो जाएं.''

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धान की नर्सरी लगाते समय जरूर रखें इन बातों ख्याल (Etv Bharat)

धूप और पानी में न हो कई कमी

धान की नर्सरी के लिए बीज डालने से पहले ऐसे स्थान का चयन करें जहां पर धूप और पानी बराबर लगता रहे. धूप और पानी की कमी से फसल खराब हो सकती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. स्थान चयन व जुताई के बाद दोबार जुताई करें और खरपतवार पूरी तरह से नष्ट कर दें.

Shahdol rice nursery
बीज डालने से पहले गहरी जुताई है जरूरी (Etv Bharat)

गोबर खाद और मिट्टी का रखें ध्यान

कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीके प्रजापति बताते हैं, '' जुताई के बाद खेत में गोबर की खाद या कमपोस्ट खाद डाल दें, और उसे मिट्टी में मिला दें, अगर वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद मौजूद हो तो वह भी बीज के साथ डाल सकते हैं. अगर रासायनिक खाद डालना चाहते हैं तो मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार हल्की मात्रा में नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश को आखिरी जुताई के समय मिट्टी में मिलाया जा सकता है.''

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गोबर खाद और मिट्टी का रखें ध्यान (Etv Bharat)

बीज डालने से पहले ये ध्यान रखें

कृषि वैज्ञानिक कहते हैं, '' बीज को मिट्टी में डालने से पहले उस बीज को उपचारित कर लें. इसके लिए आप ट्राइकोडर्मा विरडी नामक जैविक कवकनाशी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बीज को उपचारित करने के बाद मिट्टी में डालकर हल्की जुताई करवा दें और हल्का पाटा चला दें, जिससे बीज मिट्टी से ढक जाएंगे, जिसे पक्षी नहीं खा पाएंगे. बीज डालने के बाद पानी जरूर दें, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे, और ये नमी बनाए रखें जिससे पूरे बीज अच्छी तरह से अंकुरित हो सकें. आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में इसे दूसरे खेतों में ट्रांसप्लांट करने के लिए आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी. बस कोशिश करें कि पानी नर्सरी की आवश्यकता अनुसार खेतों में जरूर डालते रहें.

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जानें क्यों राईस नर्सरी के लिए सॉइल सोलराइजेशन क्यों जरूरी? (Etv Bharat)

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राईस नर्सरी के लिए सॉइल सोलराइजेशन क्यों जरूरी?

खेतों पर जहां पर भी आप नर्सरी लगाना चाहते हैं, उन जगहों पर सामान्यत सॉइल सोलराइजेशन किया जाता है. इसका मतलब होता है भूमि का सौर्यीकरण. सामान्य रूप से जहां पर पानी का सोर्स होता है वहां पर लोग नर्सरी डालते हैं और साल दर साल उसी जगह का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में ये जरूरी होता है कि नर्सरी लगाने वाली जगह की मिट्टी का सोलराइजेशन या सौर्यीकरण किया जाए. मिट्टी का सौर्यीकरण करने का मतलब है सूर्य की तेज किरणों से मिट्टी का प्राकृतिक रूप से शुद्धिकरण करना, जिससे बिना कैमिकल्स के मिट्टी से फफूंद, कीट और खरपतवार नष्ट हो जाते हैं.

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