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शहडोल में दर्दनाक सड़क हादसा, शादी से लौट रहे भाजयुमो नेता सहित 2 की मौत

जानकारी के अनुसार, राहुल द्विवेदी और अतुल तिवारी बीती रात झिरिया गांव से एक शादी में शामिल होकर लौट रहे थे, इस दौरान शहडोल रीवा हाईवे पर जोरा पुलिया के पास उनकी बाइक में अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. घटना इतनी भीषण थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

शहडोल/जबलपुर: ब्यौहारी थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान बीजेपी युवा नेता राहुल द्विवेदी और अतुल तिवारी के रूप में हुई है. शादी से लौटते समय शहडोल-रीवा हाईवे पर अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई.

सुबह ग्रामीणों ने देखा की एक गाड़ी क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी हुई है और वाहन के बगल में 2 युवक भी पड़े हैं. जब घटनास्थल पर लोग पहुंचे तो देखा कि दोनों युवक मर चुके हैं. सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. राहुल द्विवेदी भाजपा युवा मोर्चा (भाजयुमो) टिहकी के मंडल अध्यक्ष थे.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

ब्यौहारी थाना प्रभारी जिया उल हक ने बताया, "दोनों शव को कब्जे में लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर आरोपी वाहन की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है.

बस सवार महिला ने बताई आपबीती (ETV Bharat)

दुर्घटना में एंबुलेंस बनी कबाड़

वहीं, दूसरा मामला जबलपुर से सामने आया है. शनिवार शाम जबलपुर से अहमदाबाद जा रही एक तेज रफ्तार यात्री सवार बस और एंबुलेंस की आमने सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि एंबुलेंस कबाड़ में बन गई और उसमें सवार एक युवक की मौत हो गई. जबकि एंबुलेंस में सवार मरीज और चालक समेत 10 लोग घायल हो गए. घायलों में से 4 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

भाई का इलाज कराने जा रहे युवक की मौत

जानकारी के अनुसार, ग्राम नोनी निवासी सौरभ पटेल के भाई का रविवार को एक्सीडेंट हो गया था. एक्सीडेंट के बाद सौरभ अपने भाई को एंबुलेंस से इलाज के लिए पाटन अस्पताल लेकर जा रहा था. इस दौरान पाटन थाना क्षेत्र के ग्राम खैरी में सामने से आ रही तेज रफ्तार एंबुलेंस ने में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि एंबुलेंस तुरंत ही लोहे के कबाड़ में तब्दील हो गई और भाई का इलाज कराने जा रहे सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई.

तेज रफ्तार बस ने एंबुलेंस को टक्कर मारी (ETV Bharat)

अनियंत्रित होकर बस ने एंबुलेंस को मारी टक्कर

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि शहपुरा के पास जबलपुर-भोपाल रोड पर बना पुल टूटने के बाद से ही ट्रैफिक पाटन-शहपुरा मार्ग पर डायवर्ट कर दिया गया है. यह सड़क संकरी होने के बावजूद लंबी दूरी की बसें भी मजबूरी के कारण यहां से ही निकल रही है. बस की गति बहुत तेज थी, जिसके कारण चालक नियंत्रण खो बैठा और सामने से आ रही एंबुलेंस को चपेट में ले लिया.

मौके पर मची चीख पुरकार

बस में सवार यात्री ममता सोनी ने बताया,"मैं जबलपुर से अहमदाबाद जाने के लिए बस में सवार हुई थी. कुछ ही दूर जाने पर एक्सीडेंट हो गया. अंदर बैठे लोगों को कुछ समझ नहीं आया, ऐसा लगा बस पलट जाएगी. जब नीचे उतरकर देखा तो पता चला कि एंबुलेंस पूरी तरह खत्म हो चुकी थी."

थाना प्रभारी पाटन गोपिंद्र सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया, "बस जबलपुर से अहमदाबाद रूट पर जा रही थी. तभी एंबुलेंस और बस में जोरदार भिड़ंत हो गई. मामले को जांच में लेकर एक्सीडेंट के कारणों का पता लगाया जा रहा है. हादसे में घायल लोगों को पाटन के अस्पताल में भेजा गया है."