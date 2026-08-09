ETV Bharat / state

शहडोल में तोते के लिए 21 हजार का इनाम, लापता गोपी को पाने परिवार कर रहा व्रत पूजा

शहडोल में रिटायर्ड आर्मी के परिवार से गायब हुआ तोता गोपी, परिवार से छाई उदासी, 21 हजार का इनाम घोषित, लोग कर रहे व्रत पूजा. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

SHAHDOL PET PARROT GOPI REWARD
शहडोल में तोते के लिए 21 हजार का इनाम (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 2:10 PM IST

|

Updated : August 9, 2026 at 2:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शहडोल: अगर आपको किसी से प्रेम या लगाव हो जाए, जो दूसरों की अपेक्षा ज्यादा हो, तो फिर आप उसके लिए जी जान लगा देते हैं. ऐसा ही कुछ शहडोल में देखने मिला है. जहां परिवार की तरह घर में रहने वाला एक तोता जिसका नाम गोपी है, वो कहीं चला गया है. अब घर वाले उसके लिए परेशान हैं. बच्चे मायूस हैं. परिवार वालों ने तो उसका पता बताने वालों के लिए नगद इनाम की घोषणा भी कर दी है. बात यहीं तक नहीं रूकी, गोपी को पाने के लिए घर में व्रत, पूजा, हवन और रूद्राभिषेक की तैयारी है.

तोते पर 21 हज़ार का इनाम

शहडोल जिला मुख्यालय के बाण गंगा मेला मैदान के पास रहने वाले आर्मी से रिटार्यड चंदन मिश्रा ने घोषणा की है कि उनके घर का पालतू तोता जिसका नाम गोपी है, वो कहीं चला गया है, जो भी व्यक्ति उसे ढूंढ कर लाएगा, या उसका पता देगा, उसे नगद ₹21000 का पुरस्कार दिया जाएगा. चंदन मिश्रा कहते हैं कि "वो तोता उनके परिवार वालों के काफी करीब था. वह हमारे परिवार का सदस्य ही था. बीते शनिवार को दोपहर लगभग 1 से 2:00 के बीच वह बच्चों के साथ खेल रहा था. इस दौरान वह घर से कहीं उड़ गया है.

रिटायर्ड आर्मी मैन ने की इनाम की घोषणा (ETV Bharat)

जैसे ही वह गया, तो घर में अफरा तफरी का माहौल बन गया. बच्चे अभी तक खाना नहीं खाए हैं. जो भी हमारी मदद करेगा, हमारे गोपी को जो ढूंढ कर लाएगा, हम उसको ₹21000 की नगद राशि देंगे.

परिवार का गोपी है, व्रत हवन, पूजा जारी

चंदन मिश्रा बताते हैं कि 1 साल पहले जब वह बहुत छोटा था, तो उसे अमरकंटक से लेकर घर आ गए थे. तब से ही धीरे-धीरे वह घर वालों का दुलारा बन गया. उसको हम प्यार से गोपी बुलाते हैं. वह हर दिन की तरह बच्चों के साथ बाहर खेल रहा था. परिवार के सदस्यों की तरह ही रहता था और इधर-उधर घर के अंदर ही घूमता रहता था, लेकिन शनिवार दोपहर जब वह बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी अचानक उड़ गया और कहां चला गया यह पता नहीं चल रहा है.

Shahdol Parrot Gopi Missing Poster
परिवार ने तोता गोपी को ढूंढने बनवाया पोस्टर (ETV Bharat)

जिसके बाद से बच्चे मायूस हैं. वह खाना भी नहीं खा रहे हैं. हमने नगद की घोषणा तो की ही है. साथ ही पंडित जी के माध्यम से भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. व्रत चालू है, जो कि सोमवार तक चलेगा. इसके लिए हम हवन पूजन की भी तैयारी कर रहे हैं. अभी सोमवार तक व्रत चलेगा और उसके बाद रुद्राभिषेक भी करेंगे. अगर इस दौरान कोई हमें हमारे गोपी को घर लाकर पहुंचाता है या उसका पता बताता है तो उसे पुरस्कार दिया जाएगा."

पोस्टर जारी कर तोते की तलाश जारी

चंदन मिश्रा ने इसके लिए बाकायदा एक पोस्टर भी बनाया है और सोशल मीडिया पर उसे डाला है. वह पोस्ट अब जमकर सर्कुलेट हो रही है. जिसमें तोते की पहचान लिखी हुई है. जैसे गले में ब्लैक रिंग है, पीछे की पूंछ कटी है, एडल्ट मोटा और हेल्दी है. पूरी बॉडी हरी है. साथ ही उस पर कितना इनाम दिया जाएगा. यह भी लिखा हुआ है. इसके अलावा उसमें पता और फोन नंबर भी डाला गया है कि कहां उसे पहुंचाना है. इतना ही नहीं अगर तोता मिलता है. तो वह क्या बोलेगा जिससे उसकी पहचान हो सकती है, यह भी लिखा हुआ है.

Last Updated : August 9, 2026 at 2:44 PM IST

TAGGED:

SHAHDOL EX ARMY MAN PARROT MISSING
21000 REWARD FIND PARROT GOPI
FASTING RUDRABHISHEK PARROT GOPI
SHAHDOL PARROT GOPI MISSING POSTER
SHAHDOL PET PARROT GOPI REWARD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.