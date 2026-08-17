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बागेश्वर धाम में छिपा था हत्या का आरोपी, भोजन की लाइन में लगा था, पुलिस ने धर दबोचा

शहडोल के बहुचर्चित रामपुर गोलीकांड का फरार चल रहा आरोपी पकड़ा गया, छतरपुर के बाबा बागेश्वर धाम से पुलिस ने पकड़ा. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

SHAHDOL RAMPUR FIRING INCIDENT
बागेश्वर धाम में छिपा था हत्या का आरोपी, (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 7:37 PM IST

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शहडोल: शहडोल जिले के बहुचर्चित रामपुर गोलीकांड में चिकन शॉप संचालक की हत्या के बाद से ही फरार चल रहा आरोपी आखिरकार छतरपुर के बाबा बागेश्वर धाम में दबोचा गया. आरोपी पुलिस से बचने के लिए बार बार लोकेशन बदल रहा था और धार्मिक जगहों पर जाकर शरण ले रहा था, लेकिन एक बार फिर से साबित हो गया कि कानून के हाथ लंबे होते हैं. आरोपी को बागेश्वर धाम में दबोच लिया गया.

क्या था पूरा मामला ?

घटना शहडोल जिले के अमलाई थाना क्षेत्र के रामपुर की है, जहां 13 जुलाई को रज्जन कहार नाम का व्यक्ति अपने चिकन शॉप पर मौजूद था, तभी आरोपी राजकुमार शर्मा वहां पहुंचा और हवाई फायरिंग करने लगा. रज्जन ने जब इसका विरोध करते हुए, उसे फायरिंग करने से मना किया तो आरोपी ने गुस्से में आकर सीधे रज्जन पर ही गोली दाग दिया. गंभीर रूप घायल रज्जन को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

घटना के बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई थी. लेकिन, आरोपी फरार हो चुका था और पुलिस अपनी पूरी ताकत से आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी. घटना के बाद गिरफ्तारी की डर से आरोपी संतों की शरण में छिपता रहा, वो सबसे पहले छतरपुर के जटायु धाम पहुंचा, लेकिन पकड़े जाने के डर से वहां से मैहर भाग निकला. मैहर में कुछ दिन रुकने के बाद वो बागेश्वर धाम आश्रम पहुंच गया और अपना भेष बदलकर वहीं शरण ले लिया.

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रामपुर गोलीकांड के आरोपी को शहडोल पुलिस पूरे ताकत से ढूंढने में लगी थी, तभी शहडोल पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी बागेश्वर धाम आश्रम पहुंचा हुआ है, जब वहां शहडोल पुलिस की टीम गई तो जांच के दौरान पुलिस को भोजन की कतार में थाली लिए खड़ा एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा, जिस पर पुलिस को शक हुआ जैसे ही पुलिसकर्मी उसकी ओर आगे बढ़े, आरोपी थाली वहीं फेंक कर भागने लगा, तभी आरोपी को वहीं पर दबोच लिया गया और अब वो पुलिस की हिरासत में है. इस पूरे मामले को लेकर एसडीओपी विकास पांडे का कहना है कि "हत्या के मामले में फरार आरोपी को हिरासत में लिया गया है, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है."

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