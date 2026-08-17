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बागेश्वर धाम में छिपा था हत्या का आरोपी, भोजन की लाइन में लगा था, पुलिस ने धर दबोचा

बागेश्वर धाम में छिपा था हत्या का आरोपी, ( ETV Bharat )

शहडोल: शहडोल जिले के बहुचर्चित रामपुर गोलीकांड में चिकन शॉप संचालक की हत्या के बाद से ही फरार चल रहा आरोपी आखिरकार छतरपुर के बाबा बागेश्वर धाम में दबोचा गया. आरोपी पुलिस से बचने के लिए बार बार लोकेशन बदल रहा था और धार्मिक जगहों पर जाकर शरण ले रहा था, लेकिन एक बार फिर से साबित हो गया कि कानून के हाथ लंबे होते हैं. आरोपी को बागेश्वर धाम में दबोच लिया गया. क्या था पूरा मामला ? घटना शहडोल जिले के अमलाई थाना क्षेत्र के रामपुर की है, जहां 13 जुलाई को रज्जन कहार नाम का व्यक्ति अपने चिकन शॉप पर मौजूद था, तभी आरोपी राजकुमार शर्मा वहां पहुंचा और हवाई फायरिंग करने लगा. रज्जन ने जब इसका विरोध करते हुए, उसे फायरिंग करने से मना किया तो आरोपी ने गुस्से में आकर सीधे रज्जन पर ही गोली दाग दिया. गंभीर रूप घायल रज्जन को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.