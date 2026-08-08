18 साल बाद संयोग! रक्षाबंधन के दिन चंद्रग्रहण, राखी बांधते वक्त कितना पड़ेगा असर, जानिए
28 अगस्त को लगेगा साल का आखिरी चंद्रग्रहण, भारत में नहीं होगा असर, बहनें बेफिक्र होकर मनाएंगी रक्षाबंधन का त्योहार. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 2:52 PM IST
शहडोल: अगस्त का महीना चल रहा है. इस महीने में त्योहारों की बहार है. अभी सावन का महीना चल रहा है. अब अगस्त में ही रक्षाबंधन का त्योहार भी आने वाला है. लेकिन इस बार रक्षाबंधन में चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, जो साल का आखिरी ग्रहण भी है. ऐसे में लोग पशोपेश में हैं, कि कहीं चंद्र ग्रहण का असर रक्षाबंधन पर तो नहीं पड़ेगा. क्या इस बार भी बहनों को टाइमिंग को लेकर चिंता करनी पड़ेगी.
चंद्रग्रहण और रक्षाबंधन एक ही दिन
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि, ''इस बार सावन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि के दिन 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन चंद्र ग्रहण भी है. जो कि साल का आखिरी ग्रहण भी होगा. हालांकि रक्षाबंधन के दिन जो यह चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, ऐसा संयोग लगभग 18 साल बाद बन रहा है. लेकिन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. बहनें निश्चिंत रहें. क्योंकि भारतवर्ष में इस ग्रहण का कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा. क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा.''
ज्योतिषियों की माने तो शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि, जो ग्रहण जहां दिखाई नहीं देता वहां शूतक काल मान्य नहीं होता है. इसलिए रक्षाबंधन के त्योहार पर इस ग्रहण का कोई भी धार्मिक असर नहीं होगा. मतलब भारत में रहने वाले लोग बिना किसी डर या भ्रम के रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त के अवसर पर ही अपने भाइयों की कलाई में राखी की डोर बांध सकती हैं.
कहां-कहां दिखेगा ग्रहण?
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि, ''28 अगस्त 2026 को खंडग्रास चंद्रग्रहण लगेगा. यह चंद्रग्रहण अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, और प्रशांत महासागर में दिखाई देगा. भारतीय मानक समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण भी भारत भूमि में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका कोई भी धर्म शास्त्र महत्व भारत में नहीं होगा.''
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं, ''इस ग्रहण का भारत में ना तो सूतक काल माना जाएगा, न ही रक्षाबंधन में किसी भी तरह के कोई प्रतिबंध रहेंगे. बहनें बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगी. जो महिलाएं गर्भवती हैं, उन पर भी कोई प्रभाव नहीं रहेगा. किसी राशि पर भी किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं रहेगा. सभी मंदिरों के पट खुले रहेंगे. चंद्र ग्रहण का स्नान भी वर्जित रहेगा. कुल मिलाकर भारतवर्ष में चंद्र ग्रहण का कोई असर नहीं रहेगा.''