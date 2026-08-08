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18 साल बाद संयोग! रक्षाबंधन के दिन चंद्रग्रहण, राखी बांधते वक्त कितना पड़ेगा असर, जानिए

28 अगस्त को लगेगा साल का आखिरी चंद्रग्रहण ( ETV Bharat )

शहडोल: अगस्त का महीना चल रहा है. इस महीने में त्योहारों की बहार है. अभी सावन का महीना चल रहा है. अब अगस्त में ही रक्षाबंधन का त्योहार भी आने वाला है. लेकिन इस बार रक्षाबंधन में चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, जो साल का आखिरी ग्रहण भी है. ऐसे में लोग पशोपेश में हैं, कि कहीं चंद्र ग्रहण का असर रक्षाबंधन पर तो नहीं पड़ेगा. क्या इस बार भी बहनों को टाइमिंग को लेकर चिंता करनी पड़ेगी. चंद्रग्रहण और रक्षाबंधन एक ही दिन

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि, ''इस बार सावन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि के दिन 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन चंद्र ग्रहण भी है. जो कि साल का आखिरी ग्रहण भी होगा. हालांकि रक्षाबंधन के दिन जो यह चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, ऐसा संयोग लगभग 18 साल बाद बन रहा है. लेकिन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. बहनें निश्चिंत रहें. क्योंकि भारतवर्ष में इस ग्रहण का कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा. क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा.'' चंद्रग्रहण और रक्षाबंधन एक ही दिन पड़ेगा (ETV Bharat)