शहडोल में झमाझम बरसात, गिर कच्चा मकान, मलबे में दबा परिवार, 6 बकरियों की मौत
शहडोल में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिले में अब तक 38.07 इंच औसत बारिश दर्ज हो चुकी है. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 31, 2026 at 8:58 PM IST
शहडोल: शहडोल जिले में पिछले दो-तीन दिनों से बारिश का दौर जारी है. रुक-रुक कर हो रही बरसात से लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, तो वहीं कच्चे मकानों को भी नुकसान हो रहा है. एक ऐसा ही मामला शहडोल जिले से आया है, जहां एक कच्चा मकान भर भरा कर गिर गया जिसमें एक परिवार दब गया साथ ही 6 बकरियों की मौत भी हो गई है.
कच्चा मकान गिरा, परिवार घर के अंदर था
घटना शहडोल जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत नगपुरा के कादाटोला की है, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से राम प्रसाद बैगा का कच्चा मकान अचानक ढह गया है. हादसे के वक्त घर में राम प्रसाद बैगा, उसकी पत्नी सोमवती और बेटा रोहित घर के अंदर ही मौजूद थे. देखते ही देखते मकान का मलबा तीनों के ऊपर अचानक ही भरभराकर गिर गया, अचानक हुए हादसे में गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया. आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बिना देर किए मलवा हटाने का काम शुरू किया.
घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी
बारिश के बीच ग्रामीणों ने मशक्कत कर रामप्रसाद सोमवती और रोहित को बाहर तो निकाल लिया लेकिन हादसे में तीनों घायल हो गए हैं. हादसे में घायलों को बाहर निकालने के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस को भी सूचना दी गई, परिजनों के मुताबिक काफी देर तक एंबुलेंस नहीं पहुंची, इसके बाद सरपंच और सचिव की मदद से निजी वाहन की व्यवस्था की गई और तीनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका उपचार जारी है.
शहडोल एसपी संजय कुमार अग्रवाल का कहना है, कि "तीन लोगों के मलबे में दबने की खबर आई थी, हालांकि सभी खतरे से बाहर हैं, समय से उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है, 6 बकरियों की मौत की खबर जरूर है."
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बताया जा रहा है कि कच्चा मकान गिरने से 6 बकरियों की मौत हो गई है, जिसमें तीन बकरी और तीन बकरा मलबे में दब गए हैं. इस हादसे में परिवार को मकान के साथ ही पशुधन का भी नुकसान हुआ है. शहडोल जिले में बारिश का दौर लगातार जारी है. जिले में अब तक 38.07 इंच औसत बारिश दर्ज हो चुकी है.