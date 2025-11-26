ETV Bharat / state

शहडोल स्टेशन पर युवक ने पानी मशीन समझ बोतल क्रशर मशीन में डाल हाथ, काटना पड़ा पंजा

मध्य प्रदेश के शहडोल रेलवे स्टेशन पर एक युवक का हाथ प्लॉस्टिक बोतल क्रशर मशीन में फंसा, निकालने में छूटे आरपीएफ के पसीने.

MAN HAND TRAPPED IN MACHINE
युवक का हाथ प्लॉस्टिक बोतल क्रशर मशीन में फंसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 9:02 AM IST

शहडोल: शहडोल रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान और परेशान कर दिया है. प्लेटफॉर्म नंबर 1 एक पर एक युवक ने पानी मशीन समझ कर बोतल क्रशर मशीन में हाथ डाल दिया, जिसकी वजह से वो दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया है, मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है.

शहडोल से मनेंद्रगढ़ जा रहा था युवक

25 वर्षीय सौरभ गुप्ता नामक युवक शहडोल से मनेंद्रगढ़ जा रहा था, शहडोल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर खड़ी ट्रेन से पानी लेने के लिए उतड़ा. वहां बोतल क्रशर मशीन लगी थी जिसमें यूज किये गए बोतल को नष्ट किया जाता है, हालांकि बोतल क्रशर मशीन को पानी भरने वाली मशीन समझकर सौरभ ने पानी लेने के लिए हाथ डाल दिया. दाहिने हाथ को मशीन ने अंदर खींच लिया. जिससे उसका हाथ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

शहडोल मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती

मौके पर मौजूद यात्रियों ने बताया कि जैसे ही सौरभ गुप्ता ने बोतल क्रशर मशीन में हाथ डाला, मशीन ने उसके हाथ को आगे की ओर खींच लिया, अगले ही पल जब तेज दबाव उसके हाथ पर पड़ा तो वो चीखने चिल्लाने लगा, उसकी आवाज सुनकर वहां यात्रियों का जमावड़ा लग गया. लोगों ने उसके हाथ को निकालने की भरसक कोशिश की, जब नहीं निकला तो आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे मेडिकल टीम को सूचना दी गई, सूचना मिलते ही सभी मौके पर पहुंचे और सौरभ के हाथ को निकालने की कोशिश की.

आरपीएफ और जीआरपी द्वारा लगातार 3 घंटे तक हाथ को निकालने का प्रयास चलता रहा, लेकिन इसके बाद जब नहीं निकाल पाए तो लोहे की भारी मशीन को कटर से काटना पड़ा. कड़ी मेहनत के बाद सौरभ गुप्ता का हाथ मशीन से बाहर निकल सका, लेकिन उसका हाथ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था. शहडोल मेडिकल कॉलेज में ले जाने पर डॉक्टरों ने उसकी हालत को देखते हुए उसका पंजा काटने का फैसला लिया. फिलहाल उसकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है.

