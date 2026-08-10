मध्य प्रदेश के इस स्टेशन पर बनेगा एफओबी, लिफ्ट और रैंप, बढ़ेगी सुविधाएं

मध्य प्रदेश के इस स्टेशन पर बनेगा एफओबी, लिफ्ट और रैंप, बढ़ेगी सुविधाएं
मध्य प्रदेश के शहडोल रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत होगा विकास, फुट ओवर ब्रिज सहित बढ़ेंगी सुविधाएं. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 10:40 PM IST
शहडोल: शहडोल रेलवे स्टेशन को केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है. इस योजना का मकसद है कि देश के चयनित स्टेशनों को क्रमबद्ध तरीके से आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस करना है, लेकिन शहडोल रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों की धीमी गति चिंता बनी हुई है. शहडोल रेलवे स्टेशन में ये सवाल खड़े होते रहे हैं कि इसी योजना के तहत अन्य रेलवे स्टेशन पर जो कार्यों का शिलान्यास किया गया था वहां निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं जबकि शहडोल में अभी तक कार्य अधूरे क्यों हैं.
शहडोल रेलवे स्टेशन में बढ़ेगी सुविधा
अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शहडोल रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम अब धीरे-धीरे फिर से लय पकड़ रहा है. शहडोल संभाग की नई असिस्टेंट रेल मैनेजर सोनालिका रुचंदानी जिन्होंने अभी हाल ही में जून 2026 में शहडोल संभाग का कार्यभार संभाला है, वो बताती हैं कि "अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शहडोल रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम तेज हो गया है, यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए स्टेशन पर 30 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा नया फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है.
ये फुट ओवर ब्रिज प्लेटफार्म नंबर 1 से शुरू होकर प्लेटफार्म नंबर दो होते हुए प्लेटफार्म नंबर तीन तक जाएगा, इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए दो आधुनिक लिफ्ट और रैम्प का भी निर्माण किया जा रहा है."
अभी फुट ओवर ब्रिज बने हैं, वो बहुत छोटे
शहडोल रेलवे स्टेशन पर वर्तमान में प्लेटफार्म के बीच आवाजाही के लिए जो फुट ओवर ब्रिज बने हैं, वो बहुत छोटे हैं, कई यात्री जल्दबाजी में रेलवे ट्रैक पार कर प्लेटफार्म बदलते हैं, इसमें दुर्घटना का खतरा बना रहता है. नया FOB बनने के बाद यात्रियों को एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म तक जाने के लिए ट्रैक पार नहीं करना पड़ेगा. प्लेटफार्म एक, दो, और तीन के बीच सीधी कनेक्टिविटी मिलने से ट्रेन पकड़ने और स्टेशन से बाहर निकलने में भी सुविधा होगी.
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शहडोल रेलवे स्टेशन में अब तक की सबसे बड़ी असुविधा ये रही है कि अगर कोई दिव्यांग है, बुजुर्ग है, मरीज है, गर्भवती महिला है, तो उसे प्लेटफार्म बदलने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें सीढ़ियां चढ़कर ही पार करना पड़ता है. अब दिव्यांग यात्रियों के लिए रैम्प की सुविधा भी विकसित की जा रही है, जिससे ऐसे यात्रियों को भी लाभ मिलेगा.