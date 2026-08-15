रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, रक्षाबंधन से दीपावली तक इस रूट पर स्पेशल ट्रेन में मिलेगी कंफर्म बर्थ
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने प्रयागराज-विशाखापट्टनम और विशाखापट्टनम-प्रयागराज के बीच शुरू की स्पेशल ट्रेन. जानिए किस-किस स्टेशन पर रुकेगी ट्रेन. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 5:24 PM IST
शहडोल: अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं और लंबी यात्रा करने वाले हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है. रक्षाबंधन से दीपावली को ध्यान में रखते हुए, ट्रेन यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उन्हें कंफर्म बर्थ के साथ यात्रा सुविधा देने के लिए प्रयागराज से विशाखापट्टनम और विशाखापट्टनम से प्रयागराज के मध्य 16-16 फेरों के लिए स्पेशल ट्रेन की शुरुआत कर दी गई है.
स्पेशल ट्रेन की शुरुआत
गाड़ी संख्या 04159 प्रयागराज-विशाखापट्टनम साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन प्रयागराज से 14 अगस्त से शुरू हो चुकी है. यह ट्रेन 27 नवम्बर 2026 तक (16 फेरे) हर शुक्रवार को चलेगी. इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04160 विशाखापट्टनम-प्रयागराज साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन विशाखापट्टनम से दिनांक 15 अगस्त से 28 नवम्बर 2026 तक (16 फेरे) हर शनिवार को संचालित होगी.
बिलासपुर मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अंबिकेश साहू बताते हैं, "इस स्पेशल ट्रेन का वाणिज्यिक ठहराव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के शहडोल, अनूपपुर, पेंड्रारोड, बिलासपुर और रायगढ़ स्टेशनों में दिया गया है. जिससे इन क्षेत्रों के यात्रियों को प्रयागराज एवं विशाखापट्टनम के लिए सीधी और सुविधाजनक रेल सेवा उपलब्ध हो सके.
इससे यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेगा और धार्मिक, शैक्षणिक, पर्यटन, चिकित्सा एवं व्यावसायिक उद्देश्यों से यात्रा करने वाले यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा."
कब-कब चलेगी स्पेशल ट्रेन
प्रयागराज-विशाखापटनम साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन
गाड़ी संख्या 04159 प्रयागराज-विशाखापटनम साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन दिनांक 14 अगस्त से 27 नवम्बर 2026 तक हर शुक्रवार को प्रयागराज से सुबह 10.15 बजे रवाना होगी. यह मध्यवर्ती स्टेशनों से होते हुये मध्य प्रदेश के शहडोल शाम को 18.15 बजे पहुंचेगी और यहां से प्रस्थान 18.20 बजे होगा वहीं अनूपपुर आगमन शाम 18.55 बजे और प्रस्थान 19.00 बजे होगा.
छत्तीसगढ़ के पेंड्रारोड आगमन 19.38 बजे, प्रस्थान 19.40 बजे, बिलासपुर आगमन 22.15 बजे, प्रस्थान 22.25 बजे, दूसरे दिन शनिवार को रायगढ़ आगमन 00.25 बजे, प्रस्थान 00.30 बजे होते हुये, 13.30 बजे विशाखापटनम स्टेशन पहुंचेगी.
विशाखापटनम-प्रयागराज साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन
इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04160 विशाखापटनम-प्रयागराज साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन दिनांक 15 अगस्त से 28 नवम्बर 2026 तक प्रत्येक शनिवार को विशाखापटनम से दोपहर 15.40 बजे रवाना होगी और मार्ग के मध्यवर्ती स्टेशनों से होते हुये दूसरे दिन रविवार को रायगढ़ आगमन 03.55 बजे, प्रस्थान 04.00 बजे, बिलासपुर आगमन 06.00 बजे, प्रस्थान 06.10 बजे, पेंड्रारोड आगमन 08.33 बजे, प्रस्थान 08.35 बजे, अनूपपुर आगमन रात 09.20 बजे, प्रस्थान 09.25 बजे, शहडोल आगमन रात 10.00 बजे, प्रस्थान 10.05 बजे होते हुये शाम को 17.30 बजे प्रयागराज स्टेशन पहुंचेगी.
ट्रेन में कौन-कौन से कितने कोच होंगे?
इस स्पेशल ट्रेन में 01 पावरकार, 01 एसएलआरडी, 05 जनरल, 07 स्लीपर, 01 एसी-II, 04 एसी-III, 03 एसी-III इकॉनोमी सहित कुल 22 कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी.
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कहां-कहां होगा ट्रेन का ठहराव?
रास्ते में ये गाड़ी दोनों दिशाओं में मानिकपुर, सतना, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, पेंड्रारोड, बिलासपुर, रायगढ़, झारसुगुड़ा रोड, सम्बलपुर, बरगढ़ रोड, बलांगीर, टिटिलागढ़, केसिंगा, मुनिगुड़ा, रायगढ़ा, कूनेरु, पार्वतीपुरम, बोब्बिली एवं विजयनगरम स्टेशनों पर रुकेगी.