चना मसूर और मटर, अन्न से भर जाएंगे खेत, यह फसलें किसानों की आय कर देंगी डबल
रबी सीजन में फसलों के चुनाव के लिए किसान न हों परेशान. चना, मसूर और मटर की खेती बना सकती है आपको मालामाल.
शहडोल: अक्टूबर का महीना चल रहा है और खरीफ सीजन की फसलें लगभग पककर तैयार हो रही हैं. अब किसान उनकी कटाई की तैयारी में जुट चुके हैं. ऐसे में रबी सीजन में अगर आप दलहन की फसलों की खेती करना चाह रहे हैं तो दलहन की कई ऐसी वेराइटी होती हैं, जो आपके खेत, आपकी आर्थिक आय के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं.
रबी सीजन में दलहन की ये फसलें फायदेमंद
कृषि वैज्ञानिक डॉ. बी के प्रजापति बताते हैं कि, ''अगर आप दलहन की फसलें रबी सीजन में भी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कई ऑप्शन हैं. जैसे चना, मटर और मसूर. इन फसलों की खेती आप रबी सीजन में कर सकते हैं. अभी हमारे जिले में सोयाबीन और तिल की फसलों की कटाई शुरू हो चुकी है. ऐसे में किसानों के खेत अब खाली हो रहे हैं, ऐसे में इन दलहनी फसलों की खेती किसान उन खाली जगह पर कर सकते हैं, और इन तीनों ही दलहन की फसलों में कई ऐसी अच्छी किस्म आती हैं, जो बंपर उत्पादन भी देती हैं.
बुवाई के लिए चने-मटर की किस्में
कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि, ''बुवाई के लिए चने की कई किस्में आती हैं जो बुवाई के लिए बहुत ही बेहतर हैं. जेजी-24, जेजी-36, जेजी-16, RVG_202, RVG_204, RVG_205, PUSA3022, गुजरात चना- 5, फूले विक्रांत ये चने की फसल के लिए अलग-अलग किस्में हैं. बुवाई के लिए मटर की किस्मों की बात करें तो IPFD 2014-2, IPFD 11-5, IPFD 12-8 और IPFD 13-2 हैं.
बुवाई के लिए मसूर की किस्में
खेत में फसल की बुवाई के लिए मसूर की किस्मों की बात करें तो कई किस्में इसके लिए आती हैं. जैसे L 4727, L 4729, L4717, कोटा मसूर 4, कोटा मसूर 3 हैं. इन किस्मों का चयन मसूर के लिए कर सकते हैं.
दलहनी फसलें मिट्टी के लिए फायदेमंद
कृषि वैज्ञानिक डॉ. बी के प्रजापति बताते हैं कि, ''दलहनी फसलें जो होती हैं, भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाने का कार्य करती हैं. क्योंकि उनकी जड़ों में जीवाणु पाया जाता है जो वातावरण का नाइट्रोजन होती हैं. उसको मिट्टी में फिक्स करने का कार्य करता है. इसके अलावा मिट्टी में सुधार कार्य भी दलहनी फसलों के कारण होता है. इन फसलों की जड़े ज्यादा गहराई तक जाती हैं. इसके अलावा भी इसके कई फायदे भी हैं. इन फसलों को आप दूसरी फसलों जैसे सरसों, गेहूं या अन्य फसलों के साथ भी बुवाई करके खेती कर सकते हैं.''
''इसके अलावा मटर की फसल की खेती भी बहुत फायदेमंद होती है. मटर तुड़ाई के बाद उसका जो हरा भाग होता है, उसे पशुओं के चारे के लिए भी उपयोग कर सकते हैं. जितनी दलहनी फसलें होती हैं, वो भूमि को आच्छादित (ढका हुआ) करने का कार्य करती हैं. जिसकी वजह से भूमि में खरपतवार भी बहुत कम होते हैं. भूमि में वाष्पीकरण भी रुकता है.''