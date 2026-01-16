ETV Bharat / state

क्लासरूप से कारोबार तक, मछलियों का शौक बना जरिया, एक्वेरियम से नोट छाप रहे छात्र

अब पढ़ाई के साथ कमाई भी शहडोल जिले के पंडित शंभूनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी के फिशरीज डिपार्टमेंट के चार छात्रों ने मिलकर स्टार्टअप शुरू किया है. जिसको एक्वा फ्रेंड नाम दिया गया है. इस स्टार्टअप को शुरू हुए अभी कुछ महीने ही हुए हैं, लेकिन इसे लेकर इन्हें अच्छा खास रिस्पांस मिल रहा है. जिससे छात्र काफी उत्साहित हैं. क्योंकि छात्र इसके माध्यम से पढ़ाई के साथ ही कमाई भी कर पा रहे हैं. ऐसे में अपनी पढ़ाई का खर्च उठा पा रहे हैं. वह अपने इस काम से सभी खुश हैं.

शहडोल: अब तक आपने कम ही लोगों को देखा होगा जो पढ़ाई के साथ कोई काम कर रहे हों. ऐसा माना जाता है पढ़ाई और कमाई एक साथ करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा कर दिखाया शहडोल जिले के बच्चों ने. पंडित शंभूनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी के फिशरीज डिपार्टमेंट में कुछ छात्रों ने अपना नया स्टार्टअप शुरू किया है. जिसके माध्यम से पढ़ाई के साथ ही कमाई भी शुरू कर चुके हैं.

प्रोजेक्ट बेसिस पर शुरु किया एक्वा फ्रेंड स्टार्टअप

फिशरीज डिपार्टमेंट के स्टूडेंट कैवल्य प्रजापति बताते हैं कि, ''हम 4 लोगों ने एक्वा फ्रेंड नाम से स्टार्टअप शुरू किया है. हमने प्रोजेक्ट बेसिस पर यूनिवर्सिटी के थ्रू ये स्टार्टअप शुरू किया है. जैसा कि आजकल एक्वेरियम रखना एक ट्रेंड बन गया है, लेकिन ज्यादातर लोग साइंटिफिक तरीके से सेटअप नहीं कर पाते हैं, या कुछ लोगों को फिश रखने का शौक तो होता है लेकिन जानकारी नहीं होती है. ऐसे में लोगों के लिए हमारा ये नया स्टार्टअप बहुत काम का है.

एक्वा फ्रेंड नामक स्टार्टअप से कर रहे कमाई (ETV Bharat)

इसमें फिश सिलेक्शन, वाटर क्वालिटी मेंटेनेंस, एक्वेरियम और फिश से रिलेटेड हर तरह की जानकारी और काम करते हैं. क्योंकि कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, जिससे एक्वेरियम में मछलियों की मृत्यु दर बहुत ज्यादा हो जाती है. जिससे लोग थक हार कर मछली रखना छोड़ देते हैं. लेकिन हम लोगों को कुछ ऐसा ही काम करके दे रहे हैं, जिससे वो अपने शौक को जिंदा रख सकें. अभी तो स्टार्टअप की शुरुआत है, अभी बहुत मेहनत करनी है. क्योंकि हमें उम्मीद है कि एक दिन बड़ी सफलता मिलेगी. अभी स्टार्टअप की शुरूआत अच्छी हुई है.''

फिस से लेकर एक्वेरियम करवाते हैं उपलब्ध (ETV Bharat)

कस्टमर के हिसाब से एक्वेरियम का सेटअप

स्टार्टअप शुरू करने वाले ग्रुप के दूसरे छात्र पीयूष मिश्रा बताते हैं कि, ''वो पंडित शंभूनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी के थर्ड ईयर के छात्र हैं. उन्होंने एक्वा फ्रेंड नाम से स्टार्टअप शुरू किया है. जिसमें एक्वेरियम, हैंडमेड, आर्टिफिशियल एक्वेरियम के साथ-साथ हम लोग कस्टमर के हिसाब से एक्वेरियम सेटअप करते हैं. इसके अलावा एक्वेरियम क्लीनिंग के लिए भी हमारी एक पूरी टीम है. जो लोगों के घर और ऑफिस जाकर एक्वेरियम को साफ करती है. हम फिश, प्लांट, फ़ूड, मेंटिनेंस से रिलेटेड हर सुविधा उपलब्ध कराते हैं.''

छात्रों ने शौक को बनाया आय का साधन (ETV Bharat)

पढ़ाई के साथ काम का अनुभव

फिशरीज डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. वंदना राम कहती हैं कि, ''न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्किल बेस्ड स्टडी पर फोकस किया गया है. जिसके तहत बच्चे सिर्फ थ्योरी ही ना पढ़ें, कुछ स्किल बेस्ड काम भी करें, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने अपनी यूनिवर्सिटी के कुलगुरु के मार्गदर्शन में यह प्रोग्राम शुरू किया है. हमारे छात्रों ने एक्वा फ्रेंड नाम से स्टार्टअप शुरु किया है. यह मार्केट में जाकर कस्टमर की चॉइस, एक्वेरियम से लेकर फिश, फूड, मेडिसिन सबकुछ अवेलेबल कराते हैं और सलाह भी देते हैं.''

डॉक्टर वंदना राम बताती हैं कि, ''एक्वा फ्रेंड स्टार्टअप से अभी तक बच्चों को 26 हज़ार तक नेट प्रॉफिट हो गया है. मार्केट से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता दिख रहा है.''